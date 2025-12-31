Colombia

Euro: cotización de cierre hoy 31 de diciembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

En la última jornada el euro se pagó al cierre a 4.431,45 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 3,04% comparado con los 4.300,60 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca un incremento 0,18%, de modo que desde hace un año aún conserva una subida del 3,79%.

Respecto de días pasados, cambió el sentido del resultado previo, donde se anotó una bajada del 0,15%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días es manifiestamente superior a los números logrados para el último año (15,86%), mostrándose como un activo con mayores alteraciones de lo habitual.

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Sofía Vergara publicó el resumen de 2025 con fotos épicas junto a J Balvin, Eva Longoria, Ricky Martin, entre otros

La actriz sorprendió a sus seguidores al compartir un recuento de sus mejores momentos, desde colaboraciones con superestrellas hasta imágenes familiares y de su recuperación de la cirugía de rodilla

Sofía Vergara publicó el resumen

Shakira está entre los músicos mejor pagados de 2025: superó a Drake y Bad Bunny

El éxito de la barranquillera fue marcado por sus presentaciones a nivel mundial durante la gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira está entre los músicos

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

Top de películas imprescindibles para

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 30 de diciembre de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del

Resultados Sinuano Día 31 de diciembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día 31 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Radiografía de la música en

Radiografía de la música en vivo en Colombia durante 2025: ¿por qué los colombianos van a conciertos?

Sofía Vergara publicó el resumen de 2025 con fotos épicas junto a J Balvin, Eva Longoria, Ricky Martin, entre otros

Shakira está entre los músicos mejor pagados de 2025: superó a Drake y Bad Bunny

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Jessi Uribe mostró el muñeco de Año Viejo que hizo inspirado en Pipe Bueno y desató risas: “Me tocó quemarlo, papi”

Deportes

América de Cali tendrá nuevo

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional