Colombia

Abelardo de la Espriella reveló la fecha en la que anunciará su fórmula vicepresidencial: “Tengo cinco candidatos en la cabeza”

El abogado y hoy candidato presidencial aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, su vicepresidente se encargará de los asuntos internacionales

Abelardo de la Espriella se
Abelardo de la Espriella se inscribirá oficialmente el 13 de marzo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella anunció que el 13 de marzo de 2026 acudirá a la Registraduría para inscribir oficialmente su candidatura presidencial, luego de que la entidad electoral certificara más de cinco millones de firmas.

Incluso, en diálogo con Noticias RCN, el aspirante presidencial manifestó que, en esa fecha dará a conocer el nombre de su fórmula vicepresidencial, al considerar que, en este momento, varias figuras políticas le han expresado su intención de acompañarlo en la carrera presidencial.

Tengo cinco candidatos en la cabeza. Mujeres y hombres (...) Lo voy a anunciar el 13 de marzo, el día que me voy a inscribir como candidato a la Presidencia de la República”, dijo el jurista al citado medio de comunicación.

Frente a los nombres de los posibles aspirantes a la vicepresidencia, De la Espriella no los dio a conocer ante la opinión pública, pero si mencionó el perfil que tendrá su fórmula.

Voy a tener un vicepresidente que va a ser canciller y va a manejar toda la agenda internacional. Mientras tanto, yo cada semana voy a uno de los 32 departamentos de la patria a despachar desde allá con un puesto de mando unificado, con el mando policial, el mando militar, con los ministros, con lista en mano”, agregó.

