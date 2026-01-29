Pareja fue enviada a la cárcel por el homicidio de un ciudadano colombiano en Honduras: ocurrió en un salón de belleza

Cristian Isaak Robles Rosales y Joselyn Yulieth Márquez Cantillo son dos de los cuatro detenidos que dejan hasta el momento las pesquisas - crédito Pexels | Red social X

En una operación impulsada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (Fedcv), la justicia hondureña dictó prisión preventiva contra Cristian Isaak Robles Rosales y Joselyn Yulieth Márquez Cantillo.

Ambos tendrán que responder por el asesinato del ciudadano colombiano Jhon Jairo Mosquera Cossio (58 años).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El crimen ocurrió en un salón de belleza de la colonia Montefresco, en San Pedro Sula, el 16 de marzo de 2023, según informó la Fiscalía de Honduras en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información proporcionada por el ente investigador el 27 de enero de 2026, Márquez Cantillo se desempeñaba como estilista en el establecimiento y habría facilitado el ingreso de los agresores que participaron en el asalto y homicidio de Mosquera Cossio.

Tanto la hoy señalada como como Robles Rosales enfrentan cargos de asesinato, robo con violencia e intimidación, así como asociación para delinquir, en perjuicio del ciudadano colombiano y de un testigo protegido, clave en el proceso judicial que dio con el veredicto en contra del hombre y la mujer.

Ambos permanecerán detenidos en el Centro Penal en El Progreso, departamento de Yoro (norte de Honduras), mientras se programan las audiencias preliminares y el eventual juicio oral y público.

Según la autoridad judicial, estas medidas de prisión preventiva buscan fortalecer la persecución penal en la región norte de Honduras, y reiteró su compromiso con la investigación de crímenes violentos y la protección de testigos y víctimas a lo largo de los procesos judiciales.