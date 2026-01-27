Centro Democrático arremetió contra Martín Santos por crítica tras la renuncia de Cabal y Lafaurie: “Usted está acostumbrado”

Martín Santos señaló al Centro Democrático de haber traicionado a Miguel Uribe Londoño y otros miembros - crédito Centro Democrático y Colprensa

La renuncia de la senadora María Fernanda Cabal y de su esposo José Félix Lafaurie (presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos - Fedegán) del partido Centro Democrático puso en evidencia una ruptura interna en la colectividad de derecha. En una carta enviada por Lafaurie al director general del partido, Gabriel Vallejo, expuso presuntas irregularidades relacionadas con la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial.

“No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio. Merecemos una salida DIGNA, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE. Esperamos que esa decisión se tome en la próxima convención del partido”, señaló Lafaurie en la misiva.

La situación derivó en todo tipo de comentarios en el país político colombiano. Entre las personas que se pronunciaron al respecto está Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, que señaló a la colectividad y a su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de haber traicionado a varios de sus integrantes.

Esto, mientras acusaban de traición al ex jefe de Estado, que contó con el respaldo del uribismo para llegar a la Presidencia y que tomó decisiones que rechazaba la colectividad, como la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

“En el Centro Democrático no paran de hablar de la ”traición" de @JuanManSantos, pero de lo que no hablan es que Uribe traicionó a: Oscar Iván, Pacho Santos, Miguel Uribe padre, A. Guerra, José Felix, MF Cabal, etc.”, aseveró.

El partido contestó a los señalamientos del hijo del expresidente, defendiendo la “seriedad” de la colectividad. “Martincito, lo que pasa es que usted está acostumbrado a que la política sea una estafa. En el Centro Democrático hay seriedad”, precisó.

Paloma Valencia se pronunció sobre la renuncia de Cabal

La senadora Paloma Valencia se pronunció sobre la renuncia de Cabal y de Lafaurie, defendiendo el proceso que permitió su elección como candidata del partido de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Aseguró que las encuestas internas que se realizaron a través de firmas chilenas fueron transparentes y que sus resultados y mediciones fueron auditados por empresas serias.

Aunado a ello, indicó que con el paso del tiempo, las encuestas fueron evidenciando que su respaldo creció, mientras que el de la senadora y entonces precandidata presidencial María Fernanda Cabal se estancó.

“Las mediciones internas de nuestra campaña mostraban cómo poco a poco la fuimos alcanzando, la fuimos sobrepasando y era una cuestión de tiempo porque la campaña de ella estaba estancada y la nuestra estaba creciendo”, detalló Valencia, en conversación con Blu Radio.

En medio de las tensiones que se viven en el partido político, aseguró que ha reiterado en varias oportunidades que pretende tener en su campaña a la congresista; pretende que Cabal asuma la jefatura de debate, responsabilidad que planeaba ocupar en caso de que hubiera sido ella la ganadora de la consulta interna del Centro Democrático.

Aunado a ello, rechazó de plano la petición de la legisladora y de su esposo con respecto a una escisión de la colectividad. Indicó que la unidad debe permanecer en el partido, pese a que existan ganadores y perdedores entre sus miembros.

“Este es un partido monolítico que no se va a escindir ni se va a partir porque los procesos son difíciles, pero la gracia de los partidos es que alguien pueda ganar y alguien pueda perder y se mantengan unidos. Nosotros no vamos a considerar ninguna escisión“, aclaró.