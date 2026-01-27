Colombia

Armando Benedetti negó que se vaya a aunir a la campaña presidencial de Iván Cepeda: “Lo que yo quiero es irme de aquí el 7 de agosto”

El ministro del Interior señaló que su intención es garantizar el cumplimiento del calendario electoral de 2026

El ministro del Interior, Armando Benedetti, negó cualquier participación en las próximas campañas presidenciales para este 2026 - crédito Ministerio del Interior

En la madrugada del martes 27 de enero de 2026, la periodista D’Arcy Quinn informó que Armando Benedetti, ministro del Interior, llegaría a la campaña presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, a partir de abril de 2026.

Sin embargo, a través de su cuenta de X y en declaraciones a medios de comunicación, el jefe de la cartera del Interior negó esa posibilidad.

En su red social afirmó que no ha considerado unirse a ninguna campaña presidencial y expresó su intención de dejar el Ministerio del Interior el 7 de agosto de 2026, cuando concluye la presidencia de Gustavo Petro.

Armando Benedetti afirmó que no ha considerado unirse a ninguna campaña presidencial - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Asimismo, indicó que en estos meses planea trabajar para brindar todas las garantías para dar cumplimiento al calendario electoral.

Benedetti fue enfático en su red social X al afirmar que nadie le ha propuesto colaborar con ningún candidato presidencial.

“Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año. Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”, señaló el ministro del Interior.

Armando Benedetti fue enfático en su red social X al afirmar que nadie le ha propuesto colaborar con ningún candidato presidencial - crédito @AABenedetti/X

En declaraciones a medios de comunicación, el ministro armando Benedetti insistió que estará en la cartera hasta el 7 de agosto de 2026, rechazando cualquier posibilidad de llegar a una campaña presidencial.

“Hasta el 7 de agosto, bueno, hasta el 6 uno debe salir de la oficina. O sea, queda descartado irse a apoyar la campaña a ese precio. No estoy descartando nada, ni asegurando nada. Lo único que digo es que quiero estar en el cargo hasta el 7 de agosto”, expresó Benedetti.

No obstante, señaló que si el presidente Gustavo Petro le pide ayuda para continuar el proyecto político, “tendría que pensarlo”; sin embargo solicitó que lo dejen “tranquilo con ese tema”.

“Pero si el presidente de la República dijera: ‘Ministro, vaya a ayudarnos a continuar con el gobierno en las elecciones’, yo le tengo mucho cariño al presidente. Siempre he trabajado para que le vaya bien a sus ideas, al país y al gobierno. Tendría que pensarlo, pero por ahora, déjeme tranquilo con ese tema”, expresó Armando Benedetti.

Emergencia económica

Las declaraciones de Armando Benedetti se dieron en el Congreso de la República, lugar al que asistió para el debate de control político en la plenaria del Senado sobre el decreto de emergencia económica, expedido por el Gobierno nacional.

Según dijo, el decreto es fácil de defender, pues estos impuestos solo los pagarán quienes más tienen -los megaricos- e irán directo al pago de la deuda.

“Este decreto es fácil de defender, porque aquí no solo hay un déficit fiscal, sino hay un problema para pagar la deuda”, indicó el jefe de la cartera política.

Las declaraciones de Armando Benedetti se dieron en el Congreso de la República, lugar al que asistió para el debate de control político en la plenaria del Senado - crédito Ministerio del Interior

Y agregó, que estos impuestos son para los megaricos, “estamos hablando de impuestos para las personas con un patrimonio entre 3000 millones de pesos y 102 mil millones de pesos, es decir, el 0.8% de la población”.

Igualmente el ministro del Interior indicó que el decreto se desprende de un hecho sobreviniente, “porque es el Congreso el que crea esa situación. Cabe anotar, que ese dinero es exclusivamente para pagar la deuda y no para el presupuesto de este año”.

Recientemente, el Consejo Gremial manifestó que el decreto no cuenta con un fundamento constitucional suficiente. Según el organismo, el empleo de herramientas excepcionales debe limitarse a lo que establece la Constitución y la jurisprudencia actual, requisitos que, en su opinión, no se observan en este caso.

La organización gremial reafirmó su respeto por las entidades y las resoluciones judiciales, aunque subrayó la importancia de mantener el balance entre los poderes y acatar el marco constitucional. Esta perspectiva se refleja en la petición que evalúa la Corte Constitucional.

