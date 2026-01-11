Capturan en Santa Marta a un ciudadano suizo requerido por narcotráfico en España: tenía circular roja de Interpol

Interpol solicitó la captura de Gioel, considerado presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala - crédito Policía Nacional

Un operativo de alcance internacional culminó con la retención en Santa Marta de un ciudadano suizo considerado por las autoridades españolas como uno de los cabecillas de una red criminal transnacional dedicada al narcotráfico hacia Europa.

Según el reporte entregado por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), este sujeto, identificado como Vik Ntominik Gioel, es requerido mediante Notificación Roja de Interpol por las autoridades judiciales del Reino de España.

Este acusado enfrenta cargos por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, y su detención representa un paso en el operativo de extradición hacia territorio europeo.

La cooperación policial internacional permitió localizar al ciudadano suizo Vik Ntominik Gioel tras seis meses de búsqueda - crédito Policía Nacional

Así mismo, la cooperación policial permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso tras seis meses de seguimiento en Colombia que, según la investigación, permanecía oculto bajo identidades fraudulentas para eludir controles migratorios y policiales.

“Se estableció que este sujeto tendría documentos de identificación, Griegos, Españoles y Belgas además de utilizar documentación obtenida de manera irregular en Colombia, haciéndose pasar como ciudadano albanés con el nombre de XHUTI ZULUAGA Arsen, con el propósito de evadir controles migratorios y policiales”, indicó la Policía Nacional.

Las autoridades colombianas comprobaron que Gioel obtuvo documentación irregular en el país para dificultar su rastreo - crédito Policía Nacional

Dentro de la organización investigada, el papel atribuido a Gioel se orientaba a la coordinación logística, la administración de infraestructura y el acondicionamiento de laboratorios clandestinos de sustancias ilegales, que se encontraban en la zona de Albalat de Taronchers, al norte de la provincia de Valencia (España).

Desde ese enclave, según las pesquisas recogidas por las autoridades, se planificaban envíos de sustancias ilícitas con destino principal al mercado europeo, en especial a España.

Las operaciones de envío de drogas coordinadas por Gioel tenían como principal destino España, según las autoridades judiciales - crédito @DirectorPolicia/X

“El retenido estaría vinculado como cabecilla de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala, cumpliendo un rol relevante en la coordinación logística, infraestructura y acondicionamiento de laboratorios clandestinos para el procesamiento de cocaína y cannabis, específicamente en el sector de Albalat de Taronchers, Valencia (España)”, mencionaron las autoridades en un comunicado.

Por el momento, Gioel permanece bajo la custodia de las autoridades colombianas en Bogotá, mientras se desarrollan los trámites legales correspondientes a su posible extradición hacia España.

El uso de documentos falsos y múltiples identidades permitió a Gioel evadir controles migratorios y policiales por meses - crédito Policía Nacional

Exconcejal ecuatoriano fue detenido en Cúcuta

Además del ciudadano suizo detenido en Santa Marta, las autoridades colombianas reportaron la detención de Miguel Morocho Rodríguez, exconcejal del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador).

Según el reporte oficial, el exdirigente político fue capturado el sábado 10 de enero de 2026 en Cúcuta, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Venezuela por el puesto migratorio terrestre La Unidad-Puente Internacional Atanasio Girardot, en Villa del Rosario (Norte de Santander).

Miguel Morocho, exconcejal de Santo Domingo - crédito @miguelmorochosd/X

Las autoridades han señalado que este operativo, coordinado entre diferentes organismos de Ecuador, Colombia y con apoyo de Estados Unidos, envía un mensaje tajante sobre la imposibilidad de esquivar la justicia a través de fronteras.

“Gracias al intercambio de alertas entre la Subsecretaría de Migración de Ecuador y Migración Colombia, el trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador y la cooperación con Estados Unidos, se dio con el paradero de este tipo”, informó John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador en su cuenta de X.

La orden de detención contra Morocho estaba vigente desde septiembre de 2025, emitida por la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas.

John Reimberg destacó que la captura de Morocho fue posible gracias a la cooperación entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos, y afirmó que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes intenten evadir la justicia - crédito @JohnReimberg/X

Los hechos que motivan el proceso se remontan al 5 de marzo de 2025, cuando Washington Guillermo Vasco Castro, expresidente de la cooperativa de transportes Zaracay, fue víctima de un ataque armado en la provincia ecuatoriana.

Morocho, junto con José Ignacio Peñafiel Plúa, enfrenta cargos por la supuesta responsabilidad en este atentado, por lo que ambos son investigados bajo el mismo expediente.

Las autoridades ecuatorianas aseguran que Morocho abandonó el país hacia Colombia un día antes de la emisión de la boleta de localización y captura. La activación de la alerta roja de Interpol permitió reforzar la búsqueda internacional y alertar a los controles migratorios.

Morocho está vinculado a un presunto intento de asesinato de un dirigente de transportes en Santo Domingo de los Tsáchilas - crédito @JohnReimberg/X

Tras su arresto, Morocho permanece bajo custodia en territorio colombiano. Se encuentra a la espera de un proceso administrativo de expulsión, por el cual podría ser enviado a Ecuador para enfrentar los tribunales de ese país.

Las autoridades han reiterado que el procedimiento judicial continúa en curso y que se mantendrá la cooperación internacional para asegurar que Morocho responda por los hechos imputados.