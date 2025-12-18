Colombia

Esta fue la condición que le puso Lenny Tavárez a J Balvin para cantar en Medellín y Bogotá: “Si llaman a uno, llaman a los dos”

El cantante puertorriqueño contó entre risas cómo aceptó subir al escenario junto al colombiano, mostrando la lealtad y complicidad que hoy marcan su carrera en el género urbano

Guardar
Lenny Tavárez revela la condición
Lenny Tavárez revela la condición que le puso a J Balvin para cantar en Medellín y Bogotá - crédito @lennytavarez/IG

La reciente entrevista que Lenny Tavárez concedió en Argentina al programa Tú música hoy dejó varias revelaciones sobre su presente artístico, su estrecha relación con Justin Quiles y, especialmente, sobre la firme condición que le puso a J Balvin para participar en los históricos conciertos que el paisa ofreció en Medellín y Bogotá durante noviembre y diciembre.

Con franqueza y humor, el cantante puertorriqueño explicó por qué su nombre y el de Quiles hoy funcionan como un paquete inseparable dentro y fuera del escenario.

Durante la conversación, Lenny fue claro al afirmar que su participación en los conciertos de Balvin solo era posible bajo una regla innegociable: no subiría solo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Todo lo que estamos haciendo ahora mismo, si me llaman a mí, tienen que llamar a Justin. Si llaman a Justin, me tienen que llamar a mí”, aseguró el artista, dejando claro que esta decisión no responde a caprichos, sino al momento creativo y personal que atraviesan juntos.

La hermandad de Lenny Tavárez
La hermandad de Lenny Tavárez y Justin Quiles: el dúo inseparable que conquistó los conciertos de J Balvin - crédito @lennytavarez/IG

El cantante explicó que incluso hubo propuestas para dividir el show entre ambos, algo que rechazó de inmediato.

Pueden decir: ‘Mira, canta tú tres canciones y Justin que cante otra’, y yo: ‘Balvin, vamos juntos’. Papi, juntitos y pegados”, relató entre risas.

De esta manera, Lenny dejó ver que su participación en los conciertos de Medellín y Bogotá estuvo marcada por la lealtad artística que hoy define su carrera.

Más allá de la condición, Tavárez no escatimó elogios al referirse a J Balvin y al nivel del espectáculo que presenció y del cual hizo parte. Para el puertorriqueño, lo vivido en Medellín fue, sin exagerar, un hito dentro del género urbano.

Increíble. El mejor concierto de reguetón que yo he oído. Siete horas de reguetón en un nivel…”, afirmó, visiblemente impactado por la magnitud del evento.

Lenny Tavárez elogia a J
Lenny Tavárez elogia a J Balvin y revela el verdadero motor detrás de sus espectaculares conciertos - crédito @jbalvin/IG

Según Lenny, lo que más lo marcó no fue solo la duración del show, sino la forma en la que Balvin concibe sus presentaciones.

Era el concierto de Balvin, pero uno poder apoyarlo y ver el nivel al que un artista de ese nivel hace las cosas, cómo trabaja, cómo lo organiza y el por qué de cada decisión…”, explicó, destacando que el colombiano no se mueve únicamente por intereses económicos.

De hecho, uno de los comentarios más contundentes fue cuando aseguró que la plata no es la motivación principal detrás de estos espectáculos.

No lo hacen por plata, lo hacen por marcar, por la cultura, por hacer algo distinto para los fans, así no ganen un dólar”, señaló, resaltando que ese enfoque es el que diferencia a figuras como Balvin dentro del panorama global.

En la entrevista, Lenny también se tomó el tiempo para hablar de su vínculo con Justin Quiles, indicando que es una relación que pasó de ser una amistad laboral a convertirse en una verdadera hermandad.

“En el segundo álbum de Los Avengers nos hicimos familia. Fuimos teniendo hijos, vivimos los dos en Miami, compartimos tiempo personal, salimos con nuestras esposas y nuestros hijos”, relató.

La lealtad de Lenny Tavárez
La lealtad de Lenny Tavárez y Justin Quiles en el escenario - crédito @lennytavarez/IG

Esa cercanía fue clave para que decidieran lanzar Superarte, su álbum colaborativo que verá la luz en febrero de 2026, con doce canciones divididas equitativamente entre el “color” musical de cada uno. Lenny destacó que lo que los une es una confianza poco común en el género urbano.

No tenemos celos, no tenemos envidia. Yo lo ayudo a que él encuentre la mejor versión de él y viceversa”, afirmó Lenny Tavárez.

Finalmente, Tavárez cerró su reflexión destacando el orgullo que siente de ser parte de una generación que está llevando el género a niveles nunca antes vistos.

Balvin, Maluma, Karol G, Bad Bunny están haciendo cosas inimaginables. Me da mucho orgullo y mucha felicidad poder estar ahí, viendo, aprendiendo y siendo parte de estos procesos”, concluyó.

Temas Relacionados

Lenny TavárezJ BalvinConcierto J BalvinJustin QuilesJ QuilesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Así será el tarjetón para las elecciones a la Cámara de Representantes: se definió el orden de partidos

La nueva disposición introduce modalidades y opciones que impactan la experiencia de los votantes en cada circunscripción

Así será el tarjetón para

La Corte Suprema condena a César Lugo Morales, exgobernador del Amazonas, a casi 16 años de prisión por corrupción

La autoridad judicial determinó la reclusión inmediata del exfuncionario, que permitió la intervención de terceros en procesos administrativos para beneficiar a sus allegados

La Corte Suprema condena a

Defensa de Nicolás Petro asegura que tráfico de influencias se dio entre su expareja Day Vásquez y la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera

En la audiencia, los abogados de Nicolás Petro aseguraron que no existen pruebas que vinculen al exdiputado con la Fundación Fucoso y que la adjudicación de contratos habría sido ejercida por Vásquez

Defensa de Nicolás Petro asegura

Defensa de Nicolás Petro arremetió contra la Fiscalía y Day Vásquez en medio de audiencia de aseguramiento: “Nos quedamos solo con las palabras”

El juzgado 14 de Barranquilla decidirá el 19 de diciembre si impone restricciones al hijo del presidente, tras cuatro jornadas de alegatos y testimonios en un proceso marcado por controversias

Defensa de Nicolás Petro arremetió

Abelardo de la Espriella arremetió nuevamente contra Petro y ofreció excusas a los pueblos de Chile y Argentina: “No nos representa a los colombianos”

El precandidato presidencial condenó las declaraciones del presidente sobre la derecha latinoamericana, calificando de excesivo el uso del término “Nazis” para referirse a José Antonio Kast y Javier Milei

Abelardo de la Espriella arremetió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Silvestre Dangond

J Balvin y Silvestre Dangond encabezan el cartel de artistas invitados al Festival Vallenato 2026

Martha Isabel Bolaños sorprende al confesar que busca pareja joven en redes sociales: “Que tenga entre 18 y 20 años”

La familia de B King enfrenta su primera Navidad sin el cantante con emotivo mensaje: “Está con Dios”

Tatán Mejía envió contundente mensaje sobre la Navidad y la depresión: “La alegría no debería ser obligatoria”

⁠Karol G fue homenajeada por Spotify tras alcanzar importante cifra en la plataforma: le agradeció a Shakira y Becky G

Deportes

Figura de Santa Fe estaría

Figura de Santa Fe estaría cerca de llegar al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal

Caos en el Atanasio Girardot: hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa Colombia

Estos son los rivales de Deportes Tolima e Independiente Medellín desde la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Así se despidió Marino Hinestroza de Atlético Nacional tras el campeonato de la Copa BetPlay: “No podía terminar de otra manera”

Nacional vs. Millonarios y América vs. Bucaramanga: estos son los partidos de la primera ronda en la Copa Sudamericana 2026