El banco JPMorgan se refirió al aumento del salario mínimo decretado por Gustavo Petro en Colombia: “Medida populista”

La firma financiera internacional manifestó preocupación ante la decisión del Gobierno colombiano de incrementar la remuneración básica, argumentando que la medida podría modificar variables económicas relevantes

La reciente determinación del Ejecutivo
La reciente determinación del Ejecutivo sobre la remuneración mínima, sumada al auxilio de transporte, fue calificada como un cambio inesperado por analistas, quienes advirtieron posibles repercusiones sobre la economía local

El anuncio del Ejecutivo de Colombia sobre la fijación de un alza mayor al 23,7 % en el salario mínimo destinado a 2026 provocó una respuesta veloz en los mercados globales.

De acuerdo con un artículo de Bloomberg Línea, JPMorgan describió la iniciativa como un “terremoto” y la tildó de “medida populista”, subrayando que este tipo de ajuste no tiene antecedentes en la historia reciente nacional.

La suma del auxilio de transporte permite que el salario mínimo llegue a dos millones de pesos, lo que implica un incremento real del 17 % una vez descontada la inflación estimada para finales de 2025. Los especialistas de la entidad anticipan que, debido a la importancia del salario mínimo dentro del modelo económico colombiano, este cambio impactará diversos indicadores macroeconómicos.

El banco advirtió que la determinación de subir el salario mínimo en Colombia no solo afecta los ingresos de los trabajadores, sino que también puede influir en distintas áreas de la economía.

El banco advirtió que la
El banco advirtió que la determinación de subir el salario mínimo en Colombia no solo afecta los ingresos de los trabajadores, sino que también puede influir en distintas áreas de la economía

Según los analistas, la medida podría modificar el comportamiento de la inflación, la política monetaria, el crecimiento económico, los niveles de empleo, el equilibrio fiscal y las relaciones con el exterior en el futuro cercano.

“Dado el rol central del salario mínimo en la economía de Colombia, esta decisión tendrá implicaciones de gran alcance para la inflación, la política monetaria, el crecimiento, el desempleo, los resultados fiscales y las cuentas externas a medida que avancemos hacia 2026”, comentó JPMorgan según el reporte de Bloomberg Línea.

La entidad estima que la inflación anual (IPC) podría llegar a 6,1 % al finalizar el próximo año, superando su proyección anterior de 4,7 %. Para JP Morgan, este incremento supera con creces el ajuste técnico esperado y anticipa posibles repercusiones sobre la economía colombiana.

Según los analistas, la medida
Según los analistas, la medida podría modificar el comportamiento de la inflación, la política monetaria, el crecimiento económico, los niveles de empleo, el equilibrio fiscal y las relaciones con el exterior en el futuro cercano

El banco de inversión señala que este incremento, que califican de inusual, ocurre en un entorno donde la inflación se mantiene elevada. JP Morgan advierte que el notable ajuste del salario mínimo podría agravar estas tendencias, provocando una mayor presión inflacionaria y postergando el alcance de la meta fijada por el Banco de la República.

JP Morgan calculó que el incremento del salario mínimo podría sumar cerca de 140 puntos básicos a su estimación de inflación para el año siguiente. La entidad también advirtió que, en caso de que las expectativas se desalineen y el peso pierda valor frente al dólar, el aumento en la inflación podría ser aún mayor.

De igual manera, el banco considera que el ajuste del salario mínimo influirá directamente en las futuras determinaciones del Banco de la República sobre las tasas de interés. En este contexto, el banco anticipa que “probablemente impulsaría al bloque ortodoxo a adoptar una postura monetaria más restrictiva a partir de enero”.

De igual manera, el banco
De igual manera, el banco considera que el ajuste del salario mínimo influirá directamente en las futuras determinaciones del Banco de la República sobre las tasas de interés

De igual manera, la entidad señaló que, antes de conocerse el ajuste salarial, proyectaba incrementos graduales de 25 puntos básicos en las tasas de interés hasta abril, previendo que la tasa de referencia alcanzaría el 10 %. Sin embargo, debido al tamaño del alza en el salario mínimo, reconsideró esas previsiones.

JPMorgan advierte que la medida podría afectar las finanzas públicas y la organización del mercado laboral, ya que diversos rubros del gasto estatal ligados al salario mínimo podrían provocar que el déficit fiscal suba en 0,5 puntos del PIB, situándose en 3,5 % para el año 2026.

En cuanto al empleo, los especialistas consideran que, aunque una mayor actividad económica podría evitar un alza significativa en el desempleo en el corto plazo, existe el riesgo de que más adelante se reduzca la formalización de nuevas contrataciones.

El sector financiero sigue de cerca las futuras acciones del Banco de la República, mientras especialistas analizan si las nuevas estrategias de política monetaria lograrán limitar el impacto inflacionario generado por el aumento del salario mínimo.

