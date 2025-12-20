Colombia

Petro envió duro mensaje a la Andi por decreto de emergencia: “Sacan excusas”

Petro respondió tras la solicitud del gremio empresarial a la Corte Constitucional para frenar la declaratoria de emergencia económica. Dijo que la oposición busca proteger a los más ricos

Guardar
Petro criticó a la Andi
Petro criticó a la Andi por "defender" a los empresarios al no apoyar su declaración de emergencia económica - crédito @ANDI_Colombia/Colprensa

El presidente Gustavo Petro respondió de manera directa a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) tras conocerse una carta enviada por el gremio empresarial a la Corte Constitucional para pedir la suspensión provisional de un eventual decreto que declararía el estado de emergencia económica en el país.

“Ahora sí, se ponen pilas y corren a defender a los megarricos de los impuestos. Pero salen corriendo, lejos de aquí, para subir el salario de los trabajadores”, escribió el primer dignatario en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La misiva de la Andi, firmada por su presidente Bruce Mac Master, advierte sobre la aparente inconstitucionalidad de la posible declaratoria y sugiere que existen mecanismos ordinarios, como el recorte o aplazamiento de gastos, para manejar la situación fiscal.

La Andi solicitó específicamente que, en caso de que se promulgue el decreto, la Corte analice la posibilidad de suspenderlo de manera provisional para evitar impactos negativos sobre los contribuyentes y la economía.

El presidente Gustavo Petro lanzó
El presidente Gustavo Petro lanzó duro mensaje contra la Andi por pedir a la Corte Constitucional que revise la medida de emergencia económica - crédito @petrogustavo/X

“En el evento es que se decrete un estado de excepción sobre bases abiertamente inconstitucionales, estudie la posibilidad de decretar la suspensión provisional de tales normas, para no generar perjuicios irremediables sobre los contribuyentes y la economía nacional”, dice el texto.

Sin embargo, el jefe de Estado criticó duramente a la asociación empresarial. Dijo, en su mensaje, que tienen “afán para tumbar los impuestos a los más ricos del país; pero se estancan y demoran y bostezan y sacan escusas para no permitir las pensiones a los ancianos y las ancianas. Completamente desnudos están. Al descubierto (sic)”.

Emergencia económica: de qué se trata la medida

La declaración de emergencia económica tiene que ver con el objetivo de recaudar cerca de $16 billones y así cubrir el déficit fiscal y garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026, tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso.

Entre las medidas que se contemplan en un documento preliminar destaca el aumento del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría de 4x1.000 a 5x1.000, así como la creación de nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillos, y la ampliación del impuesto al patrimonio.

En el último tramo del documento, se detalla la propuesta de un Impuesto Especial para la Estabilidad Fiscal que gravaría la extracción, primera venta y exportación de petróleo crudo y carbón.

Pie de foto: Fragmento del borrador
Pie de foto: Fragmento del borrador del decreto de emergencia económica preparado por el Gobierno nacional, que contempla ajustes tributarios como el aumento del gravamen a los movimientos financieros - crédito red social X

Este tributo tendría una tarifa del 1% sobre el valor de venta o el valor FOB, y se aplicaría a empresas o grupos económicos cuya renta líquida ordinaria sea igual o superior a 50.000 UVT, considerando los ingresos agregados de sus vinculados económicos.

Además, el Ministerio de Hacienda, consultado por El Colombiano, afirmó que no tiene conocimiento oficial del documento filtrado. El paquete de medidas tributarias que evalúa el Gobierno incluye la ampliación de la base de personas naturales y empresas obligadas a pagar el impuesto al patrimonio.

El hecho generador se configuraría el 1 de enero de 2026 para patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT, y el patrimonio se calcularía como el total del patrimonio bruto menos las deudas vigentes a esa fecha. Para personas naturales, se plantea un esquema de tarifas progresivas, mientras que para personas jurídicas se prevé un tratamiento diferenciado con tarifas marginales más bajas.

El presidente de la Andi,
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que Colombia no tiene las condiciones para decretar una emergencia económica - crédito @BruceMacMaster/X

En cuanto al sector de los juegos de azar en línea, el documento propone un cambio sustancial: las apuestas operadas por internet, tanto desde Colombia como desde el exterior, quedarían gravadas con una tarifa de IVA del 19%.

El hecho generador sería el depósito en dinero realizado por cada usuario al operador, eliminando el beneficio fiscal que actualmente tiene la industria de apuestas digitales y equiparando su tributación a la de otros servicios.

Respecto al impuesto al consumo, se plantean ajustes para licores, vinos, aperitivos y bebidas similares. Para el año gravable 2026, el componente específico tendría un valor de $750, mientras que la tarifa ad valorem sería del 30%. En el caso del tabaco, la regulación se ampliaría para incluir cigarrillos, productos de tabaco calentado, vapeadores y otros dispositivos electrónicos, con tarifas específicas y porcentuales de aplicación inmediata y una base certificada por el Dane.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAndiBruce Mac MasterEmergencia económicaCorte ConstitucionalColombia-Noticias

Más Noticias

Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó responsabilidad de la Policía Nacional en muertes por incendio en CAI de Soacha en 2020

La decisión judicial establece que la falta de reacción de los custodios fue determinante en la tragedia, lo que implica una condena a la Nación y un precedente en materia de derechos humanos y custodia estatal

Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó

Mujer denunció que fue sacada de la plazoleta de comidas del centro comercial Unicentro: “El espacio no es exclusivo para los que compran acá”

La mujer contó en redes que a pesar de tener un stand en el centro comercial, lo le dieron el espacio para almorzar en la plazoleta de comidas

Mujer denunció que fue sacada

Personero de Ocaña señaló debilidades en la fuerza pública frente a secuestros: ciudadanos de Catatumbo piden acciones

La autoridad regional manifiesta inquietud por la escasa efectividad en la liberación de víctimas, mientras aumentan los casos

Personero de Ocaña señaló debilidades

Vicky Dávila calificó de “cínica” la emergencia económica del Gobierno Petro y asegura que se caerá en la Corte: “Excusa para seguir robando”

La periodista y precandidata presidencial cuestionó la legalidad del decreto anunciado por el Ejecutivo, advirtió que no superaría el control constitucional y sostuvo que la medida excepcional tendría como efecto imponer nuevas cargas económicas

Vicky Dávila calificó de “cínica”

Wilmar Roldán lloró en los actos de ceremonia de la final de la Copa BetPlay: así fue el emotivo momento

El experimentado árbitro vivió una noche cargada de simbolismo en la previa del Medellín vs. Nacional en el Atanasio Girardot

Wilmar Roldán lloró en los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia,

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su prima Paulina Dávila en redes sociales: compartió foto inédita de ambas en ‘Griselda’

Alejandro Estrada fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

Deportes

Wilmar Roldán lloró en los

Wilmar Roldán lloró en los actos de ceremonia de la final de la Copa BetPlay: así fue el emotivo momento

Carlos Valderrama habló sobre la esperanza que tiene con la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tienen personalidad”

Figura de la final de la Liga BetPlay confirmó su regreso a Atlético Nacional para 2026: “No se ejecutó”

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

Jhon Jáder Durán fue advertido en Fenerbahce por su mala actitud: “De lo contrario perjudicarás al equipo”