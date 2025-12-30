Colombia

Gobernador de Cundinamarca anunció que habilitan reversible desde el km 0 hasta el km 20 de la vía al Llano por alto flujo vehicular para fin de año

Jorge Rey aclaró la importancia de la medida, para mantener fluida la conexión vial entre Bogotá y el Meta en este fin de año de mucho tráfico por esa carretera

La vía al Llano presenta
La vía al Llano presenta alto flujo vehicular por lo que las autoridades decidieron tomar medidas al respecto- crédito @JorgeEmilioRey/X

Un intenso aumento en el tráfico llevó a las autoridades a tomar una decisión inmediata para optimizar la movilidad en la vía al Llano, uno de los principales corredores viales entre Cundinamarca y Villavicencio, en este cierre de festividades navideñas.

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, señaló que se estableció un carril reversible desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 20, medida implementada para responder a la alta demanda registrada.

“La iniciativa garantiza conectar con la doble calzada hasta el km 87“, confirmó Jorge Rey al comunicar el alcance de la disposición.

Su evaluación sobre la situación fue categórica: “Sí, efectivamente los dos corredores donde más tráfico hemos tenido es la autopista sur y también la salida a Villavicencio”, precisó Rey, subrayando los puntos más críticos identificados durante el monitoreo.

El gobernador explicó que este panorama congestionado derivó en la acción inmediata: “Lo que genera hace unos pocos minutos que se tome la decisión de aplicar reversibles desde el kilómetro cero, desde el túnel hasta el kilómetro 20, lo que garantizará conectar con la doble calzada ya existente y llegar hasta el kilómetro 84 y 87, que es interfaz ya con la ciudad de Villavicencio“, concluyó Jorge Rey, enfatizando la importancia de la medida para mantener fluida la conexión vial entre Bogotá y el Meta.

Es importante tener en cuenta, que desde hace varios meses, este importante corredor vial, presenta afectaciones de tema estructural y bloqueos por la misma razón, por lo que se ha dificultado y retrasado el desplazamiento de cientos de miles de viajeros por la ejecución de obras o los cierres provisionales por las diferentes emergencias en puntos coyunturales del paso.

Atención, viajeros: se activa el reversible en la Vía al Llano para facilitar la movilidad. La medida busca conectar con la doble calzada y agilizar el tránsito hacia Villavicencio - crédito redes sociales/X

Aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá cumple con unas de sus jornadas más maratónicas del año

En medio de un ambiente de maletas, abrazos anticipados y relojes apurados, el aeropuerto internacional El Dorado experimenta una de sus jornadas más movidas del año, con miles de personas desplazándose tanto dentro como fuera de Bogotá.

El flujo de viajeros, según las proyecciones de la Aeronáutica Civil, supera los 188.000 pasajeros en un solo día, lo que evidencia la magnitud del éxodo propio de la temporada de fin de año.

Pasajeros descendieron de vehículos y
Pasajeros descendieron de vehículos y caminaron hacia el aeropuerto para evitar perder sus vuelos debido al trancón en la avenida El Dorado - crédito redes sociales

La terminal aérea mantiene un ritmo constante de operación, con un panorama en las salidas nacionales caracterizado por la organización y el movimiento continuo de los viajeros que buscan celebrar las festividades en otros destinos.

Las autoridades reportan que durante la jornada se encuentran programados más de 72.000 vuelos internacionales y alrededor de 116.000 vuelos nacionales, cifras que consolidan a El Dorado como uno de los principales centros de conexión del país durante esta época festiva.

A pesar de la alta demanda, quienes transitan por el aeropuerto relatan que la movilidad ha sido manejable y que los procesos de check-in y embarque se realizan con normalidad.

“El proceso de viaje se ha desarrollado con normalidad, lo que les permite iniciar sus desplazamientos con tranquilidad rumbo a destinos del país o ciudades de países extranjeros”, comentaron varios pasajeros en la terminal, reflejando el buen ánimo generalizado entre quienes participan en este masivo desplazamiento.

La terminal aérea mantiene un
La terminal aérea mantiene un ritmo constante de operación, con un panorama en las salidas nacionales caracterizado por la organización y el movimiento continuo de los viajeros que buscan celebrar las festividades en otros destinos - crédito John Vizcaino/Reuters

El seguimiento y monitoreo del Plan Éxodo permanecerán activos a lo largo de toda la temporada decembrina, con el objetivo de garantizar una operación segura y ordenada para los viajeros nacionales y extranjeros.

Además, las autoridades insisten en la importancia de mantener la vigilancia constante sobre el flujo de pasajeros, buscando así que quienes eligen a Bogotá como punto de partida, de llegada o de escala para un próximo viaje, puedan cerrar y comenzar el año sin contratiempos.

