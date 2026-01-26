Expresidente del Congreso arremetió contra ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por crisis explícita: “Los hospitales también lloran”

El expresidente del Congreso Ernesto Macías lanzó duras críticas al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Colprensa

La reciente controversia en relación con el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, y sus polémicas afirmaciones sobre la realidad del sistema en Colombia, motivó una intensa discusión en las redes sociales sobre la gravedad de la crisis en el sistema hospitalario colombiano. Así quedó evidenciado en la más reciente columna de opinión del expresidente del Congreso Ernesto Macías, en la que apuntó hacia el Gobierno por lo que sería una crisis explícita.

La polémica contra Jaramillo estalló tras la respuesta del ministro a la situación del hospital San Rafael de Itagüí. Luego de que el gerente de la institución, Luis Fernando Arroyave, llorara ante los medios por la imposibilidad de pagar los salarios de más de 400 trabajadores, el jefe de esta dependencia respondió durante una entrevista con Caracol Radio de forma irónica, lo que desató la controversia frente a lo que estaría sucediendo en este centro de atención prioritaria.

“Los ricos también lloran”, dijo en ese entonces Jaramillo, que parece haber obviado la gravedad del hecho y, en cambio, atribuyó el problema a la administración interna y la historia de “politiquería” del centro médico, más que a la falta de recursos estatales. “El Estado ha girado los recursos necesarios y que las deudas acumuladas son responsabilidad de las EPS y de los gestores locales”, agregó el ministro en sus afirmaciones a los medios.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está en el ojo del huracán por sus recientes declaraciones sobre la actualidad del sistema de salud - crédito Colprensa

Las duras críticas de Ernesto Macías al ministro Jaramillo y al Gobierno Petro

En respuesta a esta controversia y en su escrito, titulado Los hospitales también lloran, el extitular del legislativo utilizó su columna en La Nación para advertir la crisis. En el texto, además, detalló el impacto de la parálisis en los pagos y la falta de liquidez en hospitales públicos y privados, lo que –según denuncia– ha dejado sin recursos para la nómina y los servicios básicos, como lo expresó en sus angustiantes declaraciones el gerente Arroyave.

“El manejo de la salud pública aplicado por Gustavo Petro no solo ha provocado estragos en el sistema, sino consecuencias gravísimas en la prestación del servicio a millones de colombianos”, afirmó Macías en este escrito, en el que resaltó el cambio de política de Estado por un “experimento ideológico sin brújula, cuyo costo se mide hoy en hospitales colapsados y pacientes abandonados”, afirmó Macías en sus afirmaciones en el citado medio.

La falta de vigilancia y acción por parte de la Superintendencia de Salud y del Gobierno Nacional agrava la crisis financiera hospitalaria en Antioquia - crédito Hospital San Rafael

Para Macías, la cadena de decisiones tomadas desde 2023 tiene un responsable claro. “La agudización de la crisis hospitalaria, desde 2023, se debe al colapso financiero y operativo de las EPS intervenidas por el Gobierno. Esa cadena de decisiones disparó la cartera vencida con hospitales que dejaron de recibir pagos por servicios ya prestados”, expuso el exsenador en su columna, que se ha convertido en un espacio para señalar las dificultades del Ejecutivo.

La situación descrita por Macías coincide con los recientes datos publicados por la Contraloría General de la República, que también replicó. “La Contraloría advirtió que la crisis financiera de los hospitales públicos no solo persiste desde 2023, sino que se agravó durante 2024 y 2025. La deuda pasó de $12,5 a $16,2 billones en apenas nueve meses”, advirtió el excongresista, que hizo parte de la bancada del Centro Democrático hasta julio de 2022.

Y reiteró que solo el 20% de los recursos llega a la red pública que atiende más del 60% de los municipios del país. Según el excongresista, en su escrito, el Ministerio de Salud optó por ignorar tanto el llamado del ente de control como el clamor de los usuarios; e incluso reafirmó cómo las declaraciones fueron rechazadas por la Defensoría del Pueblo, que las describió como “indolentes”, al igual que organizaciones de pacientes y asociaciones médicas del país.

La situación en algunas entidades prestadoras de salud, como la Nueva EPS, se agrava a medida que pasan los días - crédito Colprensa

Para Macías, las decisiones oficiales no solo evitan asumir responsabilidades, sino que profundizan la crisis. “Lejos de asumir responsabilidades, el que tiene a su cargo 52 millones de vidas humanas culpa a terceros. Recientemente, ante el llamado angustioso del gerente del Hospital de Itagüí, respondió con sorna: ‘los ricos también lloran’”, advirtió el excongresista en la columna, en la que reafirmó su posición crítica ante el manejo del Gobierno de esta situación.

Del mismo modo, a manera de paralelismo frente a lo expresado por Jaramillo, profundizó en su concepto. “Y mientras ‘los hospitales también lloran’, porque no tienen recursos y los pacientes se mueren en sus puertas, Petro ha gastado $87 billones más en funcionamiento que todo el mandato de Duque. Y en plena crisis, Jaramillo creó 442 nuevos cargos; y el del Trabajo, Sanguino, creó 1.141 empleos antes de la ley de garantías”, señaló Macías en La Nación.

En medio de esta fuerte controversia, en los últimos meses, la tensión se ha mantenido, en especial después de que incluso el presidente de la República, Gustavo Petro, repitió una variante de la frase “los ricos también lloran” al referirse al sector eléctrico, con la que quiso llevar el debate lejos de lo que sería la responsabilidad del Estado y el alcance de su discurso frente al colapso hospitalario por el que atraviesan diferentes instituciones médicas.