Colombia

Desarticulan local que vendía licor adulterado en Bogotá: autoridades capturaron a dos personas

Un operativo permitió ubicar un punto de comercio ilegal de bebidas alcohólicas, donde se confiscaron botellas vencidas y con aparente adulteración


Autoridades decomisan más de 1.200
Autoridades decomisan más de 1.200 botellas de cerveza vencida y 148 botellas de aguardiente adulterado sin registros sanitarios - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

La incautación de más de mil botellas de licor en mal estado en el barrio Villa Anny I, el el suroccidente de Bogotá encendió las alarmas en las autoridades locales, luego de que una denuncia ciudadana permitiera identificar un punto clandestino de comercialización de bebidas vencidas y presuntamente adulteradas.

Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Bosa, la intervención resultó en la suspensión temporal del establecimiento y la captura de dos personas responsables.

Durante el procedimiento, los funcionarios constataron que el local, que operaba a puerta cerrada y despachaba productos a través de una ventana, no disponía de la documentación legal exigida para su funcionamiento, ni figuraba en los registros de la Cámara de Comercio.

De acuerdo con las autoridades, al ingresar al lugar encontraron decenas de botellas de cerveza de litro con fechas de vencimiento ya expiradas, algunas de ellas correspondientes al año 2024, así como cajas con 148 botellas de presunto alcohol etílico etiquetado como aguardiente El Patrón.

La Secretaría de Seguridad y
La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana actúan tras una denuncia ciudadana sobre venta ilegal de alcohol en Bogotá - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

Este producto, además, no estaba registrado ante el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y presentaba partículas en suspensión, lo que refuerza la sospecha de adulteración.

En total, se decomisaron 1.276 botellas de cerveza de distintas marcas que ya habían superado la fecha de caducidad, un volumen significativo que, según la Secretaría Distrital de Seguridad, representaba un riesgo grave para la salud de los consumidores.

Ante estos hallazgos, las autoridades capturaron a dos personas y la suspensión del local por diez días, además de la imposición del correspondiente comparendo por infracciones que afectan la integridad de los ciudadanos y el sector económico.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su llamado a la ciudadanía para que continúe reportando situaciones de riesgo para la vida y la salud en la ciudad.

Los productos incautados, sin aval
Los productos incautados, sin aval del Invima, representaban un grave riesgo para la salud pública en el suroccidente de Bogotá - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

Para este fin, la Línea de Emergencias 123 permanece operativa durante las 24 horas, todos los días de la semana, como canal de atención para alertas vinculadas a delitos de esta naturaleza.

Golpe a las finanzas delincuenciales de Bogotá: incautan más de 4.000 botellas de licor adulterado avaluadas en $400 millones

Un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la Gobernación de Cundinamarca, la Dian y el Invima logró asestar un golpe significativo a redes criminales dedicadas a la corrupción de alimentos y la distribución de productos médicos irregulares en Bogotá.

Durante la intervención, realizada a inicios de diciembre de 2025 en el barrio Voto Nacional de la localidad de Los Mártires, se ejecutaron cinco diligencias de allanamiento y registro que permitieron localizar una bodega utilizada para actividades ilícitas.

El decomiso incluyó 4.077 botellas y cajas de licor entre whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila y champagne, productos que, de acuerdo con las investigaciones, mezclaban originales con falsificados.

Las autoridades detectaron que los
Las autoridades detectaron que los responsables mezclaban licor original con productos adulterados y los distribuían en tiendas de barrio de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

La Policía Metropolitana de Bogotá, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, detalló que en el lugar los responsables reenvasaban y sellaban al vacío los licores adulterados antes de distribuirlos en tiendas de barrio, generando un impacto económico negativo para las finanzas criminales estimado en más de 400 millones de pesos.

La información que permitió ubicar la bodega provino de empresas distribuidoras de licor, cuya colaboración fue clave para el desarrollo exitoso del operativo.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó el valor de esta alianza público-privada, señalando que “el trabajo conjunto permitió detectar este sitio donde se incautaron más de 4.000 botellas de licor adulterado. Es un golpe importante en este momento, y fue gracias a información de empresas distribuidoras de licor en nuestra ciudad que se suministró la información y permitió llegar a este sitio cerca al Voto Nacional”.

