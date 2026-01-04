Colombia

Inicio de 2026 enluta a Valle del Cauca por caso de violencia intrafamiliar que terminó en el feminicidio de una madre: su hijo la asesinó

El caso se presentó en medio de la temporada decembrina en 2025, y en los primeros días de enero se logró dar con el presunto responsable, un adulto al que conocen con el alias de Tata

La detención se logró mediante orden judicial a pocos menos de cumplirse un mes del crimen - crédito Deval

La celebración de Año Nuevo en Colombia dejó algunos episodios que mancharon las festividades que despidieron el 2025 y la dieron la bienvenida al 2026 en el país.

Dentro de los hechos violentos que se reportaron por parte de las autoridades en los primeros días de enero, se conoció un lamentable caso en el departamento de Valle de Cauca.

Allí, un hombre identificado como Juan Gabriel Villalobos Valencia fue detenido, y tendrá que responder por el crimen de su propia madre.

Los detalles acerca del homicidio se conocieron la mañana del domingo 4 de enero de 2026, luego de la oportuna reacción por parte de agentes de la Policía Nacional en el municipio de Yotoco, centro del departamento ubicado en la región Pacífica.

El hoy detenido se reveló que es conocido con el alias de Tata, y tendrá que responder por el delito de feminicidio agravado.

El Congreso aprobó una ley
El Congreso aprobó una ley que garantiza protección integral para hijos de mujeres víctimas de feminicidio en Colombia en 2025 - crédito Prensa Juliana Aray

En los detalles que reveló a medios de comunicación el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle (Deval) que el arresto de Villalobos Valencia se dio en el corregimiento de Media Canoa, a la altura del sector de Los Planes, zona rural de Yotoco.

La aprehensión del presunto asesino se dio en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Buga.

La investigación permitió establecer que la víctima, quien se encontraba bajo el cuidado de Villalobos Valencia, sufrió episodios reiterados de violencia intrafamiliar antes de su muerte.

Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2025 en una vivienda del barrio La Inmaculada de Yotoco, y justo un día después de la celebración del Día de las Velitas, con la que se da inicio a la temporada decembrina en Colombia.

El caso fue reportado en primera instancia como una muerte por establecer, pero la necropsia dejó a la vista por el tipo de heridas y lesiones que se hallaron todo se trató de un homicidio, y gracias a esto se facilitó la judicialización “Tata”.

Alias Tata también sometió a
Alias Tata también sometió a su mamá a varios casos de violencia intrafamiliar, señalaron las autoridades locales en su reporte - crédito Deval

El coronel Astaiza hizo un llamado a las mujeres que sean víctimas de violencia intrafamiliar “a denunciar oportunamente cualquier situación de maltrato o agresión a través de las líneas 155 (Línea Púrpura), 123 de la Policía Nacional, o acercándose a la estación de Policía más cercana”.

El oficial agregó sobre la importancia de poner en conocimiento de las autoridades que “la denuncia temprana permite activar las rutas de atención y prevenir hechos que atenten contra la vida”.

Casi 500 niños quedaron huérfanos en Colombia en 2025 a causa de feminicidios

Durante 2025, Colombia registró 973 feminicidios, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, lo que dejó a 494 niños y niñas huérfanos tras el asesinato de sus madres. De estos menores, 226 son niñas y 268 niños.

La mayoría de los casos se concentró en zonas urbanas, donde se reportó el 73,9% de las víctimas indirectas, mientras que el 26,1% corresponde a la ruralidad, donde el acceso a apoyo emocional y social es más limitado.

El informe también registró situaciones especialmente graves: siete mujeres fueron asesinadas antes de dar a luz a su primer hijo y, en tres casos, las víctimas estaban embarazadas y ya tenían hijos de diferentes edades, lo que incrementó el número de niños que quedaron sin madre.

En total, por estos crímenes, 17 menores adicionales quedaron huérfanos.

Las historias detrás de las cifras reflejan la dimensión del problema, y uno de los casos que generó mayor conmoción fue el de Paula Andrea Quintana Quintana en Bogotá.

Según el Observatorio Colombiano de
Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, casi 500 niños se quedaron huérfanos en 2025 - crédito Observatorio de Feminicidios

Su expareja, César Augusto Urrego Jaramillo, fue capturado y señalado por feminicidio agravado, tentativa de homicidio, acceso carnal violento y hurto, tras ingresar a la vivienda, someter a la víctima y su hijo, y provocar la muerte de Quintana por asfixia.

Otro caso relevante fue el de la patrullera Vanesa De León Pertuz en Valledupar, asesinada presuntamente por su pareja, Giovanni Mauricio Quintero, lo que dejó a un niño de cinco años huérfano.

Ante la gravedad de la situación, en agosto de 2025 el gobierno sancionó la primera ley de protección integral para menores huérfanos por feminicidio en el país.

La normativa creó un Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio y garantiza acceso prioritario a apoyo psicosocial, ayudas económicas y cobertura de gastos funerarios y de traslado para las familias afectadas.

Los menores beneficiarios serán identificados para recibir acompañamiento institucional y evitar que queden desprotegidos o en situación de extrema vulnerabilidad.

El 2025 dejó 973 feminicidios
El 2025 dejó 973 feminicidios en Colombia, de acuerdo con cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios - crédito imagen Ilustrativa Infobae

La ley destina responsabilidades a entidades como la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía y Medicina Legal, que deberán coordinar la actualización del registro y la entrega de ayudas.

Por último, la representante Juliana Aray, promotora de la iniciativa, afirmó que la ley busca garantizar un futuro digno a los niños y niñas que han quedado en situación de abandono tras el feminicidio de sus madres y reparar una deuda histórica del Estado colombiano con las víctimas indirectas de la violencia de género.

