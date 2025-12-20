Petro desató la furia del gremio de médicos tras ponerse una bata para asistir a un evento: “No es un disfraz para ponerse en eventos politiqueros”

Petro se puso una bata de médico en un evento - crédito @infopresidencia/X

La aparición del presidente de la República, Gustavo Petro, con una bata médica durante un evento público en Garzón, en el departamento del Huila, desató una fuerte reacción en redes sociales y entre el gremio de médicos, que consideró inapropiado el uso de esta prenda por parte del mandatario.

La controversia se produce en un contexto de creciente tensión por la crisis del sistema de salud en Colombia, un tema que cobró visibilidad tras la viralización de un video en el que una mujer en Cali reclama desesperadamente atención médica para su hijo, reflejando la gravedad de la situación sanitaria.

Desde la cuenta oficial del gremio médico en X se dirigió un mensaje contundente al presidente: “No sabe y nunca entenderá lo que es portar una bata médica. Esto no es un simple disfraz para eventos politiqueros”, en alusión directa a la simbología y el respeto que representa esta indumentaria para el sector salud. La crítica se sumó a la ola de comentarios que circularon en redes sociales tras la difusión de las imágenes de Petro con la bata el jueves 18 de diciembre de 2025.

En respuesta a la crisis sanitaria evidenciada por casos como el de Cali, el presidente Petro defendió, en el evento, la necesidad de la reforma a la salud y señaló la existencia de procesos judiciales en curso: “Y las veces que he ganado judicialmente, porque ustedes no pueden olvidar que hay un proceso penal en Fiscalía por el desfalco de la Nueva EPS y que allí están vinculados importantes figuras de su partido”, afirmó el mandatario, haciendo referencia a investigaciones sobre presuntos desfalcos en el sistema de aseguramiento en salud.

El mandatario insistió en que la reforma propuesta busca precisamente evitar estos desfalcos y cuestionó la oposición de ciertos sectores políticos: “Es para evitar esos desfalcos que se presentó la reforma a la salud y es muy extraño que su partido se haya opuesto”, reiteró Petro durante su intervención.

En otro evento público, el jefe de Estado abordó la problemática del acceso a medicamentos en Colombia, denunciando prácticas especulativas en la cadena de distribución: “Hoy en Colombia muere gente porque no encuentra medicinas, y las medicinas ya las hemos pagado nosotros. La prensa nos echa la culpa, si ya pagamos. Y resulta que entre pagar la medicina y entregársela al enfermo que la necesita, hay unos codiciosos que la guardan para subirle tres veces más el precio”, sostuvo Petro, responsabilizando a intermediarios por el encarecimiento y la escasez de fármacos.

Gustavo Petro también destacó la cooperación internacional en materia de producción de medicamentos, mencionando un acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: “Nosotros nos pusimos de acuerdo con López Obrador, desde el comienzo de mi gobierno, en que íbamos a hacer un instituto de producción de medicinas latinoamericano. Nosotros aceptamos la propuesta. Ya es difícil que todos los países latinoamericanos entren”, explicó el gobernante, subrayando los desafíos para lograr una integración regional efectiva en este ámbito.

Por oto lado, el presidente reflexionó sobre la falta de coordinación entre países latinoamericanos durante la pandemia de covid-19 y en situaciones de crisis actuales: “Cuando la época de la covid, ningún presidente habló con ningún otro presidente. Y nos fue matando el covid a unos más, a otros menos. Y ahora que tenemos invasión al frente, ningún presidente se habla por teléfono con otro presidente”, lamentó Petro, cuestionando la eficacia de organismos multilaterales como la Celac.

Finalmente, Petro llamó a impulsar proyectos concretos de cooperación bilateral, especialmente en el sector farmacéutico: “Por tanto, la Celac es mentira. Y, por tanto, tenemos que hacer proyectos concretos entre países, sin esperar que sean todos, echar pa’lante, ser vanguardia se llama eso. Y ser vanguardia en medicinas con México podemos, así que anota eso”, concluyó el presidente colombiano.