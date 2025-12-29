Hernán Cadavid alerta “zozobra empresarial” por posible alza del salario mínimo del 23% en 2026

Hernán Cadavid expresó preocupación por el impacto del aumento salarial en las empresas. - crédito @hernancadavidma/Instagram

Un posible incremento de 23% en el salario mínimo para 2026 en Colombia genera inquietud en el sector empresarial. La advertencia la hizo Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien señaló que la medida podría provocar zozobra en sectores empleadores ante el impacto en los costos laborales. El debate surge tras la filtración de un proyecto de decreto que anticipa un ajuste histórico en la remuneración básica mensual en el país.

En la tarde del 28 de diciembre de 2025, circuló en redes sociales un borrador del decreto que fija el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026. El documento, conocido y publicado por periodistas como Norbey Quevedo, plantea que el salario pasaría de $1.423.500 a $1.750.905, lo que equivale a un aumento de $327.405, según consta en el texto difundido. Esta cifra se aproxima a la meta de $1.800.000 mencionada días antes por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ajuste se implementaría a partir del 1 de enero de 2026 y responde, según el proyecto, a la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, y avanzar hacia el cumplimiento del salario mínimo vital establecido en la Constitución Política de Colombia.

“Urge el equilibrio entre mejorar ingresos y preservar la empresa”

El representante del Centro Democrático aclaró en su preocupación por los efectos que podría tener el incremento salarial sobre la estructura de costos de las empresas en Colombia. Para Cadavid, el impacto de un aumento del 23% no solo recae sobre el salario base, sino que se amplifica al sumarse los auxilios de transporte, los parafiscales y los nuevos recargos laborales.

En su cuenta oficial en la red social X, Cadavid escribió: “Hay zozobra en sectores empleadores de Colombia por la posible alza de salario en un 23%. Ese monto + Auxilios de Transporte + parafiscales + nuevos recargo haría insostenible el empleo para muchos. URGE el equilibrio entre mejorar ingresos a trabajadores sin acabar la empresa”.

Cadavid alertó sobre las consecuencias económicas de un posible incremento del salario mínimo. - crédito @hernancadavidma/X

Cadavid subrayó la importancia de encontrar un punto medio en la discusión. Insistió en que, si bien es fundamental mejorar los ingresos de los trabajadores, también es urgente proteger la viabilidad de las empresas para evitar la pérdida de empleos. El representante alertó sobre el riesgo de que el aumento, sumado a otros costos laborales, haga insostenible la contratación para muchos empleadores en Colombia.

Anuncios oficiales: cronograma y metodología

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anticipó que el decreto definitivo será publicado entre hoy 29 o mañana 30 de diciembre. El funcionario explicó que el ajuste se realiza “como una medida debidamente motivada y constitucionalmente razonable”, orientada por el objetivo de garantizar los mínimos de subsistencia para los trabajadores y mantener la sostenibilidad macroeconómica.

Por su parte, Armando Benedetti había adelantado la posibilidad de un aumento superior al 16% y enfatizó la importancia de atender las demandas sindicales y sociales en la coyuntura actual. La propuesta del Gobierno se apoya en la comparación entre el salario mínimo legal vigente y el estimado para cubrir la canasta básica, siguiendo recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El aumento propuesto llevaría el salario mínimo de $1.423.500 a $1.750.905 en 2026. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Implementación gradual y monitoreo de impactos

El documento filtrado precisa que la convergencia entre el salario mínimo y el salario vital no se logrará en una sola vigencia fiscal, sino de manera gradual. El ajuste parcial para 2026 responde a un enfoque progresivo, que considera las condiciones económicas vigentes y la necesidad de un equilibrio entre los intereses de trabajadores y empleadores.

El texto explica: “La decisión de aplicar un ajuste del 23% se fundamenta técnicamente en la comparación entre el salario vital estimado y el salario mínimo legal vigente, lo que permite justificar el porcentaje elegido como una medida razonada y alineada con la sostenibilidad fiscal. El esquema plantea que, tras el aumento inicial, se realizarán ajustes adicionales en los años siguientes para continuar cerrando la brecha salarial”.

Las autoridades prevén realizar revisiones periódicas de las variables económicas involucradas, con el fin de adaptar la política salarial a los cambios en inflación, crecimiento y empleo. El Gobierno buscará mantener un diálogo abierto con empresarios y centrales obreras para evaluar los efectos del nuevo esquema.

El salario mínimo vital se aplicaría de manera gradual - crédito Redes Sociales

El concepto de salario mínimo vital entra en vigor

Por primera vez, el salario mínimo en Colombia será determinado a partir de la canasta mínima vital, un concepto que el presidente Gustavo Petro ha defendido en sus intervenciones recientes. El mandatario señaló el pasado 23 de diciembre que el: “Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”. Según la OIT, los países deben asegurar “un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”.

El nuevo enfoque, respaldado por sindicatos y organizaciones sociales, aspira a garantizar que la remuneración básica cubra las necesidades esenciales de los hogares colombianos, como alimentación, vivienda y salud.