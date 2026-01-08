David Luna se convirtió en el primer candidato por firmas para la Presidencia en 2026 tras el aval de la Registraduría

David Luna llegó acompañado con más de 30 cajas llenas de firmas - crédito prensa David Luna

La Registraduría Nacional del Estado Civil ya dio su primer aval para las elecciones a la Presidencia, después de que verificara que las firmas presentadas por el candidato David Luna.

El órgano electoral certificó que el exsenador cumplió con el umbral exigido para aspirar mediante un grupo significativo de ciudadanos y se convierte en el primer candidato oficial a la Presidencia de 2026 por el mecanismo de firmas.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Dirección de Censo Electoral determinó que Luna superó el mínimo de apoyos válidos, equivalente al 3 % del total de votos emitidos en los anteriores comicios presidenciales.

De esta manera, quedó formalmente inscrito para las elecciones previstas el 31 de mayo de 2026. La notificación fue remitida al comité inscriptor y quedó sujeta a los procedimientos legales de ratificación.

El movimiento de ciudadanos Sí Hay un Camino ya tiene candidato oficial a la presidencia, aseguró David Luna - crédito prensa David Luna

El candidato celebró la noticia a través de sus redes sociales. En un video, expresó su agradecimiento a quienes respaldaron su aspiración con su firma y extendió ese reconocimiento a su familia, su equipo de trabajo y a la Organización Electoral por la rapidez en la revisión de los apoyos.

“Hoy quiero compartir con ustedes una gran noticia. La Registraduría Nacional del Estado Civil certificó que las firmas que radicamos son válidas. Con este aval, me convierto en candidato oficial a la presidencia de la República, el primero por firmas, y represento al movimiento Sí hay un Camino. Un movimiento que cree en que la renovación generacional en Colombia es posible”, indicó.

El movimiento ciudadano Sí Hay Un Camino respalda su candidatura. Según palabras del propio Luna, esta plataforma busca consolidar una propuesta alternativa para los votantes en las próximas elecciones presidenciales.

“Un movimiento que solo se compromete con lo que somos capaces de cumplir y un movimiento que representa experiencia, conocimiento de país y, lo más importante, absoluta conexión con las regiones. Colombia tiene un camino y nosotros se lo estamos planteando. Los invito a que en esta nueva etapa me acompañen”, señaló.

Son ocho precandidatos de centro-derecha los que se aliaron para realizar una consulta popular en marzo de 2026 - crédito prensa David Luna

La certificación recibida permite que Luna inicie formalmente su campaña en igualdad de condiciones frente a otros aspirantes. El cumplimiento de este requisito legal representa, según el exsenador, el punto de partida para difundir su proyecto político de alcance nacional.

La organización electoral destacó la celeridad del proceso, que otorga seguridad jurídica y transparencia al trámite de inscripción. Ahora, Luna se suma a la lista de quienes han logrado conseguir el aval para llegar a las urnas, aunque deberá enfrentarse en marzo a la consulta interpartidista, denominada la Gran Consulta por Colombia, promovida por él y otros siete aspirantes a la Casa de Nariño.

Entretanto, el proceso de verificación de firmas para aspirantes a la Presidencia también dejó avalados a otros 5 candidatos, luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil analizara la documentación de 12 de los 22 ciudadanos que buscan postularse a través de grupos significativos.

En esta primera revisión, seis precandidatos superaron el umbral exigido para avanzar en la carrera electoral. Entre ellos figuran Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano y Vicky Dávila. Todos lograron el respaldo ciudadano necesario, según informó la entidad.

Los miembros de “La Gran Consulta por Colombia” pactaron que quien resulte vencedor en la competencia interna, prevista para el ocho de marzo, contará con el apoyo unificado de toda la plataforma - crédito @VickyDavilaH

Por el contrario, otros seis aspirantes no lograron reunir la cantidad mínima de firmas válidas. Sus nombres son Pedro Agustino Rosado Escorcia, Mihály Flandorffer Peniche, Alexander Francisco Henao Otálora, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez Sánchez y Pedro Pablo Díaz García.

La Registraduría indicó que estas candidaturas no podrán continuar por la vía de los grupos significativos de ciudadanos.

La verificación de las firmas continúa y el plazo máximo para completar este proceso es el 21 de enero. Hasta esa fecha, la Registraduría deberá informar el listado definitivo de quienes quedan habilitados para competir en las próximas elecciones presidenciales.