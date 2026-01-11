Colombia

Capturan en Santa Marta a un ciudadano suizo requerido por narcotráfico en España: tenía circular roja de Interpol

La investigación oficial detalla que este hombre lideraba operaciones ilícitas desde Europa, utilizando múltiples identidades y documentos con el fin de evadir a las autoridades

Guardar
Interpol solicitó la captura de
Interpol solicitó la captura de Gioel, considerado presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala - crédito Policía Nacional

Un operativo de alcance internacional culminó con la retención en Santa Marta de un ciudadano suizo considerado por las autoridades españolas como uno de los cabecillas de una red criminal transnacional dedicada al narcotráfico hacia Europa.

Según el reporte entregado por la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), este sujeto, identificado como Vik Ntominik Gioel, es requerido mediante Notificación Roja de Interpol por las autoridades judiciales del Reino de España.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este acusado enfrenta cargos por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, y su detención representa un paso en el operativo de extradición hacia territorio europeo.

La cooperación policial internacional permitió localizar al ciudadano suizo Vik Ntominik Gioel tras seis meses de búsqueda - crédito Policía Nacional

Así mismo, la cooperación policial permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso tras seis meses de seguimiento en Colombia que, según la investigación, permanecía oculto bajo identidades fraudulentas para eludir controles migratorios y policiales.

Se estableció que este sujeto tendría documentos de identificación, Griegos, Españoles y Belgas además de utilizar documentación obtenida de manera irregular en Colombia, haciéndose pasar como ciudadano albanés con el nombre de XHUTI ZULUAGA Arsen, con el propósito de evadir controles migratorios y policiales”, indicó la Policía Nacional.

Las autoridades colombianas comprobaron que
Las autoridades colombianas comprobaron que Gioel obtuvo documentación irregular en el país para dificultar su rastreo - crédito Policía Nacional

Dentro de la organización investigada, el papel atribuido a Gioel se orientaba a la coordinación logística, la administración de infraestructura y el acondicionamiento de laboratorios clandestinos de sustancias ilegales, que se encontraban en la zona de Albalat de Taronchers, al norte de la provincia de Valencia (España).

Desde ese enclave, según las pesquisas recogidas por las autoridades, se planificaban envíos de sustancias ilícitas con destino principal al mercado europeo, en especial a España.

Las operaciones de envío de
Las operaciones de envío de drogas coordinadas por Gioel tenían como principal destino España, según las autoridades judiciales - crédito @DirectorPolicia/X

“El retenido estaría vinculado como cabecilla de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes a gran escala, cumpliendo un rol relevante en la coordinación logística, infraestructura y acondicionamiento de laboratorios clandestinos para el procesamiento de cocaína y cannabis, específicamente en el sector de Albalat de Taronchers, Valencia (España)”, mencionaron las autoridades en un comunicado.

Por el momento, Gioel permanece bajo la custodia de las autoridades colombianas en Bogotá, mientras se desarrollan los trámites legales correspondientes a su posible extradición hacia España.

El uso de documentos falsos y múltiples identidades permitió a Gioel evadir controles migratorios y policiales por meses - crédito Policía Nacional

Exconcejal ecuatoriano fue detenido en Cúcuta

Además del ciudadano suizo detenido en Santa Marta, las autoridades colombianas reportaron la detención de Miguel Morocho Rodríguez, exconcejal del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador).

Según el reporte oficial, el exdirigente político fue capturado el sábado 10 de enero de 2026 en Cúcuta, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Venezuela por el puesto migratorio terrestre La Unidad-Puente Internacional Atanasio Girardot, en Villa del Rosario (Norte de Santander).

Miguel Morocho, exconcejal de Santo
Miguel Morocho, exconcejal de Santo Domingo - crédito @miguelmorochosd/X

Las autoridades han señalado que este operativo, coordinado entre diferentes organismos de Ecuador, Colombia y con apoyo de Estados Unidos, envía un mensaje tajante sobre la imposibilidad de esquivar la justicia a través de fronteras.

“Gracias al intercambio de alertas entre la Subsecretaría de Migración de Ecuador y Migración Colombia, el trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador y la cooperación con Estados Unidos, se dio con el paradero de este tipo”, informó John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador en su cuenta de X.

La orden de detención contra Morocho estaba vigente desde septiembre de 2025, emitida por la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas.

John Reimberg destacó que la
John Reimberg destacó que la captura de Morocho fue posible gracias a la cooperación entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos, y afirmó que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes intenten evadir la justicia - crédito @JohnReimberg/X

Los hechos que motivan el proceso se remontan al 5 de marzo de 2025, cuando Washington Guillermo Vasco Castro, expresidente de la cooperativa de transportes Zaracay, fue víctima de un ataque armado en la provincia ecuatoriana.

Morocho, junto con José Ignacio Peñafiel Plúa, enfrenta cargos por la supuesta responsabilidad en este atentado, por lo que ambos son investigados bajo el mismo expediente.

Las autoridades ecuatorianas aseguran que Morocho abandonó el país hacia Colombia un día antes de la emisión de la boleta de localización y captura. La activación de la alerta roja de Interpol permitió reforzar la búsqueda internacional y alertar a los controles migratorios.

Morocho está vinculado a un
Morocho está vinculado a un presunto intento de asesinato de un dirigente de transportes en Santo Domingo de los Tsáchilas - crédito @JohnReimberg/X

Tras su arresto, Morocho permanece bajo custodia en territorio colombiano. Se encuentra a la espera de un proceso administrativo de expulsión, por el cual podría ser enviado a Ecuador para enfrentar los tribunales de ese país.

Las autoridades han reiterado que el procedimiento judicial continúa en curso y que se mantendrá la cooperación internacional para asegurar que Morocho responda por los hechos imputados.

Temas Relacionados

CapturaVik Ntominik GioelCiudadano SuizoSanta MartaNarcotráficoEspañaExtradiciónsuplantación de identidadColombia-Noticias

Más Noticias

Abogado y académico opinó sobre polémico contrato por $10.000 millones que firmó Petro para su defensa en Lista Clinton: “La chequera del Estado”

Martín Eduardo Botero, experto en derecho internacional, se opuso a la manera en que de parte del presidente de la República se suscribió este vínculo para asumir el proceso ante las autoridades norteamericanas, por la inclusión en este registro de la Ofac

Abogado y académico opinó sobre

Camioneta cayó en el río Suratá, en Santander: autoridades se encuentran en búsqueda de ocupantes

Las labores de rescate han sido solicitadas a habitantes y transeúntes cercanos al afluente santandereano, luego de que el vehículo perdiera el control por el mal clima y condiciones de la carretera

Camioneta cayó en el río

Reviven video de Yeison Jiménez contándole a La Liendra que su hija presintió su muerte: “Sentí que te ibas a ir”

Sus fanáticos quedaron sorprendidos por las coincidencias de su trágico final y las anteriores “premoniciones”

Reviven video de Yeison Jiménez

EN VIVO - Kings World Cup Nations: hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Chile, que define un clasificado

La Tricolor goleó 7-2 a Países Bajos, pero se enfrenta al único equipo invicto del grupo A, por lo que su clasificación directa puede verse comprometida

EN VIVO - Kings World

Gobierno Petro dio pistas sobre las nuevas reglas que habrá para que la vivienda no suba con el aumento del salario mínimo

El Ministerio de Vivienda justificó la medida al señalar que busca “proteger a los compradores” ante la subida de la remuneración mensual

Gobierno Petro dio pistas sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó masacre

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

ENTRETENIMIENTO

Reviven video de Yeison Jiménez

Reviven video de Yeison Jiménez contándole a La Liendra que su hija presintió su muerte: “Sentí que te ibas a ir”

Artistas colombianos le rindieron tributo a Yeison Jiménez: minutos de silencio y dedicatorios hicieron parte de las tarimas colombianas

Preparan homenaje para Yeison Jiménez y los fans se ponen cita para recordar al artista: conozca los puntos de encuentro

Dueño de local en Corabastos recordó a Yeison Jiménez como una persona intachable: “Yo sí le tenía fe”

Juan Pablo Raba no ocultó su tristeza tras conocer la muerte de Yeison Jiménez: “Estoy en shock”

Deportes

EN VIVO - Kings World

EN VIVO - Kings World Cup Nations: hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Chile, que define un clasificado

EN VIVO - Millonarios vs. River Plate: hora y dónde ver el partido que puede marcar el regreso de Falcao al Embajador

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Wolfsburgo: Luis Díaz, gol y doblete de asistencias en el primer partido de Bundesliga en el 2026

Luis Díaz anotó en la goleada Bayern Múnich ante Wolfsburgo y es colíder de la tabla de anotadores en la Bundesliga

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 11 de enero