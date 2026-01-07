Política española aliada con el petrismo afirmó que Colombia está bajo amenaza de Estados Unidos: “Decidió que América Latina le pertenece”

Irene Montero Política española aliada con el petrismo afirmó que Colombia está bajo amenaza de Estados Unidos - crédito Europa Press/Colprensa/Presidencia

El candidato presidencial Iván Cepeda arribó a España mientras hacía campaña para ganar las elecciones de 2026 y suceder al mandatario colombiano Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Durante actos en conjunto con partidos ibéricos afines a la izquierda, la exministra de Igualdad de España Irene Montero lanzó duras críticas contra el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, tras advertencias de una posible intervención a Colombia si no ajusta la política contra las drogas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Para la política española, el país está en riesgo absoluto, puesto que, según sus consideraciones, el republicano tiene como objetivo convertir Latinoamérica en una zona que pueda controlar. “Colombia está bajo amenaza porque Estados Unidos ha decidido que América Latina le pertenece”.

Irene Montero sostuvo que el país sudamericano permanece en riesgo absoluto, tras advertencias de Donald Trump - crédito X

En ese mismo sentido, Montero sostuvo que, al parecer, Estados Unidos financia golpes de Estado y recurrió a recordar episodios históricos, en particular, el uso de la bomba atómica en territorio japonés durante la Segunda Guerra Mundial, para argumentar la necesidad de romper toda alianza con el país norteamericano y conformar nuevos bloques internacionales basados en el respeto al derecho internacional y la paz mundial.

“Lo único decente moralmente y lo único prudente en términos militares, económicos y políticos, es romper todas las alianzas con Estados Unidos, aislar internacionalmente a este tirano, a este Gobierno criminal y terrorista de Estados Unidos”, expresó.

La eurodiputada también demandó “medidas excepcionales” ante la situación descrita. Sugirió que España debería desvincularse de bloques militares como la OTAN y buscar socios internacionales comprometidos con la legalidad internacional y la seguridad colectiva.

Incluso, la dirigente reiteró que la reflexión de España y Europa debe ser estratégica y enfocarse en prevenir nuevas ofensivas por parte de gobiernos como el que encabeza Trump, advirtiendo de las consecuencias para la estabilidad regional y mundial.

Iván Cepeda lanzó pullas a Álvaro Uribe por condena a su hermano Santiago Uribe

Iván Cepeda lanzó pullas a Álvaro Uribe por condena a su hermano Santiago Uribe - crédito Colprensa/Captura de Video @AlvaroUribeVel/X

Iván Cepeda lanzó, en el auditorio de la Unión General de Trabajadores, de España, una serie de críticas contra Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y su hermano Santiago, a quienes acusó de haber consolidado su “poderío económico en estrecha relación con los clanes narcotraficantes”.

Aludiendo específicamente a alianzas con el clan Escobar, el clan Ochoa, el clan Gallón Henao y el clan Cifuentes Villa, Cepeda afirmó: “Solamente para mencionar algunos de los socios de Álvaro Uribe Vélez en Colombia”. Estas declaraciones se dieron en el contexto de un discurso en el que también rechazó cualquier posibilidad de intervención militar de Estados Unidos en Colombia, expresando: “Que nadie se haga ilusiones, que no se equivoquen. A nuestro Gobierno y a nuestro pueblo no lograrán arrodillarlo ni doblegarlo mediante insultos, amenazas y acciones militares. No somos una colonia ni un protectorado de los gobiernos incondicionales de esta potencia en nuestra región”.

Santiago Uribe fue condenado a 28 años de cárcel por vínculos con el paramilitarismo - crédito Colprensa/Verdad Abierta

Durante su intervención, Cepeda también acusó al expresidente de ser el “más fanático defensor” de Estados Unidos, mientras cuestionaba el papel del país norteamericano en la región y la captura de Nicolás Maduro. Además, criticó el silencio de la administración Donald Trump sobre sus señalamientos hacia los Uribe indicando: “No hemos escuchado una sola palabra del presidente Donald Trump ni de su secretario de Estado, Marco Rubio. Mutismo cómplice absoluto con el narcotráfico colombiano”.

La condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe aún no está firme, dado que su defensa anunció su intención de impugnar el fallo, lo que hace que se mantenga la presunción de inocencia. Iván Cepeda realiza estos pronunciamientos en eventos vinculados a su campaña presidencial en España, acompañado por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.