Colombia

Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Manuel Poceiro, turista que llegó a Colombia a explotar sexualmente a menores de edad

La autoridad judicial tomó la decisión luego de que el residente en Miami admitió diversos delitos relacionados con la producción y posesión de material de abuso infantil

El tribunal federal de Estados
El tribunal federal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Manuel Poceiro, residente en Miami, por explotación sexual de menores en Colombia - crédito Freepik

El viernes 23 de enero de 2026, se conoció que un tribunal federal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Manuel Poceiro, un hombre de 69 años residente en Miami, tras declararse culpable de explotar sexualmente a menores que conoció durante sus viajes a Colombia.

La sentencia fue impuesta por la jueza federal de distrito Jacqueline Becerra luego de que Poceiro admitiera los delitos de intento de coerción e incitación a un menor para participar en una actividad sexual, intento de producción de pornografía infantil y posesión de representaciones visuales que involucran la explotación sexual de menores.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, afirmó: “Este acusado viajó al extranjero para abusar de menores, registró sus abusos e intentó ocultar sus delitos tras fronteras y transferencias de dinero”.

Poceiro se declaró culpable de
Poceiro se declaró culpable de intento de coerción e incitación a menores, producción de pornografía infantil y posesión de material ilegal - crédito Pexels

Reding Quiñones destacó que la cadena perpetua busca reflejar la gravedad de los hechos y garantizar que Poceiro no vuelva a tener la oportunidad de dañar a un menor. Además, el fiscal enfatizó que espera que la sentencia envíe un mensaje claro a quienes exploten sexualmente a menores: serán perseguidos, procesados y eliminados de la sociedad.

“Una cadena perpetua refleja la gravedad de ese mal y garantiza que nunca más tendrá la oportunidad de dañar a un menor. Que esta sentencia transmita un mensaje claro: quienes exploten sexualmente a menores, en cualquier parte del mundo, serán perseguidos, procesados ​​y eliminados permanentemente de la sociedad”, dijo puntualmente.

Los malos pasos de Manuel Poceiro en Colombia

De acuerdo con los registros judiciales, el 6 de febrero de 2024, Poceiro se reunió con una persona que, según creía, lo ayudaría a transportar y blanquear dinero vinculado con el narcotráfico.

Durante el encuentro, Poceiro mostró numerosas fotografías y videos en los que aparecían varias víctimas menores de edad con las que mantuvo relaciones sexuales durante su estancia en Colombia. Parte del material visual fue grabado por el propio sentenciado.

El 2 de febrero de 2025, Poceiro arribó al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo procedente de la República Dominicana.

La jueza federal Jacqueline Becerra
La jueza federal Jacqueline Becerra sostuvo que la sentencia busca impedir que Manuel Poceiro vuelva a dañar a un menor - crédito Féliz Márquez/CUARTOSCURO.COM

Fue ahí cuando, durante una inspección secundaria, uniformados revisaron de manera superficial su teléfono celular, pero que fue suficiente para que hallaran decenas de imágenes y videos de material de abuso sexual infantil.

Posteriormente, una revisión forense de los dispositivos electrónicos de Poceiro permitió identificar contenido de abuso sexual que involucraba al menos a cinco víctimas menores de edad.

Las investigaciones también revelaron que Poceiro sostuvo conversaciones sexualmente explícitas con una víctima menor de entre 14 y 16 años a través de una aplicación de mensajería, en las cuales solicitó material explícito.

Los registros de una casa de cambio demostraron que realizó varios pagos a personas en Colombia en nombre de víctimas menores, que no podían recibir los fondos directamente debido a la limitación de su edad.

La investigación estuvo a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami y contó con la colaboración de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional de HSI Colombia y agentes de la Dirección de Protección (Dipro) de la Policía Nacional, que brindaron apoyo fundamental en el caso.

Refuerzan búsqueda internacional de estadounidense acusado de explotación infantil en Medellín

El cerco internacional sobre Timothy Alan Livingston, turista estadounidense vinculado a un caso de explotación infantil en Medellín, se ha intensificado en las últimas semanas.

El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, informó que autoridades de Estados Unidos y Colombia mantienen coordinación para localizar a extranjeros acusados de delitos sexuales contra menores en la ciudad.

Según el mandatario local, Livingston intentó evadir la justicia cambiando de identidad. “Livingston, que se cambió de nombre, va a caer en los próximos meses”, afirmó Gutiérrez ante medios locales.

Timothy Alan Livingston es señalado
Timothy Alan Livingston es señalado por presunta explotación sexual de menores de edad tras su detención en marzo de 2024 - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/X)

El alcalde recalcó el compromiso institucional de evitar la impunidad en estos delitos: “Creen que por cambiarse el nombre, estos actos contra nuestros niños y niñas van a quedar en la impunidad. Vamos detrás de todos ellos”.

Sobre la investigación, la Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de cargos disciplinarios contra dos miembros de la Policía Nacional por posibles irregularidades en el procedimiento realizado en marzo de 2024, cuando Livingston fue hallado en un hotel de El Poblado junto a menores de edad.

Los señalados son Gustavo Ernesto Lasso Pedraza, comandante de patrulla, y Andrés Felipe Montenegro Moreno, comandante del CAI El Poblado. Según la Procuraduría, se indagan omisiones tanto en la detención y judicialización del extranjero como en la preservación de la escena y el material probatorio.

