Colombia

La Contraloría reveló millonaria deuda con los hospitales: la crisis de la salud va de mal en peor

El ente dio a conocer la cifra que aumentó en los últimos años y que tiene en cuidados intensivos a los centros de salud, sobre todo durante el actual gobierno

Guardar
La crisis en la red
La crisis en la red hospitalaria del país está alcanzando cimas peligrosas para el territorio nacional, según los datos de la Contraloría - crédito Fundación Valle del Lili

La crisis de la salud en Colombia sigue siendo uno de los problemas más importantes en la actualidad, que se agravó bajo el Gobierno de Gustavo Petro y, previo a elecciones, es uno de los temas a considerar por los candidatos a llegar a la Casa de Nariño en 2026.

Se conoció un informe de la Contraloría sobre los alcances de la deuda a los hospitales del país, pues varios de ellos debieron cerrar unidades o despedir personal por la falta de recursos para operar, al punto también de que algunos centros de salud no siguieron con sus funciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por otro lado, el Gobierno ha planteado la idea de liquidar las EPS en todo el país, producto de que se cayó la reforma a la salud, en su segunda discusión en el Congreso, lo que provocó la molestia del Ejecutivo y buscar soluciones para el tema económico de todo el sistema.

El informe de Contraloría

El ente dio a conocer una importante cifra sobre lo que viene pasando con la red hospitalaria en Colombia, pues son muchas las denuncias de la falta de recursos para que sigan operando, en especial centros de salud que atienden casos de alta complejidad de los usuarios.

Según el documento de la Contraloría, la deuda con los hospitales aumentó, lo que marca la gravedad del problema para el Gobierno nacional, que ha culpado a las entidades privadas de salud de no girar el dinero necesario, al punto de que se investiga a la Nueva EPS.

Informe de la Contraloría sobre
Informe de la Contraloría sobre la deuda con la red hospitalaria en Colombia - crédito Contraloría

El informe señala que, durante 2025, la crisis creció demasiado e hizo un llamado al Estado para que tome cartas en el asunto, pues el sistema quedó a un paso de colapsar y le quedará a la próxima administración resolver el problema, aunque con una deuda enorme.

La crisis financiera pasó de 12,5 billones de pesos a 16,28 billones de pesos, cifra que creció en los últimos nueve meses, un aumento de cuatro billones de pesos que causa escándalo en el país, pese a los movimientos de la Adres para ayudar a los centros de salud.

Más de cuatro billones de
Más de cuatro billones de pesos creció la deuda con los hospitales en 2025 - crédito Homo

Dicha entidad giró un 27% más de los recursos que venía manejando para eso, pero no fueron suficientes y la Contraloría hizo un llamado a la administración de Gustavo Petro, pues el 20% del dinero va para la red pública, que está en 600 municipios y varios de ellos en zonas apartadas.

Liquidación de EPS, una propuesta a debatir

La idea de una liquidación masiva y acelerada de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ha encendido una nueva alarma en el sistema de salud de Colombia. El reciente comunicado de un amplio bloque de asociaciones de usuarios, pacientes, prestadores, gremios, académicos y antiguos funcionarios advierte que un proceso de estas características podría amplificar la crisis actual e incrementar de forma inmediata los riesgos tanto para millones de pacientes como para toda la red hospitalaria nacional. De forma categórica, insisten en que la salida a la crisis exige diálogo, rigor y responsabilidad institucional, descartando cualquier medida impulsiva que comprometa el derecho fundamental a la salud.

El pronunciamiento de estos actores, hecho público el 22 de enero de 2026, responde a las advertencias presidenciales sobre una posible liquidación de las EPS intervenidas. Según el texto, implementar una medida de carácter “generalizado y apresurado”, sin un reemplazo operativo claro y sin contar con modelos probados, colocaría al sistema de salud frente a una crisis asistencial y financiera “sin precedentes”.

Pacto Por Una Mejor Salud
Pacto Por Una Mejor Salud advierte que la liquidación de las EPS agravaría la crisis en la atención médica y la estabilidad financiera del sector salud en Colombia - crédito Colprensa

Entre los aspectos señalados, destaca el deterioro progresivo del sistema: las quejas, peticiones, reclamos y acciones de tutela han aumentado de forma exponencial, alcanzando niveles históricos. El sector denuncia también el crecimiento de las deudas estatales, que superan los 2 billones de pesos colombianos (unos USD 510 millones), causadas por retrasos en los desembolsos presupuestarios y el incumplimiento de mandatos de la Corte Constitucional al cierre de 2025.

Las siete EPS bajo intervención gubernamental —Coosalud (3,3 millones de usuarios), Nueva EPS (11,5 millones), Famisanar (2,9 millones), Savia Salud y Asmet Salud (cada una, 1,6 millones), Emssanar (1,7 millones) y SOS EPS (747.000 afiliados)— agrupan a más de 23 millones de personas: casi la mitad de los afiliados al sistema nacional. La liquidación, simultánea o escalonada, de estas aseguradoras no sería, alertan los expertos, un procedimiento administrativo, sino una redefinición del destino de millones de usuarios.

Temas Relacionados

Crisis de la saludSalud en ColombiaContraloríaHospitalesDeudas de hospitales en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Carlos Lehder sacó sus cartas y reveló la temida prisión a la que llegaría Nicolás Maduro: allí está ‘el Chapo’ y Simón Trinidad

El exnarcotraficante del cartel de Medellín habló sobre la cárcel donde podría terminar el líder del régimen venezolano; este centro penitenciario tiene un sistema de control total, donde los reclusos no tienen contacto entre ellos y la vida fuera de sus celdas es casi inexistente

Carlos Lehder sacó sus cartas

La escalofriante confesión de implicado en el secuestro de dos canadienses en Cali: “Tenía la orden de matarlos”

El testimonio judicial da cuenta de una estructura delictiva que contactaba a extranjeros por aplicaciones, los aislaba y los despojaba de dinero y objetos de valor

La escalofriante confesión de implicado

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

El lateral izquierdo, tras su salida de Boca Juniors, aprovecha su estadía en el país para ponerse a punto físicamente

Frank Fabra se entrena en

Resultados Súper Chontico Millonario Noche, último sorteo del jueves 22 de enero de 2026

Comprueba los números ganadores que corresponden al sorteo de esta noche, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Millonario Noche,

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Con palabras llenas de gratitud y nostalgia, el artista relató cómo fueron sus últimos días con el cantante de música popular y recordó la confianza que le tenía el caldense

Alan Ramírez habló de Yeison
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Naín, líder de las

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ENTRETENIMIENTO

Alan Ramírez habló de Yeison

Alan Ramírez habló de Yeison Jiménez y el sueño que tuvo con él luego de su muerte: “Quería descansar”

Kevyn defendió su lugar en el ‘Desafío Siglo XXI’ tras fuerte reclamo de Leo: “Se debe pensar antes de opinar”

Maluma se sinceró sobre el miedo a la muerte y cómo su hija París cambió su vida: “No quiero dejarla sola”

‘Desafío Siglo XXI’: rumores de nuevo romance en el ‘reality’ sorprenden a los televidentes

Bad Bunny en Medellín: estos son los cierres y novedades en el tráfico informados por la Secretaria de Movilidad para los conciertos

Deportes

Frank Fabra se entrena en

Frank Fabra se entrena en Colombia con miras a la Libertadores y coquetea con un posible regreso

Copa Libertadores 2026: confirman fecha y hora para la fase previa de Tolima y Medellín

Tulio Gómez reveló detalles del proceso de venta del América de Cali: “Lo vamos a poner bonito”

Sin club, proponen el método Maradona para que James Rodríguez se prepare para la Copa del Mundo

Miguel Borja dice no a Cruz Azul y abre la puerta a un nuevo destino internacional