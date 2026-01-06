Aspirantes presidenciales analizaron el impacto de la captura de Maduro y las relaciones de Colombia con EE. UU.: “Estoy pletórico y feliz”

Candidatos presidenciales hicieron un análisis sobre la situación de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en manos de Estados Unidos - crédito redes sociales - Colprensa

A partir de la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, y de Cilia Flores, su esposa, en una operación ejecutada por Estados Unidos durante la madrugada del 3 de enero de 2026, en cabeza del presidente Donald Trump, el debate político en Colombia tomó un giro marcado por los análisis de varios aspirantes presidenciales, que abordaron tanto la detención del dictador como el impacto que este hecho tiene en la relación bilateral entre Bogotá y Washington.

De hecho, las declaraciones de Trump incluyeron advertencias dirigidas a otros gobiernos de América Latina, como lo hizo directamente con Colombia, debido a la quebrada relación que tiene con Petro. El presidente norteamericano sostuvo que su administración retomó un rol central en la región y que Estados Unidos ejercerá liderazgo frente a lo que considera amenazas vinculadas al narcotráfico y a estructuras armadas.

Ante este escenario político que mantiene la atención internacional, los distintos planteamientos de los aspirantes presidenciales, que esperan ser los siguientes en ocupar la casa de Nariño, se dieron a conocer durante unas entrevistas otorgadas a Noticias Caracol, espacio en el que cada candidato presentó su interpretación de la situación regional y de sus efectos sobre la política exterior de Colombia.

Juan Manuel Galán

El líder del Nuevo Liberalismo centró su análisis en las relaciones transfronterizas y en la seguridad en las zonas limítrofes con Venezuela - crédito redes sociales

Desde una perspectiva centrada en la seguridad fronteriza y en la relación con Venezuela, Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo y que está en la lista de la Gran Consulta por Colombia para elegir a un solo aspirante por la corriente de centro-derecha, planteó que el primer punto de análisis debía enfocarse en la dinámica territorial compartida.

En su intervención afirmó: “Lo primero es pensar en las relaciones transfronterizas”. A partir de esa idea, desarrolló una postura basada en el fortalecimiento de la presencia estatal en la frontera y en la definición de prioridades de seguridad, con énfasis en la protección de la población civil y en el desmantelamiento de estructuras armadas ilegales.

Galán profundizó su posición al señalar que la política exterior colombiana debía diferenciar entre relaciones binacionales y relaciones transfronterizas. En ese sentido sostuvo: “Colombia debe apoyar todos los esfuerzos por una transición democrática, una transición pacífica y una transición a través de elecciones libres y justas en Venezuela”.

David Luna

David Luna calificó la captura de Maduro como “una buena noticia” y advirtió sobre los efectos del deterioro diplomático con Estados Unidos en sectores económicos - crédito Cambio Radical

En una línea distinta, David Luna, exsenador de Cambio Radical y aspirante presidencial, calificó la captura del líder del régimen como un hecho relevante para la región. Durante su entrevista expresó: “Yo sí creo que es una buena noticia que el dictador Nicolás Maduro haya caído”.

El líder político centró su análisis en el impacto que, a su juicio, tendría este hecho sobre las dinámicas del narcotráfico y sobre las condiciones de seguridad en la frontera colombo-venezolana. También abordó el estado de las relaciones con Washington, al advertir sobre los riesgos económicos derivados de una crisis diplomática, especialmente para sectores exportadores colombianos.

Al referirse al debate internacional, Luna señaló: “Todo el mundo analiza la situación de Venezuela, pero nadie se ha tomado la tarea de preguntar a los venezolanos qué era lo que estaban sintiendo”. En ese sentido, propuso un acercamiento que tuviera en cuenta a la población venezolana.

Sobre la relación de Colombia con Estados Unidos, advirtió: “Yo sí espero que se entienda que estamos ad portas de un proceso electoral en Colombia, donde durante los meses de marzo y mayo se elegirá a un congreso y un nuevo presidente. Y espero que los elegidos, esperando, por supuesto, que por los ciudadanos pueda ser yo, se restablezca una diplomacia que construya, no que, no que destruya, que entienda que es dialogando cómo se pueden mejorar las relaciones entre los países. El proceso electoral colombiano hay que blindarlo, hay que protegerlo, hay que impulsarlo para que los colombianos no vean las armas inmersas en él, particularmente las del narcotráfico”.

Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, relacionó al régimen venezolano con el fortalecimiento de grupos armados ilegales en Colombia - crédito Colprensa

Enrique Peñalosa, dos veces exalcalde de Bogotá, centró su análisis en la situación interna venezolana y en sus repercusiones históricas para Colombia. En su declaración sostuvo: “Había una dictadura que estaba respaldada, no con los votos, sino con la fuerza de la policía, de los militares”. A partir de esa premisa, relacionó el respaldo estatal venezolano con la actividad de grupos armados ilegales en territorio colombiano.

El exalcalde vinculó al régimen venezolano con dinámicas de violencia en territorio colombiano, por lo que al respecto, afirmó: “Estos señores (...), agrediendo a Colombia. Estos señores han venido apoyando los grupos armados ilegales en Colombia, que le hacen un daño terrible a todo lo largo de la frontera con Venezuela, en la Serranía del Perijá, en el Catatumbo, en Arauca”. Según su lectura, ese respaldo incidió de manera directa en el deterioro de la seguridad en zonas fronterizas.

Peñalosa señaló que, desde su perspectiva, los hechos ocurridos resultaron favorables para el país. En ese punto expresó: “La realidad es que a Colombia, para Colombia y para la democracia, es bueno lo que ha pasado”. Al respecto indicó: “Es una dictadura que a las buenas era imposible cambiarla”.

El aspirante también hizo referencia a las críticas formuladas por el presidente Gustavo Petro y por el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, frente a la intervención internacional: “Es absurdo que ahora vengamos a hacer una crítica, como hacen Cepeda y Petro, de la intervención internacional, porque más allá de las leguleyadas, la realidad es que, el pueblo venezolano era oprimido”.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella respaldó la operación estadounidense y sostuvo que se trató de la captura de “un delincuente internacional”, al referirse a Maduro - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En el desarrollo del análisis público, el turno correspondió al abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, que señaló de manera abierta su respaldo a la operación realizada por Estados Unidos y expuso una lectura centrada en el carácter judicial de la acción y en sus implicaciones regionales. Desde el inicio de su intervención, el líder expresó una posición favorable frente a la captura de Nicolás Maduro y describió el hecho como el resultado de un proceso legal internacional.

“Yo estoy pletórico y feliz por la captura de uno de los delincuentes más peligrosos del mundo, el jefe del Cartel de los Soles, un narco-tirano que ha sojuzgado a su pueblo, que ha generado la diáspora de más de ocho millones de venezolanos, que ha secuestrado opositores que hoy todavía están detenidos”. En esa misma intervención, señaló que el régimen venezolano permitió la expansión de prácticas de corrupción y sostuvo: “Arruinó a un país con todas las riquezas del mundo y que ha permitido que la corrupción se haya tomado todos los estamentos”.

En su análisis, De la Espriella insistió en que la acción estadounidense no podía ser catalogada como una intervención militar de Estados Unidos: “Lo que ocurrió en Venezuela no es una invasión, como el petrismo quiere hacerlo ver. Es la captura de un delincuente internacional”. Añadió que el procedimiento respondió a una orden judicial y señaló: “Aquí se le dio cumplimiento a una orden judicial y se le dio captura a un delincuente internacional”.

Sobre la solución al conflicto entre Colombia y Venezuela, el abogado señaló: “No voy a venir a decir aquí que es que la relación se resuelve con los Estados Unidos si soy yo. No, todo el que no sea de izquierda y no tenga las ideas delirantes de Petro, que han sido un fracaso desde el punto de vista político, económico, cultural y social en todo el mundo, va a recomponer esas relaciones el mismo día de la posesión”.

Daniel Palacios

Daniel Palacios responsabilizó al presidente Gustavo Petro por el deterioro de la relación con Estados Unidos - crédito Reuters

En el desarrollo de las reacciones frente a la situación en Venezuela, el exministro del Interior y aspirante presidencial Daniel Palacios expuso una postura centrada en la responsabilidad del Gobierno colombiano dentro del escenario diplomático y de seguridad regional. Durante su intervención, el precandidato señaló de manera reiterada al presidente Gustavo Petro como el principal responsable del deterioro de la relación con Estados Unidos y de una postura favorable hacia el régimen venezolano.

“Aquí el problema es un problema que se inventó Gustavo Petro, que se lo ha inventado por querer jugar a ser el líder universal, el líder del mundo mundial, metiéndose y cazando peleas, que son peleas ajenas”, señaló el líder.

En ese mismo contexto, sostuvo que la política exterior del actual Gobierno respondió a decisiones personales del mandatario y añadió: “Aquí lo que tenemos es un presidente que internamente defiende a los criminales e internacionalmente, pues se juega por una dictadura y por un narcotraficante que claramente está determinado”.

“El que ha tratado de deteriorar la relación con Estados Unidos ha sido directamente Gustavo Petro. No existe una razón para que Colombia y Estados Unidos estén en una situación de antagonismo”. En su análisis, también vinculó esta situación con la política de seguridad interna y afirmó: “Hay que recordar que aquí ha incrementado la producción de droga como nunca antes y que vemos un presidente que le ha dado la política del amor a los delincuentes”.

Santiago Botero

Santiago Botero interpretó la operación desde una lógica económica y sostuvo que Donald Trump actuó como “un presidente empresario”. - crédito @santiago.botero

En otro momento del análisis, el aspirante presidencial Santiago Botero se refirió a los acontecimientos en Venezuela desde una perspectiva centrada en los intereses económicos de Estados Unidos y en las decisiones adoptadas por el expresidente Donald Trump. Durante su intervención, el líder planteó que la operación adelantada respondió a compromisos adquiridos durante la campaña presidencial en ese país.

“Yo creo que el presidente Trump demuestra claramente que es un presidente empresario, a diferencia de los presidentes políticos”, aseveró. En esa línea, sostuvo que las decisiones tomadas se relacionaron con objetivos económicos, “siento que es lo que hizo el presidente Trump, es cumplirle a los americanos lo que les dijo en campaña”.

En materia diplomática, el aspirante propuso un enfoque pragmático y sostuvo: “Si yo hubiera sido el presidente y el presidente Trump hace lo que hizo en Venezuela, pues yo como presidente de Colombia le hubiera dicho al presidente Trump: ‘Oiga, estamos los colombianos listos para ver cómo le ayudemos a usted a extraer ese petróleo’”. Según explicó, ese tipo de cooperación podría traducirse en beneficios económicos y sociales para Colombia.

Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo llamó a la prudencia diplomática y señaló que la coyuntura exige “diplomacia profesional, no diplomacia de micrófono” - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Tras las palabras de Botero, intervino el exministro del Interior y aspirante presidencial Juan Fernando Cristo, que abordó la situación en Venezuela desde una perspectiva centrada en la prudencia diplomática y en los intereses estratégicos de Colombia. En su análisis, el líder resaltó la necesidad de una actuación institucional y alejada de confrontaciones públicas.

“Yo creo que es una coyuntura que exige demasiada prudencia, demasiada serenidad y diplomacia profesional, no diplomacia de micrófono ni diplomacia en las redes sociales”. En ese sentido, sostuvo que la decisión del gobierno norteamericano abrió un debate internacional que obliga a Colombia a reflexionar sobre su papel frente a Venezuela y señaló que una transición pacífica y democrática resulta “absolutamente crucial” para el país.

El aspirante explicó que cualquier escenario de conflicto interno en Venezuela podría generar efectos directos sobre Colombia. Al respecto indicó: “Cualquier situación que prenda la mecha en Venezuela, que genere conflictos internos, que genere enfrentamientos, puede generar al mismo tiempo una nueva oleada de migración hacia Colombia” y añadió que ello también podría afectar la seguridad en la frontera.

Sobre el rol internacional del país, Cristo sostuvo: “El liderazgo de Colombia en los escenarios multilaterales debe estar concentrado en que junto con Brasil, con México, con Chile” se impulse una transición ordenada en Venezuela. Así, señaló que a Colombia no le conviene un periodo prolongado de inestabilidad y resaltó la importancia de avanzar hacia elecciones con acompañamiento internacional.

Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas calificó la operación como “muy efectiva” y planteó que Colombia debe participar activamente en la transición venezolana - crédito Colprensa

El cierre de esta ronda de entrevistas en el medio en mención estuvo a cargo de Mauricio Cárdenas, candidato presidencial de la consulta de centro-derecha, que presentó una posición enfocada en la transición política venezolana y en las oportunidades económicas que, según expuso, se abren para Colombia.

“Lo celebro. Sin ambigüedad, me parece que fue una operación muy efectiva, hecha de manera quirúrgica y que le da una posibilidad a Venezuela que no tenía hace tres días”. En ese mismo sentido, señaló que este escenario genera expectativas entre la población venezolana y expresó que se trata de “un motivo de alegría también para todos los demócratas, para ocho millones de venezolanos que están por fuera del país”.

Cárdenas vinculó estos cambios con la necesidad de mejorar las condiciones de vida en Venezuela y sostuvo: “Todo esto al final del día es para, para que los venezolanos puedan vivir mejor”. A partir de esa premisa, planteó un rol activo de Colombia en la etapa de transición, “Colombia debe desde ya empezar a trabajar en esta transición para que Venezuela tenga más productos, más abastecimiento, más suministro de productos de primera necesidad”.

Al ser consultado sobre la relación con Estados Unidos y la postura expresada por Abelardo de la Espriella, que señaló que se solucionaba con un cambio de poder, Cárdenas marcó distancia y afirmó: “Creo que el doctor de la Espriella es un poco superficial en esa afirmación”. Reiteró que la normalización de las relaciones debe basarse en la legitimidad democrática y concluyó que “la relación plenamente restablecida es con el gobierno legítimo, insisto, basado en elecciones y en la voluntad del pueblo venezolano”.