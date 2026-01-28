El experimento urbano más ambicioso de Asia: colombiano reveló cómo es vivir en la ciudad más tecnológica de Corea del Sur

Solo en el horario del almuerzo Díaz vio grupos de personas en los parques de la ciudad - crédito @PlanetaJuan/YouTube

En los últimos años, países desarrollados han implementado una estrategia que consiste en construir ciudades tecnológicas que en poco tiempo puedan ser pobladas por connacionales o extranjeros.

Entre los ejemplos conocidos se destacan Masdar City (Emiratos Árabes Unidos) y Neom (Arabia Saudita), en las que se consolidó un megaproyecto con inteligencia artificial, movilidad autónoma y energía renovable.

Menos conocido, en Corea del Sur fue inaugurada en 2009 Songdo, una ciudad diseñada con sistemas de gestión digital, sensores urbanos, automatización de servicios y amplios espacios verdes. Sus edificios son inteligentes y toda la infraestructura responde a criterios de eficiencia energética y conectividad.

A diferencia de las mencionadas previamente, Songdo no ha sido un proyecto exitoso, puesto que, más de 15 años después, sigue sin alcanzar las cifras de habitantes que se proyectaban inicialmente.

Colombiano visitó la ciudad “futurista”, pero “desolada” de Corea del Sur

El colombiano indicó que estar en Songdo es como habitar una maqueta - crédito @PlanetaJuan/YouTube

El contexto mencionado hizo que el youtuber colombiano Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, se interesara en visitar Songdo, el resultado de un proyecto que se desarrolló con la colaboración de empresas surcoreanas y estadounidenses, con una inversión multimillonaria y la expectativa de atraer a más de 300.000 habitantes.

Sobre las características generales del lugar, Díaz mencionó que el distrito alberga edificios con certificaciones Leed, transporte eficiente, amplias ciclovías y más de 600 hectáreas de espacios verdes, incluyendo un Central Park, inspirado en el de Nueva York.

A pesar de estos avances, Songdo ha sido catalogada en ocasiones como un fracaso, principalmente por dos motivos: la falta de vida urbana auténtica y el escaso atractivo para los residentes. La ciudad fue planeada para atraer a empresas internacionales, universidades extranjeras y profesionales de alto perfil, pero el traslado masivo de personas nunca se concretó.

La mayoría de los edificios que visitó Díaz no están 100% habitados - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Durante su recorrido, el colombiano mencionó que en Songdo existe una sensación de artificialidad, puesto que los espacios, aunque son modernos y limpios, no tienen la vitalidad y espontaneidad que caracteriza a las ciudades históricas.

De la misma forma, tras charlar con algunos locales, indicó que la vida social es limitada, y muchos residentes aseguran que la ciudad se siente poco acogedora y carente de identidad propia.

“Es una ciudad laboratorio, un experimento de 40.000 millones de dólares que fue pensado para ser el futuro de la humanidad, pero en las calles hay algo extraño. No hay ruido, no hay vida, es como un escenario vacío”.

El colombiano elogió la belleza de Songdo, pero afirmó que no podría vivir en un lugar tan solitario - crédito @PlanetaJuan/YouTube

En su visita, Díaz no pudo destacar algo llamativo para hacer turismo en Songdo, puesto que entre los sitios recomendados hay pueblos coreanos que fueron construidos para representar algunas zonas del país que en realidad existen, y que para el colombiano es más llamativo estar en los espacios reales y no en las réplicas que hay en la ciudad futurista.

“Usted va a la capital y ya siente que está en un lugar avanzado. Acá podemos contar las personas con los dedos y tiene lugares tradicionales, pero son pueblos que, si usted quiere ver algo tradicional, pues visita Seúl y conoce lo que es de verdad conocer un lugar histórico de Corea”.

Díaz coincidió con los balances que se han hecho para referirse al “fracaso” que ha sido Songdo, ya que indicó que no le interesaría vivir en este sitio por la carencia de atractivos laborales (en comparación con otras ciudades de Corea del Sur) y de potencial turístico, mencionando sitios como Dubái, que tienen más potencial de calidad de vida, en su concepto.

“Vengo a contar lo que se sabe, no a criticar. Yo no lo veo como un fracaso, sino como un proyecto ambicioso, y eso debe dar envidia, porque es un país que se puede arriesgar de esa forma. Es muy bonito, pero yo no viviría aquí; no veo nada interesante para mí. Si tuviera que tener una dinámica empresarial, de negocios internacionales, sí, pero es un nicho muy específico”.