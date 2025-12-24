“Di mi nombre si quieres fama”: Yina Calderón le respondió a Westcol tras recientes declaraciones sobre ‘Stream Fighters’

Yina Calderón respondió a los comentarios de Westcol tras su participación conjunta en el evento Stream Fighters - crédito @westcol/ Instagram - @CristoRuiz_/X

Yina Calderón volvió a encender la polémica en redes sociales tras responder a los comentarios de Westcol, streamer con quien compartió escenario en el evento Stream Fighters.

Calderón, quien recientemente participó en el reality dominicano La mansión de Luinny luego de su paso por La casa de los famosos, utilizó sus historias de Instagram para replicar declaraciones en las que Westcol minimizó el conflicto económico surgido tras el evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante una entrevista con Cami Pulgarín, Westcol se refirió a lo ocurrido con Yina Calderón en Stream Fighters y aseguró: “La verdad no me importa, a mí no me importó, yo dije la verdad, la que quedó como una mierda fue ella. La demanda era por 50 millones, yo me hice 2 millones de dólares ese día, yo que voy a demandar por 50 palos”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Calderón, quien respondió: “Di mi nombre si quieres fama, la rabia por mí no te deja reconocerlo, pero Stream Fighters lo hicimos los dos, ojalá algún día reconozcas la menta que tengo y por favor suelta mi nombre en el 2026”.

Yina le respondió a Westcol y recibió el apoyo de Luinny - crédito @yinacalderonoficial / Instagram

A la discusión se sumó Luinny, anfitrión del reality en República Dominicana, quien defendió a Calderón y lanzó un comentario dirigido a Westcol: le aseguró que no sería capaz de realizar un reality de más de una semana, a pesar de ser uno de los streamers más grandes de Latinoamérica.

En su programa digital Escándalo TV, Yina Calderón también compartió detalles sobre su experiencia en el ring durante el evento Stream Fighters. Calderón explicó que no tenía planeado abandonar la pelea y que estaba preparada para el combate, pero la actitud de su contrincante la llevó a tomar la decisión de bajarse a los 20 segundos del primer round. “Las ganas que tenía Valdiri de ‘darle en la cara’ me motivaron a salir del ring tan rápido”, aseguró.

La controversia entre ambos sigue sumando capítulos y mantiene la atención de los seguidores de ambos creadores de contenido, en un contexto donde los realities digitales y los enfrentamientos en redes sociales ganan cada vez más espacio en el entretenimiento colombiano.

Yina había asegurado en el pasado que Westcol no le pago completo el dinero por su participación en Stream Fighters - crédito @CristoRuiz_/X

Luinny salió en defensa de Yina y acusó a Westcol de usarla para aumentar sus números en redes sociales

La polémica entre Yina Calderón y Westcol sumó un nuevo capítulo tras la intervención del empresario dominicano Luinny Corporan, quien criticó abiertamente al streamer colombiano en una transmisión en vivo. Luinny acusó a Westcol de utilizar a figuras como Karina García y la propia Calderón para obtener mejores cifras en sus proyectos digitales, especialmente durante la organización del reality La mansión de los streamers, emitido en Kick y que solo duró una semana.

“Westcol, nosotros aquí en República Dominicana sí tenemos cojones para invertir, porque a diferencia de ti, que hiciste un intento de mansión, y lo valoro, porque duraste una semana, siendo el streamer de Latinoamérica más grande, y no puedes hacer un proyecto de un mes con lo mucho que tú ganas”, señaló Luinny, cuestionando la capacidad del colombiano para sostener iniciativas de mayor duración.

El empresario dominicano aseguró que Westcol uso a Karina y Yina para beneficiar sus números - crédito cortesía

El empresario dominicano fue más allá y pidió a Westcol valorar el aporte de Karina García y Yina Calderón a sus cifras de audiencia: “Valora a Karina también, así como a Yina, porque tú sabes que para llamarla tienes que hacer negocio, porque aunque tú la odies, ella es la que te da los números”. Reconoció el impacto inicial del evento Stream Fighters, pero subrayó que Westcol no logró mantener la fuerza del formato en los meses siguientes: “Yo se la doy con el tema que él hizo lo de Stream Fighters, eso estuvo duro, cabrón, al nivel, pero no lo debiste bajar”.

Las palabras de Luinny generaron debate en redes sociales. Algunos usuarios defendieron a Westcol y aseguraron que su impacto trasciende las cifras inmediatas, mientras que otros apoyaron el llamado a que se reconozca el valor de las figuras invitadas, como Yina Calderón y Karina García.