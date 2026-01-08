Colombia

Video: en violento hurto en el norte de Bogotá, delincuentes dejaron gravemente herido a un hombre y se llevaron carro con una perrita a bordo

Al menos tres individuos interceptaron a los ocupantes de una camioneta, provocando lesiones, la sustracción de objetos y una mascota

Guardar
Un asalto armado en el
Un asalto armado en el barrio Mazuren de Bogotá dejó una persona herida con ocho impactos de bala tras el robo de un vehículo - crédito Captura video

Un nuevo caso de inseguridad sacudió la comunidad en el norte de Bogotá, en la madrugada del jueves 8 de enero. Un ataque armado se presentó en el barrio Mazurén, en la localidad de Suba, dejando a un hombre gravemente herido.

El incidente ocurrió cerca de la 1:18 a. m., cuando una camioneta estacionada fue interceptada por otro vehículo del que descendieron al menos tres asaltantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los agresores abordaron e intimidaron a las víctimas: el conductor, una mujer y un hombre que viajaba en la parte trasera.

En tan solo unos segundos, los agresores ejecutaron el asalto, logrando huir en el vehículo robado.

La víctima herida recibió disparos en la cabeza, espalda y piernas, y fue trasladada de urgencia a una clínica local a las 3:30 a. m. - crédito @PasaenBogota/X

Uno de los ocupantes recibió ocho impactos de arma traumática: tres en la cabeza, dos en la espalda y tres en las piernas. La víctima fue trasladada de urgencia a una clínica del sector, donde ingresó alrededor de las 3:30 a. m. y permanece bajo observación.

Durante el robo, los delincuentes también se llevaron varios celulares y una perrita que viajaba dentro de la camioneta.

Los vecinos de Mazurén han denunciado que los hurtos superan los tres casos diarios en la zona y aseguran que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. El hecho ha intensificado el sentimiento de inseguridad entre los habitantes de Suba, quienes exigen mayor presencia policial frente a la reiteración de estos delitos.

En video quedó el violento robo a dos adultos mayores en Bogotá: ladrones amenazaron a testigos que intentaron intervenir

El impacto por el reciente asalto a dos adultos mayores en el barrio Mazurén, en el norte de Bogotá, se intensificó después de que las imágenes del ataque se difundieran ampliamente en redes sociales.

El incidente ocurrió en la tarde del miércoles 7 de enero, desató preocupación entre los vecinos y generó un llamado urgente de las autoridades para esclarecer el hecho.

El video de un robo
El video de un robo violento a dos adultos mayores desató indignación ciudadana en Bogotá y reavivó el debate sobre la inseguridad - crédito Fotomontaje Infobae (@DavidJoseVC/X)

Según testimonios del suceso, la pareja acababa de descender de un taxi frente al conjunto residencial Riviera Norte cuando fue interceptada por dos hombres armados. Los asaltantes, que ocultaban su identidad con cascos de motocicleta, los abordaron con violencia.

Uno de los afectados cayó al piso durante el forcejeo, mientras los delincuentes lograban arrebatarles sus pertenencias en menos de un minuto.

Vecinos del sector intentaron intervenir al percatarse de la agresión, pero los delincuentes respondieron con amenazas. Una testigo relató a Citytv: “No podía hacer nada porque precisamente yo iba para donde el señor estaba y me apuntaron con un arma de fuego.”

La mujer, que prefirió mantener el anonimato por razones de seguridad, aseguró que los ladrones también intimidaron a otros residentes que intentaban acercarse o salir de los edificios.

De acuerdo con la misma testigo, los adultos mayores habrían sido seguidos desde varias cuadras atrás. Dos motocicletas, cada una con dos ocupantes, circulaban detrás del taxi y se detuvieron apenas la pareja descendió. Los acompañantes de las motos participaron directamente en el asalto, mientras sus cómplices aguardaban cerca para facilitar la huida.

El hecho de inseguridad quedó registrado en un video ciudadano - crédito @DavidJoseVC ·/X

El mayor Milton David Pachón Rojas, comandante de la estación de Policía en Suba, confirmó que las víctimas acababan de retirar aproximadamente cinco millones de pesos de una entidad bancaria. Según Pachón, la comunidad informó a los agentes que los adultos mayores fueron abordados por varias personas al regresar a su residencia.

Las alarmas de un edificio cercano se activaron en cuanto comenzó el asalto, lo que motivó la reacción de otros vecinos. Sin embargo, la amenaza de las armas impidió que alguien pudiera intervenir. Un residente del edificio relató que tampoco pudo salir de su vivienda porque los asaltantes le apuntaron directamente.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, exigió celeridad en las investigaciones y destacó que hechos de este tipo suelen involucrar a más cómplices. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables y recuperar el dinero sustraído, mientras la comunidad del norte de la ciudad permanece en alerta por la inseguridad.

Temas Relacionados

Hurto vehículo BogotáViolento robo vehículoBarrio MazurenLocalidad SubaHombre heridoVideo viralBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Auxilio funerario de Colpensiones: así quedó para el 2026, tras incremento del salario mínimo

Hasta cerca de 17 millones de pesos pueden recibir los familiares de la persona fallecida, luego de cubrir los gastos fúnebres

Auxilio funerario de Colpensiones: así

Juliana Calderón afirmó que su hermana Yina llegaría al altar con el exnovio de Aida Victoria Merlano

Además, criticó la actitud de la joven barranquillera con el padre de su hijo Emiliano, tras encontrarse con Westcol durante una transmisión en Kick

Juliana Calderón afirmó que su

Duro golpe al ‘peluqueo’ de oleoductos en el país: Policía Nacional destruyó refinerías clandestinas en dos departamentos

Acciones coordinadas permiten el decomiso de grandes volúmenes de diésel y crudo, la captura de material logístico y la protección de bosques nativos en regiones clave para la seguridad y el medio ambiente

Duro golpe al ‘peluqueo’ de

Así se prepara un delicioso perro caliente con sabor colombiano: este es el paso a paso

La combinación de pan suave, salchicha y gran variedad de ingredientes y salsas convierte a este plato en una comida rápida icónica y personalizable dentro de la cultura urbana colombiana

Así se prepara un delicioso

Habitante de Medellín se ganó el premio gordo de $15.000 millones de la Lotería de Boyacá, pero no ha reclamado el dinero

El sorteo fue realizado el 3 de enero bajo la denominación de Sorteo de Reyes Magos y el boleto ganador fue comprado en el barrio Belén

Habitante de Medellín se ganó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

Valentina Lizcano sí estará en

Valentina Lizcano sí estará en ‘La casa de los famosos Colombia’: entrará a acompañada de Cara Rodríguez y otras celebridades

Juliana Calderón afirmó que su hermana Yina llegaría al altar con el exnovio de Aida Victoria Merlano

Violeta Bergonzi cambió de look y compartió video mostrando su nueva imagen: “Color nuevo”

Silvy Araujo reveló imágenes de su primer trimestre de embarazo: así luce la influenciadora

Estos son los nombres que tendrán los nuevos cuartos de las habitaciones en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Deportes

Este es el salario de

Este es el salario de Jhon Jader Durán en Fenerbahce: el delantero tiene varios equipos interesados

Alberto Gamero reaccionó al regreso de Falcao García a Millonarios: “Aquí te espero”

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Oficial: estas son los días, horas y estadios de los partidos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Tres jueces FIFA se ‘rajaron’ en las pruebas físicas de pretemporada de la Liga BetPlay 2026