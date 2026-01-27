Colombia

Centro Democrático arremetió contra Martín Santos por crítica tras la renuncia de Cabal y Lafaurie: “Usted está acostumbrado”

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos señaló a la colectividad y al expresidente Álvaro Uribe de traicionar a sus integrantes

Guardar
Martín Santos señaló al Centro
Martín Santos señaló al Centro Democrático de haber traicionado a Miguel Uribe Londoño y otros miembros - crédito Centro Democrático y Colprensa

La renuncia de la senadora María Fernanda Cabal y de su esposo José Félix Lafaurie (presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos - Fedegán) del partido Centro Democrático puso en evidencia una ruptura interna en la colectividad de derecha. En una carta enviada por Lafaurie al director general del partido, Gabriel Vallejo, expuso presuntas irregularidades relacionadas con la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial.

No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio. Merecemos una salida DIGNA, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE. Esperamos que esa decisión se tome en la próxima convención del partido”, señaló Lafaurie en la misiva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

María Fernanda Cabal y José
María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie denunciaron irregularidades en el partido Centro Democrático - crédito Camila Díaz/Colprensa

La situación derivó en todo tipo de comentarios en el país político colombiano. Entre las personas que se pronunciaron al respecto está Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, que señaló a la colectividad y a su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de haber traicionado a varios de sus integrantes.

Esto, mientras acusaban de traición al ex jefe de Estado, que contó con el respaldo del uribismo para llegar a la Presidencia y que tomó decisiones que rechazaba la colectividad, como la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

“En el Centro Democrático no paran de hablar de la ”traición" de @JuanManSantos, pero de lo que no hablan es que Uribe traicionó a: Oscar Iván, Pacho Santos, Miguel Uribe padre, A. Guerra, José Felix, MF Cabal, etc.”, aseveró.

El partido contestó a los señalamientos del hijo del expresidente, defendiendo la “seriedad” de la colectividad. “Martincito, lo que pasa es que usted está acostumbrado a que la política sea una estafa. En el Centro Democrático hay seriedad”, precisó.

El partido Centro Democrático respondió
El partido Centro Democrático respondió a críticas de Martín Santos - crédito @CeDemocratico/X

Paloma Valencia se pronunció sobre la renuncia de Cabal

La senadora Paloma Valencia se pronunció sobre la renuncia de Cabal y de Lafaurie, defendiendo el proceso que permitió su elección como candidata del partido de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Aseguró que las encuestas internas que se realizaron a través de firmas chilenas fueron transparentes y que sus resultados y mediciones fueron auditados por empresas serias.

Aunado a ello, indicó que con el paso del tiempo, las encuestas fueron evidenciando que su respaldo creció, mientras que el de la senadora y entonces precandidata presidencial María Fernanda Cabal se estancó.

Las mediciones internas de nuestra campaña mostraban cómo poco a poco la fuimos alcanzando, la fuimos sobrepasando y era una cuestión de tiempo porque la campaña de ella estaba estancada y la nuestra estaba creciendo”, detalló Valencia, en conversación con Blu Radio.

Paloma Valencia defendió su elección
Paloma Valencia defendió su elección como candidata del Centro Democrático para las elecciones a la Presidencia - crédito Lucas Molet/Reuters

En medio de las tensiones que se viven en el partido político, aseguró que ha reiterado en varias oportunidades que pretende tener en su campaña a la congresista; pretende que Cabal asuma la jefatura de debate, responsabilidad que planeaba ocupar en caso de que hubiera sido ella la ganadora de la consulta interna del Centro Democrático.

Aunado a ello, rechazó de plano la petición de la legisladora y de su esposo con respecto a una escisión de la colectividad. Indicó que la unidad debe permanecer en el partido, pese a que existan ganadores y perdedores entre sus miembros.

“Este es un partido monolítico que no se va a escindir ni se va a partir porque los procesos son difíciles, pero la gracia de los partidos es que alguien pueda ganar y alguien pueda perder y se mantengan unidos. Nosotros no vamos a considerar ninguna escisión“, aclaró.

Temas Relacionados

Martín SantosCentro DemocráticoMaría Fernanda CabalJosé Félix LafaurieColombia-Noticias

Más Noticias

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Lo más vistó en Disney+

Sinuano Día, resultados del último sorteo de hoy martes 27 de enero de 2026

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día, resultados del último

El hospital San Juan de Dios reabrirá como centro de investigación y atención para la vejez en Bogotá: Galán y Petro lograron un acuerdo

Las autoridades formalizaron la destinación de recursos, la firma de un convenio de cooperación y la definición de áreas técnicas que impulsarán el desarrollo del hospital como espacio para formar profesionales y generar conocimiento sobre la vejez

El hospital San Juan de

Petro reveló cómo ‘romperá el hielo’ con Donald Trump durante su encuentro en la Casa Blanca: “Le voy a decir: ¿vino o whisky?”

El presidente colombiano se refirió a la condición que le impide consumir alcohol y explicó las razones de esto, aunque, entre risas, reconoció que no sabía cómo se desarrollaría la conversación sin un trago

Petro reveló cómo ‘romperá el

Vehículo de servicio público cayó a un abismo de 15 metros en zona rural de Amalfi, Antioquia: hay un muerto y seis heridos

Las autoridades y equipos de socorro trabajan en la verificación de los heridos, trasladados al Hospital El Carmen, y si por sus lesiones requieren ser remitidos a un centro médico de mayor complejidad

Vehículo de servicio público cayó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Los 10 podcasts de Spotify

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Renzo Meneses acusó a Nicolás Arrieta de jugar con la salud mental de Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Está afectando su cabeza”

Renzo Meneses habló de su vínculo amoroso con Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Se dio naturalmente”

Daiky Gamboa ‘estalló’ por los sobrecostos en Medellín tras conciertos de Bad Bunny: “Eso es ser estafador”

Norma Nivia respondió a las críticas por viaje de Mateo Varela solo a Medellín: “Uno no debe estar vigilándolo”

Deportes

Rival de Luis Javier Suárez

Rival de Luis Javier Suárez se refirió al encuentro contra el Sporting de Lisboa, donde juega el colombiano, en la Champions League: “Estoy preparado para todo”

Luisa Agudelo se va del Deportivo Cali: este será su nuevo equipo en la liga de Estados Unidos

Gianni Infantino sorprendido con la expectativa por el partido de Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Como 30 millones de personas quieren ir”

Carlos Antonio Vélez habló sobre el futuro de James Rodríguez en el 2026: “Sería bueno que lo aclare”

El presidente de Al Nassr se fue en contra de Jhon Jader Durán: “Su comportamiento fue poco profesional”