Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Carlos Torres, protagonista de La reina del flow, reveló detalles inéditos sobre el proceso que lo llevó a convertirse en Charly Flow, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión colombiana.

Aunque hoy su nombre es inseparable del éxito de la serie, el actor confesó que estuvo a punto de rechazar la oportunidad de ser parte de la producción.

En una entrevista para el Show de Juanpis Gonzalez, Torres explicó que el proyecto inicialmente no se llamaba La reina del flow, sino Puro Flow, y que la propuesta original era distinta a la que finalmente llegó a la pantalla.

“Yo estaba terminando de hacer Francisco el matemático cuando me llamaron a audicionar para un proyecto que se llamaba Puro Flow, en ese momento no se llamaba La reina del flow”, contó el actor. Agregó que la producción buscaba, en un principio, cantantes que pudieran actuar: “Ellos dijeron: ‘Busquemos cantantes que puedan actuar’. Después se dieron cuenta que les iba mejor al contrario, entonces abrieron el casting para actores que supieran cantar”.

Este enfoque inicial llevó a Torres a rechazar la primera invitación. “Ellos me llamaron y me dijeron que en la audición yo debía cantar, pero les dije que no cantaba bien. Yo pensaba: ‘¿para qué voy si yo no canto bien?’ Entonces rechacé el primer llamado”. Además, en ese momento tenía otra audición pendiente y prefirió enfocarse en ese proyecto.

Sin embargo, la historia cambió poco después. “A la semana me llamaron de nuevo y me dijeron que ya no debía cantar, que me presentara solo a hacer algunas escenas”. En esta segunda oportunidad, Torres decidió asistir y prepararse a fondo para el papel. “Me compré unos tatuajes temporales, me los puse, me pinté el pelo, hice la audición de Charly Flow como yo me lo imaginaba y al director le gustó”, reveló en entrevista con Juanpis Gonzalez.

La dedicación del actor fue clave para quedarse con el personaje. “Hice mi respectiva investigación de los artistas del género urbano y me gané el personaje”, relató Torres, quien subrayó la importancia de su proceso de preparación para dar vida a Charly Flow, un rol que terminó marcando su carrera y conquistando al público.

Actualmente, La reina del flow se mantiene entre las producciones más exitosas de Caracol Televisión. Su tercera temporada figura entre los contenidos más vistos por los colombianos y la serie también suma audiencia a través de la plataforma Netflix.

‘La reina del flow’ podría tener cuarta temporada; esto se sabe

El éxito sostenido de La reina del flowha motivado a Caracol Televisión y Netflix a considerar una cuarta temporada de la serie, según reportó la edición digital del diario El Confidencial Digital de España.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, el medio indicó que ambas compañías ya han dado inicio a reuniones creativas para definir nuevas líneas argumentales y evaluar el regreso de los personajes principales, entre ellos Yeimy Montoya y Charly Flow.

La posibilidad de una nueva entrega también ha generado expectativas sobre el regreso de actores clave, en particular Carolina Ramírez, quien tuvo una presencia limitada en la tercera temporada tras supuestos desacuerdos con la producción. Este tema ha provocado reacciones entre los seguidores, quienes han manifestado en redes sociales su interés por el regreso de la actriz al elenco principal.

En términos de audiencia, cifras de Kantar Ibope Media confirman que La reina del flow permaneció en los primeros puestos de lo más visto en la televisión colombiana durante la semana del 19 al 22 de enero de 2026, aunque con una leve tendencia a la baja en los ratings. Aun así, la serie logró ubicarse en el segundo lugar, sólo superada por una producción surcoreana.

No se han revelado detalles sobre el número de capítulos, elenco definitivo ni fechas de grabación o estreno para una posible cuarta temporada. Sin embargo, la información de El Confidencial Digital de España apunta a que las reuniones creativas ya avanzan, mientras la audiencia espera novedades sobre el futuro de esta exitosa producción.