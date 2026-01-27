Katherine Miranda anunció demanda a la inscripción de la candidatura de Iván Cepeda: “Las normas se cumplen, les gusten o no”

Katherine Miranda criticó la candidatura de Iván Cepeda y advirtió incumplimiento de la normativa - crédito Colprensa

A través de un comunicado, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, respaldado por la izquierda colombiana, informó sobre la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil de la coalición Frente por la Vida, por medio de la cual busca participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, en la que se definirá la candidatura presidencial de cara a las elecciones de mayo.

“En esta consulta participaremos para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”, precisó, indicando que en la consulta competirá contra Roy Barreras, Camilo Romero, Daniel Quintero.

Sin embargo, la participación de Cepeda no está definida todavía. El Consejo Nacional Electoral determinará si está o no habilitado para integrarse a la consulta. Hay dudas sobre su inclusión, teniendo en cuenta que participó en un proceso de selección previo que constituyó una consulta interpartidista y no una elección interna de un partido político.

La representante a la Cámara Katherine Miranda se pronunció al respecto, indicando que, a su juicio, la inscripción de Cepeda no es válida, puesto que va en contra de la normatividad.

“La ley no se tuerce, no se acomoda y no se negocia para favorecer a nadie. En democracia no vale todo, y menos cuando se pretende pasar por encima de las reglas para imponer candidaturas”, señaló.

En consecuencia, informó que presentará una demanda formal con el fin de tumbar la inscripción de su candidatura. “Hoy presentaremos la demanda a la inscripción de la candidatura de Ivan Cepeda. Las normas se cumplen, les gusten o no”, aseveró.

