Aída Avella denunció en redes que no dejaron repartir propaganda del Pacto Histórico y la Alianza Verde en municipio de Tolima: “¿Por qué?”

A través de un video que compartió en sus redes sociales la senadora Aída Avella (Unión Patriótica) se conoció una situación que estaría poniendo serios cuestionamientos a la carrera presidencial de Colombia en 2026.

La congresista expresó desde el norte del departamento del Tolima, en el municipio de Murillo, que dos movimientos políticos no pudieron realizar actos de campaña.

“No permitieron la entrega de Propaganda del Pacto Histórico y la Alianza Verde. ¿Por qué ese tratamiento electoral tan particular?" reza en la publicación que acompaña el video con las palabras de Avella.

Mientras que en la grabación, ella afirmó: “Estamos en la población de Murillo, frente a la casa de gobierno. Aquí, hace unos días sacaron a los activistas de Marta Alfonso (representante a la Cámara). Estaban entregando propaganda de los Verdes (Alianza Verde) y el Pacto Histórico”.

Los dos partidos que respaldan a la congresista por el Tolima, vieron como esta acción se respaldó con la denuncia pública que hizo su colega.

“Vinimos a buscar (a) la alcaldesa y encontramos que aquí tiene un horario especial. Ellos trabajan de domingo al jueves. Es decir, hoy no está nadie en la alcaldía. Por eso no pudimos hablar, nos dirigimos a la Policía”, señala Avella en el video que se conoció la mañana del sábado 31 de enero.

Por tal razón, la senadora explicó: “Estamos esperando a ver si aparece una patrulla que nos va a dar las explicaciones, qué fue lo que pasó. Porque hasta donde sabemos, la distribución de la propaganda política puede hacerse”.

Este episodio en medio de la contienda electoral, y a escasos meses de las elecciones legislativas y presidenciales, provocó que Avella pidiera los argumentos que, desde la administración municipal, llevaron a esta decisión.

“Estamos esperando unas explicaciones, pero queremos aprovechar la oportunidad. Tienen un parque lindísimo, por lo menos no lo han destruido. Tiene árboles y en este norte del Tolima son muy necesarios. Así es de que vamos a esperar por aquí simplemente un momentico. Si no aparecen, nos iremos”, expresó la congresista en la parte final de la grabación.

Para finalizar, Avella recalcó: “Queda notificado el comandante de la Policía que la Policía sacó a los activistas que estaban repartiendo la propaganda política del Pacto Histórico de la Alianza Verde”.

De parte de la Alcaldía de Murillo ni de la mandataria local Camila Sánchez se conocieron declaraciones hasta la tarde del mismo sábado 31 de enero.

Días atrás Aída Avella regañó a Carlos Motoa por una presunta interrupción: “A mí no me viene a callar”

El nombre de la senadora volvió a ser mencionado en redes sociales luego de lo que sucedió en la sesión extraordinaria del 27 de enero de 2026 del Senado.

Allí, Aída Avella protagonizó un intercambio tenso al reaccionar ante una intervención que consideró una interrupción por parte de su colega Carlos Motoa (Cambio Radical).

Todo se dio frente al pleno, y la congresista elevó la voz y reclamó: “A mí no me viene a callar”, todo con el fin de exigir respeto a su derecho de palabra durante el debate legislativo.

El senador involucrado, Carlos Motoa, se mantuvo en silencio en el momento del reclamo de Aída Avella.

“Tengo la palabra, doctor Motoa. Yo también soy senadora como usted. Soy senadora y me estoy refiriendo a la ley de financiamiento. Usted no me viene a callar. Tengo votos de opinión y votos no pagos. Sí, señor. A mí no me viene a callar usted. A mí no me viene a callar usted. No, señor. Yo también tengo una credencial de senadora de la República y no me dejo callar de usted”.

A su vez, testigos señalaron que no era la primera vez que se registraban este tipo de episodios durante discusiones parlamentarias.

Avella remarcó ante la mesa directiva que no aceptaría ser silenciada durante su intervención, y reiteró el pedido de que se respetara el tiempo asignado a cada legislador.

El episodio fue transmitido en directo y quedó registrado en las grabaciones de la jornada, lo que facilitó su rápida circulación en redes sociales.

