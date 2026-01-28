Colombia

“Iván Cepeda es un hombre reflexivo”: declaración de Lafaurie generó molestia en sectores del Centro Democrático

Las declaraciones de José Félix Lafaurie sobre Iván Cepeda, publicadas en Semana, provocaron reacciones dentro del uribismo. Dirigentes del Centro Democrático cuestionaron sus palabras, mientras el presidente de Fedegán respondió en redes sociales tras conocerse su renuncia al partido.

crédito Colprensa
crédito Colprensa

La entrevista concedida por José Félix Lafaurie al director de Semana abrió un nuevo frente de debate al interior del Centro Democrático. Sus afirmaciones sobre Iván Cepeda, a quien calificó como un dirigente “reflexivo”, generaron inconformidad entre varios sectores del uribismo y motivaron respuestas públicas de congresistas de esa colectividad.

El contexto de las declaraciones coincidió con un momento político complejo para Lafaurie. Horas antes se había conocido una carta de ocho páginas, firmada por él y dirigida al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, en la que expresó reparos frente a la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial.

Ese documento, que circuló públicamente, derivó en su salida del partido que ayudó a fundar junto al expresidente Álvaro Uribe.

José Félix Lafaurie y Centro
José Félix Lafaurie y Centro Democrático - crédito Colprensa

En la conversación con Semana, Lafaurie se refirió a Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo y figura opositora a los sectores de derecha. Sobre él afirmó: “Iván Cepeda es un actor político convencido de sus ideas, como lo soy yo, o como lo es María Fernanda. Es una persona que su trasegar político da cuenta de que ha estado muy cerca de una izquierda activa. Es un hombre ponderado, es un hombre reflexivo, es un hombre con el cual se pueden tramitar todo tipo de diferencias”.

En el mismo diálogo, el presidente de Fedegán agregó: “Respeto mucho a Iván Cepeda y creo que, en caso de que llegue a la Presidencia, haga cosas, no cabe la menor duda, en la dirección de lo que él siempre ha pensado a propósito de la sociedad y el Estado. Lo que pasa es que lo que nosotros pensamos a propósito de la sociedad y el Estado, de pronto hay muchos temas en los cuales no tenemos una postura parecida”.

Estas palabras no fueron bien recibidas en sectores del Centro Democrático, partido que ha mantenido una confrontación política constante con Cepeda. Dirigentes de la colectividad expresaron su desacuerdo y cuestionaron el tono empleado por Lafaurie para referirse a uno de los principales contradictores del uribismo.

Uno de los pronunciamientos más visibles fue el del congresista Hernán Cadavid, quien reaccionó a través de redes sociales. En su mensaje escribió: “Hay que decirlo: Iván Cepeda no es ningún ‘reflexivo’. Cepeda es un radical que se convierte en la amenaza más grande que tiene la democracia y lo definen sus apoyos a Jesús Santrich e Iván Márquez, etc. Ahora es cuando se ve quiénes de verdad están pensando en el país”.

La respuesta de Cadavid evidenció la distancia entre la percepción de Lafaurie y la postura de sectores duros del uribismo, que consideran a Cepeda una figura central de la izquierda y un adversario político directo. La discusión se amplificó en redes sociales y generó comentarios entre militantes y dirigentes del partido.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo
José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán - crédito Fedegán

Lafaurie respondió de manera directa al mensaje del congresista, manteniendo un tono conciliador. En su publicación escribió: “Te entiendo… te toca. Eso no afecta mi admiración por tu trabajo y lo que representas. Éxitos”. La respuesta fue interpretada como un intento de bajar la tensión generada por sus declaraciones.

Sin embargo, Cadavid replicó nuevamente y sostuvo: “Doctor Lafaurie, lo único que ‘nos toca’ a los colombianos es impedir que Colombia vaya al abismo con Iván Cepeda y eso necesita toda la mayor unidad posible. Eso los incluye, por supuesto. Estamos a tiempo”. El intercambio reflejó la profundidad del desacuerdo político frente a la figura del senador y candidato presidencial.

La relación entre Lafaurie y Cepeda no es reciente. Ambos coincidieron cuando el presidente Gustavo Petro designó a Lafaurie como integrante de la mesa de negociación de paz con el ELN. Durante ese proceso compartieron escenarios de diálogo en Venezuela, junto con otros delegados del Gobierno y representantes del grupo armado.

Al interior del Centro Democrático, las expresiones de Lafaurie fueron comentadas con reserva por algunos dirigentes, mientras otros optaron por no pronunciarse públicamente. El episodio se produjo el mismo 27 de enero de 2026, fecha en la que el partido confirmó la aceptación de la renuncia del presidente de Fedegán.

