Litografía de Barranquilla habría entregado $600 millones a campaña de Iván Cepeda: empresario aclaró su vínculo con el candidato del Pacto Histórico

Litografía de Barranquilla habría entregado $600 millones a campaña de Iván Cepeda - crédito Europa Press

La estructura financiera de la campaña presidencial de Iván Cepeda y Carolina Corcho, correspondiente a las elecciones del 26 de octubre de 2025, revela que casi el 80% de sus fondos provinieron de una sola compañía de publicidad originaria de Barranquilla. De acuerdo con información proporcionada por la propia campaña, esa participación mayoritaria se canalizó a través de un crédito en especie, cuyo pago depende de la reposición de votos, por un total de $725.550.000.

En un recorrido realizado por la calle 42 con carrera 41, en pleno centro de la capital del Atlántico, Blu Radio confirmó la ubicación física del taller de Samat Publicidad S.A.S. En ese punto, dos empleados y dos máquinas de litografía conforman el núcleo de operaciones, en un espacio simple, rodeado de cajas de papel y material de impresión. El ingreso se hace por una pequeña puerta de vidrio, que conecta con unas escaleras de madera hacia un nivel superior.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Samat Publicidad S.A.S., empresa fundada en Barranquilla en 2018 con un capital inicial de $20.000.000, está instalada en una zona marcada por la presencia de múltiples litografías - crédito X

Samat Publicidad S.A.S., empresa fundada en Barranquilla en 2018 con un capital inicial de $20.000.000, está instalada en una zona marcada por la presencia de múltiples litografías. El representante legal, Javier Antonio Pérez Paez, figura simultáneamente como segundo mayor aportante individual de la campaña de Cepeda. Según un trabajador del taller, Pérez Páez es el patrón del lugar; sin embargo, durante la visita no se encontraba y su empleado se excusó de facilitar cualquier dato, incluido un número de contacto.

Las cifras detalladas muestran que Samat Publicidad entregó $609.399.000 en trabajos de impresión, destinados a la elaboración de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 volantes a color. Por otra parte, Javier Pérez realizó un aporte adicional al donar el diseño de esos periódicos, volantes, pendones y otros elementos de propaganda, sumando a su vez impresiones valoradas en $116.151.000.

De acuerdo con información proporcionada por la propia campaña, esa participación mayoritaria se canalizó a través de un crédito en especie, cuyo pago depende de la reposición de votos, por un total de $725.550.000.- crédito X

Voceros de la campaña de Iván Cepeda confirmaron a Blu Radio que Samat Publicidad ya había colaborado con el Polo Democrático, partido al que la empresa brindó también financiación mediante crédito. Precisaron que este financiamiento se saldará con los recursos obtenidos a través de la reposición oficial por votos obtenidos.

La respuesta del empresario por presunto vínculo con Iván Cepeda

En diálogo con El Colombiano, Javier Pérez negó haber entregado donaciones o aportes económicos a la campaña de Iván Cepeda, pese a que su empresa figura con una suma de $609.000.000 y él mismo con una contribución individual de $116.000.000 en los reportes oficiales. Según expuso, esos montos corresponden a trabajos contratados por la campaña: “Yo en ningún momento he donado un peso. Esos dos dineros que aparecen ahí son trabajos que ellos me encargaron para lo mismo: periódicos y volantes de la campaña. Uno de esos trabajos es por esos 116 millones de pesos. Lo que pasa es que yo ya había facturado el otro encargo y por eso está en dos pagos, que debo decir ninguno de los dos me los han cancelado. Insisto: en ningún momento yo he donado nada, eso es mentira”.

Javier Pérez, fundador de Samat Publicidad S.A.S., afirmó que la relación con el congresista es estrictamente comercial - crédito Colprensa

Así mísmo, detalló que la modalidad de pago quedó supeditada a que el fondo electoral desembolse los recursos a la campaña de Cepeda, declaración que insiste en que la relación es “estrictamente comercial”. Respaldó su versión en la existencia de un contrato formal: “Yo incluso tengo el contrato que firmamos y demás, no se lo puedo compartir”, afirmó.

Javier Pérez también atribuyó la adjudicación del trabajo para la campaña de Cepeda a la intervención de Antonio Peñalosa, secretario general del Polo Democrático, quien, según el empresario, lo recomendó. “Tengo unos amigos con los que vengo trabajando en el Polo Democrático desde que estaban en Barranquilla. Uno de ellos es Antonio Peñalosa, del Polo Democrático. Él fue quien me recomendó, porque siempre le he trabajado y nunca le he quedado mal. Me dijo que necesitaban, para la campaña de Cepeda, unos periódicos y plegables, y se hizo el trabajo”, relató.