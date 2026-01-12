Miércoles de Ceniza 2026 en Colombia: fecha oficial y significado del inicio de la Cuaresma

El Miércoles de Ceniza reúne a comunidades en Colombia para dar inicio a un periodo de reflexión y fe. - crédito Colprensa

El 18 de febrero de 2026, Colombia conmemora el Miércoles de Ceniza, fecha que da inicio a la Cuaresma en el calendario cristiano. Millones de fieles en el país participan en esta jornada que marca el comienzo de un periodo de cuarenta días de reflexión, preparación y penitencia antes de la Semana Santa. La tradición se mantiene como uno de los pilares de la identidad religiosa y cultural en diversas regiones del territorio nacional.

El Miércoles de Ceniza no tiene una ubicación fija en el calendario anual. La determinación de esta fecha depende del cálculo litúrgico basado en el calendario lunar, ya que el Domingo de Resurrección se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

Por esta razón, en 2026 el rito se celebra el 18 de febrero, anticipándose casi dos semanas respecto a 2025. La Semana Santa 2026 se desarrollará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, periodo que representa el punto culminante para la comunidad cristiana.

El significado del Miércoles de Ceniza

Durante el Miércoles de Ceniza, los fieles asisten a los templos donde los sacerdotes imponen una cruz de ceniza en la frente. La frase habitual que acompaña este acto es: “Polvo eres y en polvo te convertirás. Conviértete y cree en el Evangelio”. Estas palabras, tomadas del libro del Génesis, subrayan la fragilidad de la existencia humana y la necesidad de conversión interior.

La ceremonia de la ceniza simboliza humildad y renovación, y convoca a creyentes de todas las edades. - crédito Colprensa

Las cenizas empleadas en la ceremonia provienen de la quema de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior, lo que simboliza el cierre y renovación del ciclo litúrgico.

La Iglesia Católica destaca que la imposición de la ceniza no constituye un sacramento. El rito está abierto a cualquier persona, sin importar su edad, religión o nivel de participación eclesial, por lo que representa uno de los actos más inclusivos de la tradición católica. La ceremonia se convierte en un recordatorio solemne de la mortalidad humana y en una invitación a la reconciliación espiritual.

Cuaresma: cuarenta días de preparación

La Cuaresma simboliza los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública. En Colombia, este periodo se caracteriza por prácticas de ayuno, abstinencia, oración y obras de caridad, sobre todo los viernes. Para muchos creyentes, la Cuaresma se presenta como una oportunidad para revisar hábitos, fortalecer la fe y prepararse espiritualmente para los días santos.

Las parroquias en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali habilitan horarios especiales y actividades comunitarias para facilitar la participación de los fieles. El compromiso con la caridad y la solidaridad toma fuerza durante este tiempo, reflejando el sentido de comunidad que caracteriza a la tradición cristiana.

Iglesias colombianas se preparan para recibir a miles de personas en el comienzo de la Cuaresma 2026. - crédito Camila Díaz/Colprensa

Calendario completo de la Semana Santa 2026

El calendario de la Semana Santa 2026 en Colombia comprende las siguientes fechas clave:

Domingo de Ramos – 29 de marzo : Recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén.

Lunes Santo – 30 de marzo : Rememoración de la expulsión de los mercaderes del Templo.

Martes Santo – 31 de marzo : Jesús anuncia la traición de uno de sus discípulos.

Miércoles Santo – 1 de abril : Se conmemora el pacto de Judas para entregar a Jesús.

Jueves Santo – 2 de abril : Celebración de la Última Cena, la Eucaristía y el lavatorio de los pies.

Viernes Santo – 3 de abril : Día dedicado al ayuno y oración, centrado en la pasión y muerte de Cristo.

Sábado Santo – 4 de abril : Jornada de silencio conocida como Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección – 5 de abril: Culminación con la resurrección de Jesús.

Tradición y cultura: el impacto en Colombia

El Miércoles de Ceniza y la Semana Santa no solo poseen un valor religioso, sino que también ejercen un papel relevante en el ámbito cultural y social colombiano. Popayán, Mompox y Tunja se convierten durante estos días en escenarios de procesiones, actos litúrgicos y manifestaciones artísticas que forman parte del patrimonio inmaterial del país. Estas celebraciones atraen a visitantes nacionales y extranjeros, reforzando la identidad cultural y religiosa de las regiones.

En muchas localidades, la participación en las ceremonias y actividades comunitarias es masiva. Las autoridades eclesiásticas y civiles adoptan medidas para garantizar la seguridad y la movilidad de los asistentes, dada la alta afluencia a templos y lugares de peregrinación.

La ceniza, obtenida de palmas bendecidas, marca el inicio de una de las prácticas más significativas del calendario religioso. - crédito Camila Díaz/Colprensa

Una práctica abierta a todos

La imposición de la ceniza no está restringida por edad ni condición social. Personas de distintas creencias o que atraviesan procesos de duelo encuentran en este rito un espacio de recogimiento y esperanza. La teología cristiana interpreta la ceniza como símbolo de humildad, penitencia y posibilidad de renovación espiritual.

La Cuaresma culmina con la celebración de la Semana Santa, periodo que concentra los actos litúrgicos más significativos del año cristiano y convoca a la comunidad a vivir unas jornadas de recogimiento, fe y solidaridad.