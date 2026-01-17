Gobierno abre convocatoria de $103.000 millones destinados al mejoramiento de vivienda: así puede participar

La convocatoria permitirá invertir más de $103 mil millones en el mejoramiento de viviendas urbanas y rurales en distintas regiones del país- crédito Montaje (Colprensa/Reuters)

El Gobierno nacional abrió una nueva convocatoria que permitirá invertir más de $103 mil millones en el mejoramiento de viviendas urbanas y rurales en distintas regiones del país.

Los recursos provienen del Sistema General de Regalías (SGR) y buscan beneficiar a comunidades de hasta 232 municipios de Colombia, con un enfoque social y comunitario.

La iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que expidió la Resolución 0011 de 2026, documento que establece las reglas para acceder a estos recursos.

La convocatoria hace parte del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro y se financia con el 5% del mayor recaudo del SGR; es decir, dineros públicos que ahora se destinan directamente a mejorar las condiciones de vida de miles de familias.

¿Para qué es el dinero?

Los recursos están destinados exclusivamente al mejoramiento de vivienda, tanto en zonas urbanas como rurales. Esto incluye arreglos estructurales, adecuaciones básicas, mejoras en espacios como baños, cocinas, techos y pisos, y otras intervenciones que permitan que las viviendas sean más seguras, dignas y habitables.

El objetivo central es que las comunidades participen activamente en los procesos de construcción y mejoramiento, fortaleciendo el trabajo local y la economía popular.

¿Quiénes pueden participar?

Una de las grandes novedades de esta convocatoria es que no está dirigida a personas individuales, sino a organizaciones comunitarias. Entre los actores que pueden postular proyectos se encuentran:

Juntas de Acción Comunal

Organizaciones Populares de Vivienda

Cooperativas

Asociaciones comunitarias

Comunidades étnicas

Otras organizaciones sociales con trabajo en territorio

Estas organizaciones deberán presentar proyectos que beneficien a sus comunidades y que estén enfocados en el mejoramiento de viviendas existentes.

La convocatoria está habilitada para hasta 232 municipios del país. El listado completo de los territorios que pueden acceder a los recursos se encuentra definido en la Resolución 40599, expedida previamente por el Gobierno nacional.

Es fundamental que las organizaciones interesadas verifiquen si su municipio hace parte del listado antes de iniciar el proceso de postulación.

¿Cómo acceder a la convocatoria?

Para participar, las organizaciones deben consultar los términos de referencia oficiales, que solo están disponibles en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Allí se detallan los requisitos, los documentos necesarios, los plazos y las condiciones que deben cumplir los proyectos.

El Ministerio ha sido claro en que toda la información oficial se encuentra únicamente en su sitio web, por lo que recomienda no guiarse por intermediarios ni información no verificada.

Esta convocatoria se enmarca en la política Nuestro Hábitat Biodiverso, con la que el Gobierno busca transformar la forma en que se desarrollan las soluciones habitacionales en Colombia. El enfoque pone en el centro a las comunidades, promueve el trabajo colectivo y prioriza territorios que históricamente han tenido menos acceso a inversión pública.

Según el Ministerio, la iniciativa no solo busca mejorar viviendas, sino también fortalecer las capacidades locales, generar empleo comunitario y promover procesos constructivos con sentido social.

Una oportunidad clave para las comunidades

La apertura de esta convocatoria representa una oportunidad histórica para que las organizaciones sociales accedan a recursos públicos y lideren procesos de mejoramiento de vivienda en sus territorios. Con una inversión superior a los $103 mil millones, el Gobierno espera impactar de manera directa la calidad de vida de miles de familias en todo el país.

Para conocer todos los detalles y participar, las organizaciones interesadas deben ingresar a www.minvivienda.gov.co, consultar la Resolución 0011 de 2026 y verificar los requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda.

