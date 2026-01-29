Petro salió al paso a críticas de María Corina Machado por propuesta de juzgar a Nicolás Maduro en Venezuela: “Lo mejor es no excluir”

Petro salió al paso a críticas de María Corina Machado por propuesta de juzgar a Nicolás Maduro en Venezuela - crédito Presidencia - Gaby Oraa/Reuters

La propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro, una vez capturado por Estados Unidos el 3 de enero de 2026, sea sometido a juicio fuera del sistema judicial estadounidense, reavivó el debate sobre la autonomía de la justicia venezolana. La líder de la oposición, María Corina Machado, expuso que el historial del sistema judicial de Venezuela pone en entredicho la viabilidad de un proceso imparcial y seguro dentro del país.

Machado recordó el caso de María Lourdes Afiuni, la jueza venezolana encarcelada en 2009 tras ordenar la liberación condicional de un empresario, alegando que la detención preventiva había superado el plazo máximo legal. En palabras de la dirigente opositora: “Hugo Chávez ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen”, citó Machado, refiriéndose al expresidente de Venezuela, en declaraciones reproducidas por diversos medios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La dirigente opositora puso en duda que el sistema judicial venezolano tenga independencia para juzgar a Maduro - crédito X

El caso de Afiuni fue documentado por organizaciones internacionales de derechos humanos, que señalaron la existencia de presiones políticas y diversas irregularidades en el proceso. La prolongada privación de libertad de la jueza se convirtió en un símbolo de las restricciones a la independencia judicial en Venezuela, según informes recogidos tras ese episodio.

Al cuestionar la idea de que Maduro sea juzgado fuera de los tribunales estadounidenses, Machado puso el foco en las condiciones actuales de la justicia venezolana. La dirigente expresó sus dudas respecto a que existan garantías para un juicio justo e independiente dentro de Venezuela. Señaló: “Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen”, alertando sobre los riesgos que enfrentan los magistrados y recordando que pueden enfrentar consecuencias personales severas.

Frente al antecedente de la jueza Afiuni, Machado insistió en sus reparos hacia la propuesta de Petro. Lanzó el interrogante: “Entonces, ¿son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro?”.

El mandatario colombiano sostuvo que no defiende al líder chavista, como afirma la prensa, y propuso la construcción de un mecanismo judicial regional - crédito @petrogustavo/X

En respuesta a las declaraciones de la líder de la oposición venezolana, el presidente de la República, Gustavo Petro, expuso que mantiene el respaldo a una transición a la democracia en el vecino país. Incluso, señaló que en el proceso no se puede excluir ningún actor político, puesto que genera rencillas entre la población.

“Yo estoy seguro de que Venezuela debe iniciar una transición a más democracia y paz y eso se hace a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales sin exclusión de ninguno. Toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudicial y genera odio y violencia”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “Por eso, lo mejor es no excluir. Venezuela con nosotros, enseñamos un principio universal: la soberanía, que incluye la justicia, a menos que construyamos justicia multilateral (sic)”.

La intervención del presidente Petro en Panamá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo su primera intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe - crédito Presidencia

El presidente Petro habló sobre juzgar a Nicolás Maduro en Venezuela en la sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. Durante su discurso, el mandatario se refirió a las críticas que, según indicó, surgieron desde distintos sectores. “No defiendo, como afirma mi prensa, a Maduro. Considero que debe ser juzgado por un tribunal, ya sea venezolano o de algún país de América”, afirmó, al tiempo que propuso la construcción de un mecanismo judicial regional.

Petro explicó que su planteamiento está ligado a la necesidad de replantear las estrategias contra el narcotráfico. “Si llegamos a construir un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo necesario”, señaló, considerando que el fenómeno supera las fronteras nacionales.

En ese sentido, sostuvo que “la estrategia actual no ha logrado detener el narcotráfico; lo que observo es que sigue creciendo. Este fenómeno no es solo regional, es mundial, universal”.