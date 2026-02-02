Colombia

Incidente en el peaje Bicentenario, Guaduas, registró daños en la infraestructura: Invías informó sobre los pasos a seguir y la reapertura

El personal del peaje Bicentenario activó protocolos de emergencia al detectarse la combustión del vehículo, logrando la intervención eficaz del Cuerpo de Bomberos

Las autoridades suspendieron temporalmente el tránsito en la ruta 5008 y habilitaron rutas alternas para garantizar la seguridad de los usuarios tras el incidente - crédito X

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó sobre el incidente registrado en la noche del viernes 30 de enero en el peaje Bicentenario, ubicado en la ruta 5008, kilómetro 7, en jurisdicción del municipio de Guaduas, Cundinamarca.

Según el reporte oficial, el evento se originó cuando un vehículo particular ingresó a la estación para realizar el pago y, en ese momento, se produjo la combustión del automotor. El personal operativo del peaje activó de inmediato los protocolos de emergencia, ejecutando las maniobras iniciales de control y recibiendo apoyo posterior del Cuerpo de Bomberos local, que logró extinguir totalmente las llamas y asegurar el área.

A pesar de la rápida intervención, el incidente causó daños en la infraestructura del peaje, incluyendo cabinas de recaudo, cubierta y cableado eléctrico. Durante la atención de la emergencia, el tránsito vehicular fue suspendido temporalmente como medida preventiva.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra) ordenó el cierre del corredor vial a la altura de la glorieta de La Morena, en Guaduas, así como en el Cruce de Cambao, definido como ruta alterna. Estas acciones permitieron controlar el flujo vehicular y evitar riesgos adicionales durante la emergencia.

Invías trabajó de forma continua para restablecer la movilidad, habilitando los carriles 2 y 3 del peaje Bicentenario al día siguiente del siniestro - crédito Invías

Desde el primer momento, Invías trabajó de manera ininterrumpida para restablecer el tránsito por este importante corredor y normalizar las condiciones de movilidad en el peaje. Gracias a estas labores, desde las 11:00 a. m. del día siguiente se habilitaron los carriles 2 y 3 para la operación, mientras que el personal técnico continúa ajustando y verificando el carril 4, que será reabierto una vez se certifiquen las condiciones de seguridad y operatividad.

La entidad hizo un llamado a los usuarios para que atiendan las indicaciones de las autoridades de tránsito, planifiquen sus recorridos y se mantengan informados a través de los canales oficiales de Invías. El instituto reafirmó su compromiso con la seguridad vial, la atención oportuna de emergencias y la transparencia en la comunicación dirigida a la ciudadanía.

Actualización del valor de los peajes de Invías

Cabe recordar que, días antes del incidente, Invías había anunciado el ajuste de las tarifas de peaje para 2026. Este incremento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE para el año anterior y a la actualización del valor del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), que se integra a cada tarifa.

Las tarifas de peaje de Invías incluyen el valor actualizado del Fondo de Seguridad Vial (Fosevi), que suma $553 a cada tarifa - crédito Invias

El ajuste impacta a 38 estaciones de peaje en 16 departamentos, con valores diferenciados según la categoría vehicular, determinada por el número de ejes, altura y si cuentan con doble llanta trasera. En el caso del peaje Bicentenario, los valores para 2026 son:

  • Categoría I: $13.700 (automóviles, camperos, camionetas, microbuses eje sencillo)
  • Categoría II: $17.900
  • Categoría III: $41.600
  • Categoría IV: $50.400
  • Categoría V: $58.500

El valor del Fosevi suma $553 a cada tarifa. Motocicletas, motocarros, ambulancias, vehículos de bomberos, defensa civil, policía y fuerzas militares están exentos del pago.

Otras acciones de Invías en el país

En paralelo, Invías también informó sobre los trabajos de mantenimiento y remoción de material vegetal en varias vías del departamento de Nariño, afectados por fuertes lluvias. Las labores de limpieza y remoción de piedras, lodo y árboles se ejecutan:

  • En la vía Pasto – Mojarras (km 5, 64, 66, 67 y 124)
  • La Variante Oriental (km 0, 06, 14 y 21)
  • La vía Junín – Túquerres (km 0, 22, 26 y 95)
  • Vía Pasto – Buesaco – Higuerones (km 2, 55, 66, 77, 91, 94, 98 y 102).
Invías avanza en labores de remoción de material vegetal en vías de Nariño afectadas por lluvias, como Pasto–Mojarras y la Variante Oriental, para recuperar la movilidad - crédito Invías

Estas intervenciones buscan restablecer la transitabilidad y garantizar condiciones seguras para los usuarios, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Finalmente, Invías invita a la ciudadanía a consultar sus canales oficiales para informarse sobre el estado de las vías y acatar las recomendaciones de las autoridades, reiterando su compromiso con la movilidad y la seguridad vial en todo el territorio nacional.

