Colombia

Rescatan a dos bañistas en zona de alto riesgo en playa de Puerto Colombia, Atlántico

Una menor de edad fue trasladada al Hospital Municipal por complicaciones leves, mientras que el otro rescatado fue valorado en el lugar. El hecho se suma a un total de 20 rescates registrados en tres días en las playas del municipio

Los salvavidas de Puerto Colombia
Los salvavidas de Puerto Colombia realizaron el rescate en el sector Faro (Pradomar), donde las corrientes y el oleaje representan riesgo para los bañistas. - crédito Policía

Dos personas fueron rescatadas del mar en la zona del Faro (Pradomar) de Puerto Colombia, tras ser arrastradas por el fuerte oleaje en un sector identificado como de alto riesgo. La rápida intervención de los cuerpos de rescate evitó que se presentaran mayores complicaciones.

De acuerdo con el reporte del Grupo de Salvamento y Rescate de Puerto Colombia, las personas ingresaron al mar a pesar de la bandera roja que prohíbe el baño y las advertencias de los salvavidas. La combinación de oleaje fuerte, estructuras rocosas y cambios en el lecho marino generó corrientes y pozos bajo el agua, condiciones que representan riesgo para bañistas sin experiencia.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Saúl Leiva, indicó a Blu Radio que el rescate se realizó alrededor del mediodía, donde “se logra a través de la unidad del grupo de salvamento y rescate del municipio socorrer a dos personas que en su momento revestían el riesgo su integridad, una de ellas de sexo femenino y menor de edad, que fueron trasladas hasta las instalaciones del hospital municipal”.

Las autoridades recuerdan que la
Las autoridades recuerdan que la bandera roja indica prohibición de ingreso al mar debido a corrientes fuertes y cambios en el lecho marino. - crédito EFE/Alonso Cupul/Archivo

Rescate oportuno y atención médica

Los equipos de salvamento ingresaron a la zona del espolón con equipos especializados y coordinación por radio, logrando la recuperación de ambas personas.

  • Una joven presentó complicaciones debido a la inhalación de agua y fue trasladada de inmediato al hospital, donde fue estabilizada.
  • El hombre rescatado fue evaluado en el sitio y se confirmó que se encontraba fuera de peligro.

Leiva agregó que este incidente se suma a otros cuatro rescates reportados el mismo día, algunos de ellos relacionados con personas bajo efectos de alcohol, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a las corrientes y estructuras rocosas.

Balance de rescates recientes

Según el secretario, en los últimos tres días se han registrado 20 rescates en los 18 kilómetros de playa del municipio:

  • 2 rescates el 31 de diciembre
  • 12 rescates el 1 de enero
  • 6 rescates este viernes 2 de enero

De todos los casos, solo dos requirieron traslado a un centro asistencial, incluyendo el de la menor atendida en Pradomar.

El rescate se realizó en
El rescate se realizó en un área de espolones y estructuras rocosas, donde los pozos bajo la superficie del agua representan un riesgo oculto. - crédito Policía

Las playas con bandera roja indican prohibición de ingreso al agua por corrientes fuertes y oleaje elevado. Respetar estas señalizaciones es fundamental para garantizar la seguridad de los visitantes”, precisó Leiva.

Nosotros tenemos unas playas que están con bandera roja y en las que hay restricciones por el tema del oleaje. Así que, prácticamente estaban muy cerca a unas estructuras finalmente rocosas que, como se sabe, socavan el sedimento del lecho marino y finalmente generan unos huecos que no son perceptibles a la vista del ser humano. Nosotros a través del grupo de salvamento y rescate informamos que no son zonas seguras para nadar" , precisó Leiva al medio.

Refuerzo de seguridad para el fin de semana y puente festivo

Ante el aumento de visitantes durante el fin de semana y el puente de Reyes, la Alcaldía reforzó la seguridad en las playas con un despliegue interinstitucional que incluye:

  • 80 unidades de la Policía Nacional para control y atención de emergencias.
  • 35 integrantes del Ejército Nacional para apoyo disuasivo y de seguridad.
  • 55 miembros del Grupo de Salvamento y Rescate de Puerto Colombia, concentrados en zonas críticas y áreas con bandera roja.
  • 50 uniformados de Tránsito para garantizar seguridad vial y movilidad en accesos y retornos de playa.

Las autoridades reiteran la importancia de respetar las restricciones, no ingresar al agua bajo efectos del alcohol, evitar zonas rocosas y espolones, y seguir las indicaciones de los salvavidas. Asimismo, recomiendan alertar a los cuerpos de seguridad ante cualquier situación de riesgo y evitar rescates sin entrenamiento especializado.

Equipos especializados del Grupo de
Equipos especializados del Grupo de Salvamento y Rescate coordinaron la operación para garantizar la seguridad de los bañistas. - crédito Policía

Recomendaciones de seguridad

  • Respetar la bandera roja, que indica prohibición de ingreso al mar.
  • Evitar nadar cerca de espolones o zonas rocosas, donde las corrientes y pozos son difíciles de detectar.
  • No ingresar al agua bajo efectos de alcohol.
  • Seguir las indicaciones de los salvavidas y los horarios permitidos para el baño.
  • Alertar a las autoridades ante cualquier emergencia, sin intentar rescates por cuenta propia.

Las dos personas rescatadas permanecen bajo observación médica en el Hospital Municipal de Puerto Colombia, mientras las autoridades mantienen los operativos preventivos en todas las playas del municipio.

