Encuentro Petro-Trump: quiénes acompañarán al mandatario colombiano en su visita a la Casa Blanca

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump tendrán su primera reunión el 3 de febrero en la Casa Blanca - crédito Europa Press / Reuters

Para el martes 3 de febrero de 2026 estará previsto el primer encuentro presencial entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, una reunión que se produce en un contexto de intensificación diplomática motivado por meses de tensión y la necesidad de recomposición en la relación bilateral.

El escenario de la histórica conversación será en la icónica Oficina Oval, espacio de 75 metros cuadrados donde Trump ha confrontado con dureza a mandatarios como Volodímir Zelenski (Ucrania) y Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), lo que ha llevado a la prensa estadounidense a apodar el lugar como el salón de las “emboscadas” o el set de un nuevo “El Aprendiz”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque previamente el Gobierno norteamericano le suspendió la visa al mandatario tras sus polémicas declaraciones en la Asamblea General de la ONU, realizada en septiembre de 2025, la Casa Blanca concedió visas temporales de cinco días al jefe de Estado del país sudamericano, al igual que a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa también integrarán la delegación colombiana - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Las acreditaciones, vigentes desde el 1 de febrero de 2026, despejan el principal obstáculo que amenazaba el viaje presidencial, en la que el gobierno estadounidense también estableció sus garantías para el cumplimiento de su agenda por la nación norteamericana.

De acuerdo con fuentes consultadas por Blu Radio, la delegación colombiana, que está liderada por el presidente Gustavo Petro, contará con la presencia del embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, que había llegado a Bogotá para coordinar los últimos detalles del encuentro.

El equipo colombiano también está integrado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la embajadora ante la ONU en Viena, Marcela Tovar.

El gobierno estadounidense expidió visas temporales de cinco días para el presidente Petro, los ministros Armando Benedetti y Rosa Villavicencio y otros integrantes de la comitiva colombiana, despejando incertidumbres sobre el viaje - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Es importante precisar que el jefe de cartera de Defensa se había adelantado al encuentro en la Casa Blanca, para coordinar aspectos de la política antidroga.

Quedan pendientes de confirmación el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, cuya visa había sido retirada en septiembre; el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, así como el comisionado de paz, Otty Patiño, y otros altos funcionarios vinculados al eje de cooperación bilateral, según indicaron las fuentes de Presidencia al citado medio de comunicación.

El desplazamiento desde Bogotá de la comitiva presidencial inicia el domingo 1 de febrero a las 2:00p. m., en la que se espera que llegue a una base militar cerca de Washington D. C. sobre las 8:00p. m., con la certeza de que el resultado de esta cita definirá buena parte del balance final del mandato de Petro.

Esta será la tercera vez que el presidente Gustavo Petro ingresará a la Casa Blanca, luego de que en 2023 sostuviera dos encuentros con el entonces mandatario demócrata Joe Biden.

Ambos mandatarios han tenido diferencias en diferentes temas como la migración y la lucha contra las drogas - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

Cómo se llegó a la eventual reunión entre Trump y Petro

Uno de los puntos centrales emerge del clima de desconfianza que precede a la reunión. Donald Trump ha calificado al país sudamericano como un “país enfermo” y acusó a su gobierno de facilitar el auge de “fábricas de cocaína”.

Incluso, el mandatario republicano llegó a sugerir una posible intervención militar para atajar el narcotráfico, situación que escaló tras el despliegue de tropas norteamericanas en Venezuela, culminando el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La reacción de Gustavo Petro incluyó acusaciones de supremacía blanca al gobierno estadounidense, lo que empujó la relación bilateral a uno de sus niveles más bajos en décadas.

Sin embargo, el 7 de enero de 2026 se produjo una llamada telefónica entre ambos mandatarios, que duró más de 55 minutos, una comunicación facilitada por la intermediación del senador republicano Rand Paul y anunciada luego por Trump en Truth Social, calificada por ambas partes como “muy positiva”, que allanó el camino al encuentro personal.

Donald Trump y Gustavo Petro realizaron una llamada telefónica el 7 de enero de 2026, en medio de tensiones regionales tras la captura de Nicolás Maduro - crédito red social X

De qué hablaran Petro y Trump

La agenda oficial prioriza el combate al narcotráfico. Gustavo Petro buscará exponer el récord de más de 2.000 toneladas de cocaína incautadas, cuestionando los reportes internacionales que apuntan a un crecimiento en la producción.

Paralelamente, la migración será motivo de choque. Trump sostiene políticas de deportación masiva; Petro denuncia que los migrantes son tratados “como perros”. La discusión busca evitar que los vuelos de repatriación deriven en crisis humanitaria y logística en suelo colombiano.

Otro elemento crítico es la inclusión del presidente colombiano en la llamada “lista Clinton”, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), por supuestos vínculos de su política de ‘Paz Total’ con grupos armados. Petro insistirá en la legitimidad de su estrategia de pacificación, negando cualquier relación con organizaciones ilegales.

El itinerario de Petro contempla una intervención ante el Consejo Permanente de la OEA y una conferencia en la influyente Universidad de Georgetown - crédito AP Foto/Matías Delacroix

La agenda de Gustavo Petro en Washington no se limita al despacho presidencial. Su calendario oficial incluye intervención en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 4 de febrero, donde abordará la seguridad regional y la cooperación hemisférica.

Se suman actos tradicionales como el encuentro con la comunidad colombiana residente y la participación en sesiones con centros académicos y de pensamiento. Entre ellas destaca la conferencia que dictará en la Universidad de Georgetown, considerada una de las instituciones formadoras de líderes políticos más influyentes del mundo y alma mater de personalidades como Bill Clinton, Iván Duque, Laura Chinchilla, el rey de España y el de Jordania.