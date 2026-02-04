Colombia

Invierno atípico inunda miles de fincas en Córdoba y norte de Urabá y activa red humanitaria del gremio ganadero

Lluvias intensas en plena temporada seca provocaron inundaciones en Córdoba y el norte de Urabá, con miles de fincas afectadas. El gremio ganadero activó una red de ayuda ante el impacto productivo y social en zonas rurales

Dagran mantiene alertas ante el
Dagran mantiene alertas ante el incremento del nivel de ríos y quebradas, y recomienda vigilar el color y el caudal de los afluentes en Urabá - crédito Redes sociales/X

Un invierno atípico registrado durante la temporada seca generó una emergencia humanitaria y productiva en Córdoba y el norte de Urabá, donde miles de familias rurales enfrentan afectaciones por inundaciones recientes.

Las lluvias, concentradas entre finales de enero y comienzos de febrero, provocaron el desbordamiento de ríos y anegaciones en áreas que históricamente no registraban este tipo de eventos climáticos en esta época del año, según información de Semana.

De acuerdo con reportes recopilados por Semana, las precipitaciones alteraron de forma significativa la dinámica productiva del territorio, impactando tanto a pequeños como a medianos productores.

En el departamento, por otra
En el departamento, por otra parte, se registran 1.322 familias afectadas en estos primeros días del 2026 - crédito Dagrd

Las zonas rurales afectadas vieron comprometidas viviendas, cultivos y sistemas de manejo animal, en un contexto marcado por limitaciones estructurales y alta dependencia de la actividad agropecuaria.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) entregó un balance preliminar que dimensiona la magnitud de la situación. Según el gremio, 113 veredas distribuidas en 24 municipios resultaron afectadas, mientras que 4.778 fincas permanecen inundadas. Además, 263.623 vacunos y bufalinos se encuentran en riesgo, una cifra que refleja el alcance de las pérdidas potenciales en la economía ganadera regional, de acuerdo con datos citados por Semana.

Las lluvias intensas también generaron dificultades en la movilidad rural y en el acceso a insumos básicos, lo que ha limitado la capacidad de respuesta inmediata de las comunidades. En varias zonas, los productores improvisaron refugios para proteger a los animales, mientras se reportaron daños en cercas, corrales y vías terciarias utilizadas para el transporte de alimentos y ganado.

Las fuertes lluvias en la
Las fuertes lluvias en la subregión de Urabá causan inundaciones y dejan 1.213 familias damnificadas en municipios de Antioquia - crédito Captura video

Ante este escenario, el gremio ganadero activó una red de solidaridad que se convirtió en uno de los principales mecanismos de atención para las comunidades afectadas. A través de Fedegán, Ganacor, empresas del sector y la Fundación Colombia Ganadera, se puso en marcha una estrategia de apoyo humanitario orientada a cubrir necesidades básicas de la población rural damnificada.

Según la información divulgada, la red de ayuda permitió la distribución de mercados, agua potable, carpas y otros elementos esenciales. De manera paralela, se organizan nuevos envíos de alimentos, leche y productos de primera necesidad con el fin de atender a las familias que permanecen en zonas inundadas o con acceso limitado a servicios básicos.

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, señaló que miles de familias perdieron cultivos, viviendas y la capacidad de resguardar adecuadamente sus animales. Esta situación, indicó, incrementa la vulnerabilidad social en regiones rurales que ya enfrentaban desafíos asociados a la informalidad productiva y a los efectos del cambio climático.

Crédito Colprensa
Crédito Colprensa

A la emergencia se suma la alerta por el nivel de la represa de Urrá, cuyo comportamiento podría intensificar las afectaciones en las riberas del río y ampliar el número de comunidades impactadas. Las autoridades y los gremios mantienen seguimiento permanente a esta situación, ante el riesgo de nuevas inundaciones en municipios aguas abajo.

La logística de atención se concentra en Montería, desde donde se canalizan las donaciones y se coordina la entrega de ayudas. Este proceso cuenta con el apoyo del Ejército Nacional, que participa en el transporte de suministros y en el acceso a zonas con restricciones de movilidad debido al estado de las vías.

De acuerdo con los datos entregados por los gremios, ya se han distribuido más de 600 mercados y 7 toneladas de agua. Sin embargo, las organizaciones advierten que las necesidades actuales superan la capacidad de respuesta disponible, por lo que se mantiene un llamado a fortalecer el respaldo institucional y la solidaridad ciudadana.

Las inundaciones también han generado preocupación por la sostenibilidad productiva de la región, dado que varias de las fincas afectadas dependen de ciclos estacionales para la recuperación de su actividad. En este contexto, los gremios continúan evaluando el impacto económico y social de la emergencia, mientras se mantienen activas las acciones humanitarias reportadas por Semana.

