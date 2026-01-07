Corralejas en Caucasia: desde la Alcaldía confirmaron a pesar de los lesionados, se cumplió con la normativa

Más de 60 heridos, incluidos cuatro menores, se reportaron tras accidentes, enfrentamientos y caídas en las principales actividades taurinas - crédito Captura de video

El saldo de las corralejas en Caucasia dejó más de 60 personas heridas y puso en evidencia el reto que enfrentan los servicios de emergencia de la región.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno local, la cifra representa una reducción de 12 casos respecto a la edición anterior, en parte gracias a la aplicación de normas para la protección de los animales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre los lesionados, 24 personas necesitaron hospitalización, según informaron los organismos de socorro. Cuatro de ellas eran menores de edad. Las lesiones incluyeron golpes, fracturas, laceraciones y cornadas, producto tanto de la participación directa en el ruedo como de incidentes en los alrededores del evento.

El Cuerpo de Bomberos de Caucasia detalló que durante el desarrollo de la celebración se mantuvieron servicios médicos y un Puesto de Mando Unificado (PMU) de forma permanente. Esta medida permitió dar respuesta inmediata a los afectados y evitar que la situación se agravara.

24 personas debieron ser hospitalizadas debido a la gravedad de las lesiones sufridas en las corralejas de Caucasia - crédito Captura video

La jornada de “tarde de Vaquillas”, celebrada el 25 de diciembre como antesala a las corralejas, tensionó la capacidad del sistema de salud local. Ese día, 16 personas requirieron atención médica por lesiones diversas, lo que activó la alerta en el municipio, aunque no se reportaron víctimas fatales.

Las autoridades de Caucasia destacaron que la edición 2025-2026 de las corralejas se ajustó a la ordenanza 018, que exige protección en los cachos de los toros y el uso de pecheras y barrigueras en los equinos.

“Queremos resaltar la disminución en heridos conforme a la versión 2024 de las corralejas. Esto gracias al cumplimiento por parte de las normas de protección animal”, dijo José Alejandro Payares, secretario de Gobierno y Seguridad.

El impacto de las corralejas no solo fue sanitario. Más del 90 % de los hoteles de la localidad alcanzaron su máxima capacidad, según reportaron las autoridades. La actividad impulsó la economía local, aunque la participación masiva también aumentó el riesgo de incidentes dentro y fuera del ruedo.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) y los servicios médicos permanecieron activos las 24 horas para atender emergencias durante el evento taurino - crédito Captura de video

Detalles sobre los heridos

El cierre de las tradicionales corralejas de Caucasia dejó como saldo 65 personas lesionadas, una cifra que reavivó las discusiones sobre la continuidad de este tipo de espectáculos en el Bajo Cauca antioqueño.

Durante siete días, los equipos de emergencias y autoridades locales desplegaron operativos para atender a los heridos. De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de las personas afectadas sufrió lesiones leves y recibió atención inmediata en el lugar de los hechos.

Sin embargo, 22 personas debieron ser trasladadas al Hospital César Uribe Piedrahíta para recibir una valoración médica especializada. Así lo confirmó el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caucasia, Edward Valencia, quien precisó: “Fueron 65 personas lesionadas entre golpes y demás”.

El evento concluyó el domingo 4 de enero sin que se registraran víctimas fatales. No obstante, el saldo de lesionados intensificó las críticas a este tipo de celebraciones, en las que la interacción entre público y ganado suele derivar en accidentes.

La aprobación de la Ley 2385 de 2025 No Más Olé, que establece la prohibición total de las prácticas taurinas en Colombia a partir de 2027, reavivó la discusión pública y parlamentaria sobre el futuro y la seguridad de estos eventos, tradicionales en determinadas zonas del país.

Muerte en otras corralejas en el país

El ambiente festivo en Sampués y San Juan de Nepomuceno cambió de forma abrupta tras las últimas corralejas, que se cobraron la vida de dos participantes y dejaron a al menos nueve personas heridas.

José David Polo, conocido como 'El camarita' en Sampués, falleció tras sufrir graves heridas durante las corralejas - crédito X

La comunidad de Sampués, Sucre, despidió entre homenajes y muestras de dolor a quien conocían como José David Polo, apodado “El camarita” o “El baby”. Polo, quien solía ingresar al ruedo con una caja simulando una cámara, resultó gravemente herido tras ser embestido por un toro.

Varios videos de asistentes registraron el momento del ataque que terminó con su vida. Los esfuerzos médicos en Sincelejo no lograron revertir las consecuencias de sus lesiones.

La otra víctima, Samuel Herrera, falleció en los festejos de San Juan de Nepomuceno, Bolívar. De acuerdo con los videos captados por el público, un toro lo embistió y continuó atacándolo mientras yacía en el suelo.

Aunque recibió atención inmediata y fue trasladado al Hospital Regional Nuestra Señora del Carmen, las heridas en el rostro le causaron la muerte.