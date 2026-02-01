Sacerdote critica a Gustavo Petro por declaraciones sobre Jesús y las califica de “irrespetuosas y vulgares”

El religioso rechaza las afirmaciones del presidente, las califica de ofensivas para la fe cristiana y cuestiona la falta de sustento histórico de sus palabras.

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Jesús y María Magdalena continúan generando una fuerte controversia en distintos sectores del país, especialmente dentro de la Iglesia Católica, que ha cuestionado el alcance y el tono de las palabras del mandatario. En esta ocasión, un sacerdote católico arremetió públicamente contra el jefe de Estado, calificando sus afirmaciones como “irrespetuosas y vulgares”, y señalando que vulneran la sensibilidad de millones de creyentes.

El pronunciamiento del presidente se dio en medio del anuncio de los procesos de colaboración entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá, encabezada por Carlos Fernando Galán, para la reactivación del Hospital San Juan de Dios, uno de los proyectos más emblemáticos del sistema de salud en la capital.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Jesús y María Magdalena?

Durante su intervención, el mandatario hizo una reflexión personal sobre la figura de Jesucristo y afirmó que, posiblemente, Jesús habría tenido relaciones con María Magdalena, una declaración que no cuenta con respaldo bíblico ni en la tradición cristiana.

“Hizo el amor. Sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento. Él no murió como Simón Bolívar, falleció rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas”, expresó Petro.

Estas palabras generaron críticas inmediatas desde sectores religiosos y ciudadanos, quienes consideraron que el presidente traspasó los límites del discurso público al referirse a una de las figuras centrales del cristianismo.

Sacerdote lanza fuerte mensaje contra el presidente

La polémica escaló luego de que un sacerdote católico difundiera un video en redes sociales, en el que cuestionó duramente al presidente Petro por sus afirmaciones. En su intervención, el religioso calificó al mandatario de “irrespetuoso, vulgar y blasfemo”, y aseguró que sus palabras constituyen una ofensa directa a la fe cristiana.

“¿Cómo es que semejante payaso se para con ese tonito desagradable a decir que Jesús hizo el amor con María Magdalena? ¡Irrespetuoso! ¡Vulgar!”, señaló el sacerdote.

Además, rechazó que se intente justificar la afirmación bajo el argumento de una supuesta “libre interpretación”, asegurando que la figura de Jesucristo no puede ser objeto de especulación sin fundamento histórico o doctrinal.

Críticas a la gestión del Gobierno y a sectores de la Iglesia

Más allá del tema religioso, el sacerdote aprovechó su pronunciamiento para criticar la gestión del Gobierno Nacional, señalando que el país enfrenta graves dificultades en áreas como la seguridad, la salud y los proyectos sociales.

“Ha destruido la seguridad, ha destruido la salud, ha truncado los proyectos sociales. Busca pelea todo el tiempo. Ahora se mete también con mi Dios”, afirmó.

El religioso también cuestionó a algunos fieles que, según dijo, aplauden las actuaciones del mandatario, así como el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Colombiana, al que calificó como “demasiado tibio” frente a la magnitud de la polémica.

El pronunciamiento del religioso se suma a las reacciones que generaron las afirmaciones del mandatario durante un acto oficial en Bogotá - crédito Reuters y captura de video

Pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica

Ante la controversia, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) emitió un comunicado oficial el pasado 28 de enero, en el que reafirmó su fe en Jesucristo como Hijo único de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, y recordó que su figura reclama respeto y adoración.

“Para quienes seguimos las enseñanzas del Hijo de Dios, con fundamento en las Sagradas Escrituras y en la Tradición de la Iglesia, su nombre es santo y su persona no puede reducirse a un simple personaje histórico”, señalaron los obispos.

La Iglesia manifestó su preocupación por la posible desinformación que pueden generar este tipo de declaraciones cuando provienen de un jefe de Estado.

Los obispos de Colombia emitieron un comunicado reafirmando la centralidad de Jesucristo y recordando el respeto a las convicciones religiosas. - crédito Conferencia Episcopal de Colombia

Reacciones divididas en redes y debate nacional

Las declaraciones del presidente y la respuesta del sacerdote han generado reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos ciudadanos respaldan la postura del religioso y exigen respeto por las creencias religiosas, otros consideran que sus palabras han sido interpretadas de manera exagerada.

El episodio ha reabierto el debate sobre los límites del discurso público, el rol de los líderes políticos al abordar temas de fe, y el delicado equilibrio entre la libertad de opinión y el respeto a las convicciones religiosas en una sociedad plural.

Por ahora, la controversia continúa, mientras distintos sectores reclaman prudencia, respeto y responsabilidad en las declaraciones de quienes ocupan los más altos cargos del poder público.