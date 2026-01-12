Ecuador rescata a dos colombianos secuestrados y abate a presunto integrante de Comandos de la Frontera

Fuerzas de seguridad ejecutaron un operativo táctico que permitió liberar a dos personas retenidas en una zona estratégica de la frontera norte del país. - crédito @FFAAECUADOR/X

El Ejército y la Policía Nacional de Ecuador ejecutaron este domingo 11 de enero de 2026 un operativo conjunto en el sector Tierras Unidas del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, zona amazónica fronteriza con Colombia.

La acción se realizó tras recibir información de inteligencia que alertaba sobre la posible ubicación de las víctimas, un hombre y una mujer, retenidas por presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera (CDF).

Durante la intervención, los uniformados fueron recibidos con disparos por los secuestradores. El enfrentamiento dejó como resultado la muerte de uno de los presuntos raptores, mientras que otros cuatro lograron escapar, presuntamente hacia la frontera colombiana.

Tras asegurar la zona, las fuerzas de seguridad lograron poner a salvo a las dos personas secuestradas, quienes se encuentran fuera de peligro.

El operativo dejó como resultado la incautación de fusiles, municiones y material logístico usado por estructuras criminales. - crédito @FFAAECUADOR/X

Incautación de armas y material militar

El operativo permitió también decomisar un arsenal significativo utilizado por los Comandos de la Frontera. Entre los elementos incautados se incluyen, dos fusiles (uno de ellos M4 A1 y el otro AK47), 1.505 cartuchos de distintos calibres, 15 alimentadoras, mochilas y chalecos tácticos, siete uniformes tipo militar, algunos radios y brazaletes con identificación CDF.

Según las autoridades, este material habría sido utilizado en actividades ilícitas en territorio ecuatoriano, incluyendo secuestros y control de rutas de minería ilegal.

Contexto de violencia y conflicto armado en Ecuador

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, decretado por el presidente Daniel Noboa para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y los grupos armados que operan en varias regiones del país.

A pesar de estas medidas, 2025 cerró con cifras récord de violencia, con aproximadamente 9.300 homicidios, según datos del Ministerio del Interior. El Gobierno ecuatoriano atribuye esta escalada a la disputa entre bandas delictivas por el control de territorios estratégicos y la explotación de recursos naturales ilegales.

Algunas de estas organizaciones han establecido alianzas con grupos armados como los Comandos de la Frontera, que operan principalmente en zonas fronterizas y de minería ilegal. Uno de los casos más graves ocurrió en Alto Punino, provincia de Orellana, donde once soldados ecuatorianos fueron asesinados en mayo de 2025 por presuntos miembros de esta disidencia armada.

Autoridades refuerzan el control en la frontera norte tras la huida de varios sospechosos hacia Colombia. - crédito @FFAAECUADOR/X

Declaración oficial de las Fuerzas Armadas

A través de sus redes sociales, las Fuerzas Armadas del Ecuador detallaron los resultados de la operación y afirmaron que “las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Bloque de Seguridad, ejecutaron operación militar de reconocimiento y vigilancia especial con información de inteligencia militar (DISU) en el sector conocido como Farfán, cantón Lago Agrio, encontrando dos personas en condición de secuestrados bajo la custodia de personas que usaban prendas tipo militar con identificación de guerrilla colombiana de Comandos de la Frontera.”

El comunicado agregó que la operación permitió además de las incautaciones, la liberar a 2 personas, el abatir a 1 presunto CDF, también incautar armas, municiones, uniformes y material logístico utilizado por la disidencia.

Las Fuerzas Armadas concluyeron reafirmando su compromiso de proteger a la ciudadanía y combatir las estructuras criminales que amenazan la paz y seguridad del país.

Las fuerzas de seguridad actuaron en el cantón Lago Agrio tras recibir información clave sobre actividades de grupos armados ilegales. - crédito @FFAAECUADOR/X

Impacto y seguimiento

El rescate de estas dos personas representa un golpe importante a los Comandos de la Frontera, que operan con creciente presencia en la región amazónica y la frontera norte con Colombia. Expertos en seguridad señalan que este tipo de operaciones conjuntas entre Ejército y Policía son clave para desarticular redes transnacionales de secuestro y narcotráfico, además de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

El Gobierno ecuatoriano ha reiterado que continuará intensificando los operativos en zonas conflictivas y reforzando la vigilancia en áreas donde la minería ilegal y otros delitos generan violencia y desplazamiento.