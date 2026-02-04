El impactante relato de una mujer que denunció a su madre por explotarla sexualmente y maltratarla: quedó embarazada a los 14 años

Lina Zapata desmintió la versión de su madre en la que negó haberla prostituido - crédito Conducta Delictiva/Instagram

Margarita Zapata, condenada en 2016 a 22 años de prisión por proxenetismo y explotación sexual, sostuvo en una reciente entrevista que nunca vendió la virginidad de su hija ni la obligó a prostituirse, negando también haber hecho lo mismo con sus otros 14 hijos.

Desde la cárcel, y llorando en la mayor parte de su relato, contó al pódcast Conducta Delictiva las condiciones de extrema pobreza que vivió y afrontó junto con sus hijos sola, tras separarse de su pareja y perder todo al llegar a Bogotá.

Afirmó que una vecina cuidó de su hija durante años debido a la situación en la calle, y que siempre mantuvo una relación cercana con ella al recuperarla en la adolescencia. Según Zapata, desconocía las supuestas relaciones de su hija hasta que la esposa de un vecino la contactó, y atribuyó la denuncia a la influencia de ese hombre, que según ella incitó a la joven a acusarla tras un castigo físico por dejar a su nieto solo.

Sin embargo, Lina Zapata, hija menor de Margarita Zapata y denunciante en el caso que llevó a su madre a prisión, ofreció su versión de los hechos al mismo espacio periodístico, en el que describió una infancia marcada por el abandono, el maltrato y la explotación a manos de Margarita Zapata.

Según Lina, su madre llegó a Bogotá con ella y varios de sus hijos, pero muy pronto la dejó bajo el cuidado de una vecina: “se la regalo, a mí esa muchachita me estorba”, contó Lina al recordar las palabras de Margarita.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) otorgó la custodia a Gloria, quien, de acuerdo con Lina, se encargó de darle protección, afecto y educación.

Durante los años en los que vivió con Gloria, Lina mantenía un contacto ocasional con Margarita. Afirmó que su madre la obligaba a pasar temporadas en su casa, donde recibía maltratos físicos y psicológicos. “Me trataba como la sirvienta, no me trataba con cariño y debía hacer todo lo que ella quería”, sostvo en la entrevista.

Lina aseguró que era la única de los hijos que recibía ese trato. Narró que dormía en el piso y que debía encargarse de los quehaceres domésticos bajo permanentes amenazas y agresiones de su madre y hermanos.

El regreso de Lina al “infierno” al lado de su madre y hermanos

A los 13 años, según la mujer, fue obligada a regresar a vivir de manera permanente con Margarita, luego de que esta presionara a Gloria y la amenazara para que le devolviera a la niña.

A partir de ese momento, habría comenzado la explotación sexual, pues Lina observaba cómo llegaban hombres a la casa y le entregaban dinero a Margarita. “Ella decía: ‘Ella sí, ella no, el sí, así’, y recibía plata y cheques”, relató.

Afirmó que esa dinámica no solo la afectó a ella, también a sus hermanas: “Ellas ya se habían acostumbrado a esa vida, porque ella también las había vendido. A mí me consta”.

Lina describió que fue vendida a un hombre cuando tenía 14 años. Según su testimonio, Margarita la obligó a usar ropa inadecuada para su edad, la dejó sola en casa con el hombre y presenció la entrega de $350.000.

“Vi cuando él entregó $350.000 a la señora Margarita… ella me encadenó a la cama, no me dejaba salir y me mantuvo encerrada durante el embarazo”, expresó Lina.

Detalló que después de la agresión sexual, Margarita le negó atención médica y la mantuvo cautiva: “La comida me la pasaban en el piso… dormía con unos cojines de sofá, no supe qué fue dormir en una cama”. Durante su embarazo, Margarita intentó que abortara, pero Lina se negó y finalmente fue un inquilino quien la ayudó a escapar y la llevó al hospital cuando rompió fuente.

Tras el nacimiento de su hijo, Lina buscó ayuda en el entorno, primero a través de una amiga y luego mediante la intervención de Gloria. El caso fue remitido a la comisaría y al Icbf, donde Lina recibió atención psicológica y psiquiátrica, y se inició una investigación judicial.

La Fiscalía logró comprobar su relato mediante diferentes pruebas, incluyendo diarios personales donde documentaba los abusos, exámenes de ADN que confirmaron la paternidad del agresor y cheques firmados por Margarita. “La fiscalía y el bienestar familiar hicieron prueba de ADN a los tres, a él, al niño y a mí… salió un 98.9% que era hijo de él”, explicó Lina. También se practicaron pruebas de polígrafo a los implicados, cuyos resultados, según ella, respaldaron su versión.

Respecto a la relación con el resto de sus hermanos, Lina afirmó que la mayoría de ellos siguen apoyando a Margarita y niegan los hechos, porque “ellos ya se acostumbraron a esa vida… para ellos ella sigue siendo su mamá perfecta, la mamá que da amor, que da cariño, que no golpeaba, cuando en realidad no es así”.

Lina insistió en que no siente rencor hacia su madre ni hacia sus hermanos, pero rechaza la idea de reconciliación: “No siento alivio, no siento descanso, no me da nada que ella esté allá. Creo que para juzgarse necesita Dios… No le creo que diga que me ama, porque cuando uno ama, uno no lastima a las personas que realmente ama”.

Lina concluyó que gracias a la intervención de Gloria y al apoyo institucional, pudo romper el ciclo de abuso y reconstruir su vida con su hijo, a quien hoy considera su mayor fortaleza. “Él me cambió, es lo mejor que me pudo haber pasado. Gracias a él estoy aquí hablando con la verdad, sin aumentar ni decir, sino siendo lo que realmente debe decirse”, afirmó. Actualmente, mantiene una relación cercana con Gloria, a quien considera su verdadera madre, y pidió que otras víctimas se animen a denunciar.