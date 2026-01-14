Maluma inicia el año con un drástico cambio de imagen y genera revuelo entre sus seguidores: así se ve ahora

Maluma sorprendió a sus seguidores al iniciar el año con un drástico cambio de imagen - crédito @maluma @dra_elizabeth_arroyave_p/ Instagram

Un cambio de look radical protagonizado por el cantante colombiano Maluma sorprendió a millones de seguidores al comenzar 2026, al mostrar su rostro sin barba por primera vez en meses.

El artista, cuyo nombre completo es Juan Luis Londoño, se posicionó entre las tendencias digitales tras la publicación de una fotografía junto a su dermatóloga, Elizabeth Arroyave, en la que aparece con una imagen mucho más cercana a sus inicios musicales. La transformación provocó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Maluma, referente del género urbano a nivel internacional gracias a éxitos como Felices los 4, Borro Cassette y Hawái, tiene 31 años y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina. La atención mediática surgió cuando la doctora Elizabeth Arroyave compartió una imagen con el cantante, quien decidió eliminar la barba que lo caracterizaba, acción que no pasó desapercibida para miles de fanáticos.

La publicación, que en minutos se viralizó en plataformas sociales, muestra a Maluma con el rostro afeitado, lo que llevó a seguidores a señalar similitudes con la etapa inicial de su carrera.

“Hoy fue uno de esos días simples y bonitos. Piel recién liberada de barba, buena conversación, risas, cuidado con intención y un almuerzo compartido. Gracias Juan Luis y Susy por la confianza y la calidez. La dermatología también es esto: acompañar procesos, leer la piel y respetar los momentos”, escribió Arroyave en la publicación.

Así se ve Maluma sin barba. La fotografía desató miles de reacciones en redes sociales - crédito @dra_elizabeth_arroyave_p/ Instagram

Entre los comentarios más destacados se encuentran frases como “Dios mío, le quitaron 10 años” y “Guapísimo sin barba”, junto a mensajes que celebran el nuevo aspecto del cantante. La reacción en redes fue inmediata y varios usuarios destacaron que el intérprete de Cuatro Babys se ve rejuvenecido, al punto de recordar su imagen en los primeros años de carrera.

“Maluma hasta con quitarse la barba se hace viral”, “Los hombres cuando se quitan la barba se ven horribles, excepto Maluma, Maluma fue el hombre que Dios se tomó su tiempo para hacer”, “Maluma se ve guapo sin barba y sin ropa”, “Es guapo de verdad”, dicen otras reacciones en redes sociales.

El impacto generado por el nuevo look de Maluma refuerza la influencia que el artista ejerce tanto en la música como en la cultura popular. Las interacciones en sus perfiles digitales aumentaron de forma significativa tras la publicación.

El cantante desató miles de reacciones en redes sociales donde elogiaron su belleza aun sin barba - crédito @nottherelibe/ X

Captan a Maluma y Susana Gómez discutiendo en una discoteca y crecen las especulaciones sobre su relación

Maluma fue captado en medio de una supuesta discusión con su pareja, Susana Gómez, durante una salida nocturna en lo que aparenta ser una discoteca.

El video, que comenzó a circular en redes sociales, muestra al cantante con gesto serio mientras dialoga con la madre de su hija, Paris. En las imágenes, Maluma se aleja del lugar dejando a Susana atrás, lo que generó incertidumbre entre sus seguidores sobre el estado de la relación.

La pareja, que mantiene un bajo perfil respecto a su vida privada, ha compartido pocos momentos juntos en redes sociales desde que iniciaron su relación en 2020. Pese a la exposición mediática del artista, ambos han optado por proteger su intimidad y la de su hija, nacida el 9 de marzo de 2024. Susana Gómez, arquitecta de 33 años y emprendedora en el sector de joyería, ha acompañado a Maluma en algunos eventos públicos, pero suelen evitar declaraciones sobre su vida en común.

El cantante fue grabado mientras conversaba de forma seria con Susana Gómez durante una salida nocturna - crédito @tirame.el.beat/ TikTok

Antes de iniciar la relación con Susana, Maluma mantuvo un vínculo con la modelo Natalia Barulich hasta 2019. Susana, por su parte, estuvo casada con un empresario. La relación entre el cantante y la arquitecta comenzó como una amistad dentro de un grupo de conocidos en Medellín, y con el tiempo se consolidó, contando con la aprobación de las respectivas familias.

El episodio registrado en la discoteca alimentó rumores sobre una posible crisis, aunque algunos seguidores consideran que se trató de una situación cotidiana. A pesar de las especulaciones, ninguno de los dos ha emitido comentarios públicos sobre el incidente.