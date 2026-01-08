Video: en violento hurto en el norte de Bogotá, delincuentes dejaron gravemente herido a un hombre y se llevaron carro con una perrita a bordo

Un asalto armado en el barrio Mazuren de Bogotá dejó una persona herida con ocho impactos de bala tras el robo de un vehículo - crédito Captura video

Un nuevo caso de inseguridad sacudió la comunidad en el norte de Bogotá, en la madrugada del jueves 8 de enero. Un ataque armado se presentó en el barrio Mazurén, en la localidad de Suba, dejando a un hombre gravemente herido.

El incidente ocurrió cerca de la 1:18 a. m., cuando una camioneta estacionada fue interceptada por otro vehículo del que descendieron al menos tres asaltantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los agresores abordaron e intimidaron a las víctimas: el conductor, una mujer y un hombre que viajaba en la parte trasera.

En tan solo unos segundos, los agresores ejecutaron el asalto, logrando huir en el vehículo robado.

La víctima herida recibió disparos en la cabeza, espalda y piernas, y fue trasladada de urgencia a una clínica local a las 3:30 a. m. - crédito @PasaenBogota/X

Uno de los ocupantes recibió ocho impactos de arma traumática: tres en la cabeza, dos en la espalda y tres en las piernas. La víctima fue trasladada de urgencia a una clínica del sector, donde ingresó alrededor de las 3:30 a. m. y permanece bajo observación.

Durante el robo, los delincuentes también se llevaron varios celulares y una perrita que viajaba dentro de la camioneta.

Los vecinos de Mazurén han denunciado que los hurtos superan los tres casos diarios en la zona y aseguran que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. El hecho ha intensificado el sentimiento de inseguridad entre los habitantes de Suba, quienes exigen mayor presencia policial frente a la reiteración de estos delitos.

En video quedó el violento robo a dos adultos mayores en Bogotá: ladrones amenazaron a testigos que intentaron intervenir

El impacto por el reciente asalto a dos adultos mayores en el barrio Mazurén, en el norte de Bogotá, se intensificó después de que las imágenes del ataque se difundieran ampliamente en redes sociales.

El incidente ocurrió en la tarde del miércoles 7 de enero, desató preocupación entre los vecinos y generó un llamado urgente de las autoridades para esclarecer el hecho.

El video de un robo violento a dos adultos mayores desató indignación ciudadana en Bogotá y reavivó el debate sobre la inseguridad - crédito Fotomontaje Infobae (@DavidJoseVC/X)

Según testimonios del suceso, la pareja acababa de descender de un taxi frente al conjunto residencial Riviera Norte cuando fue interceptada por dos hombres armados. Los asaltantes, que ocultaban su identidad con cascos de motocicleta, los abordaron con violencia.

Uno de los afectados cayó al piso durante el forcejeo, mientras los delincuentes lograban arrebatarles sus pertenencias en menos de un minuto.

Vecinos del sector intentaron intervenir al percatarse de la agresión, pero los delincuentes respondieron con amenazas. Una testigo relató a Citytv: “No podía hacer nada porque precisamente yo iba para donde el señor estaba y me apuntaron con un arma de fuego.”

La mujer, que prefirió mantener el anonimato por razones de seguridad, aseguró que los ladrones también intimidaron a otros residentes que intentaban acercarse o salir de los edificios.

De acuerdo con la misma testigo, los adultos mayores habrían sido seguidos desde varias cuadras atrás. Dos motocicletas, cada una con dos ocupantes, circulaban detrás del taxi y se detuvieron apenas la pareja descendió. Los acompañantes de las motos participaron directamente en el asalto, mientras sus cómplices aguardaban cerca para facilitar la huida.

El hecho de inseguridad quedó registrado en un video ciudadano - crédito @DavidJoseVC ·/X

El mayor Milton David Pachón Rojas, comandante de la estación de Policía en Suba, confirmó que las víctimas acababan de retirar aproximadamente cinco millones de pesos de una entidad bancaria. Según Pachón, la comunidad informó a los agentes que los adultos mayores fueron abordados por varias personas al regresar a su residencia.

Las alarmas de un edificio cercano se activaron en cuanto comenzó el asalto, lo que motivó la reacción de otros vecinos. Sin embargo, la amenaza de las armas impidió que alguien pudiera intervenir. Un residente del edificio relató que tampoco pudo salir de su vivienda porque los asaltantes le apuntaron directamente.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, exigió celeridad en las investigaciones y destacó que hechos de este tipo suelen involucrar a más cómplices. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables y recuperar el dinero sustraído, mientras la comunidad del norte de la ciudad permanece en alerta por la inseguridad.