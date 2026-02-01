Violencia intrafamiliar en Medellín: joven murió quemado luego de que su pareja prendiera fuego a la casa

Las autoridades indagan el contexto de violencia al interior del hogar, en el que testigos y familia señalan a la compañera sentimental como autora del incidente que culminó en el deceso de Ospina en una clínica local - crédito Instagram

Alexis Ospina Piedrahita, un hombre de 27 años, falleció por quemaduras graves tras un presunto ataque perpetrado por su pareja sentimental en el barrio Loreto, ubicado en la comuna 9 del oriente de Medellín.

El hecho, ocurrido en la madrugada del 31 de enero, fue catalogado por las autoridades como un posible homicidio en contexto de violencia intrafamiliar, según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El caso tomó notoriedad después de que la familia de la víctima señalara directamente a la pareja de Alexis como la responsable del incendio que acabó con su vida.

De acuerdo con el reporte oficial, Ospina Piedrahita ingresó a la Clínica Sagrado Corazón de Jesús a la 1:58 a. m., trasladado de urgencia tras haber sido encontrado con quemaduras severas en su cuerpo y afectación crítica en sus vías respiratorias. Posteriormente, fue remitido a la Policlínica, donde falleció en la madrugada del 1 de febrero.

Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años, falleció en Medellín tras sufrir quemaduras graves durante un presunto ataque de su pareja sentimental - crédito Instagram

Alexis, que trabajaba como conductor de aplicación y DJ, era padre de una niña de cinco años que no se encontraba en la vivienda al momento de la conflagración.

Testimonios y denuncias familiares

La madre de la víctima, Diana Patricia Piedrahita, relató a medios locales que la presunta agresora llegó a la vivienda en estado de embriaguez y, al no recibir respuesta de Alexis, decidió comprar gasolina y arrojarla al interior del apartamento por una ventana.

“Tuvo una discusión con la pareja, y ella se fue y compró una bolsa de gasolina, y llegó, y por la ventana del apartamento tiró la bolsa de gasolina hacia adentro y la prendió. Prendió el apartamento, y como mi hijo estaba adentro, al salir mi hijo a volarse, lo cogió la llama del fuego”, afirmó la madre.

Con base en la versión de la familia, la presunta responsable huyó tras el hecho y, hasta el momento, no ha sido localizada por las autoridades. “Que se haga justicia por mi hijo. Ella tiene que pagar por esto tan horrible que me hizo. Se llevó parte de mi vida”, expresó la madre en medio del dolor por la pérdida de Alexis. La familia también indicó que el joven había sido víctima de ataques previos y había presentado una denuncia ante la Fiscalía.

Alexis Ospina, conductor de aplicación y DJ, era padre de una niña de cinco años que no estaba presente durante el incidente - crédito Instagram

Vecinos y primeros reportes policiales

La Policía Metropolitana informó que, tras realizar labores de vecindario, varios residentes del sector confirmaron la versión sobre la discusión y el posterior incendio. De acuerdo con el reporte policial, Alexis y su pareja, identificada como Laura R.S., mantenían una relación caracterizada por episodios de violencia. Personas cercanas a la pareja manifestaron que la mujer habría actuado bajo los efectos del alcohol cuando arrojó gasolina e inició el fuego.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Medellín y la Policía, que lograron controlar las llamas y rescatar a Alexis de la vivienda. Pese a los esfuerzos médicos, las lesiones de segundo y tercer grado en la mayor parte del cuerpo, así como la inhalación de humo, provocaron su deceso en la madrugada del domingo.

Es preciso mencionar que Alexis había sufrido una agresión en noviembre, cuando recibió una puñalada en medio de otra disputa, hecho por el que necesitó intervención quirúrgica, según relataron sus familiares.

Reportes oficiales indican que la pareja de Alexis habría actuado bajo los efectos del alcohol y hasta el momento permanece prófuga - crédito Instagram

Violencia intrafamiliar en Medellín

El caso de Ospina Piedrahita no es aislado. De acuerdo con datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín, durante el presente año ya se registraron dos homicidios por violencia intrafamiliar.

El primer incidente tuvo lugar el 6 de enero, cuando Ariemy Valentina Quintero Paz, de 20 años, fue asesinada en la comuna Doce de Octubre. Días después, en Copacabana, otra mujer disparó a su pareja durante una discusión, provocando su muerte.

La situación de Alexis Ospina se suma a una serie de episodios mortales ocurridos en el Valle de Aburrá durante el fin de semana, donde tres hombres y una mujer murieron en circunstancias similares.