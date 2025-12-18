Esta fue la condición que le puso Lenny Tavárez a J Balvin para cantar en Medellín y Bogotá: “Si llaman a uno, llaman a los dos”

Lenny Tavárez revela la condición que le puso a J Balvin para cantar en Medellín y Bogotá - crédito @lennytavarez/IG

La reciente entrevista que Lenny Tavárez concedió en Argentina al programa Tú música hoy dejó varias revelaciones sobre su presente artístico, su estrecha relación con Justin Quiles y, especialmente, sobre la firme condición que le puso a J Balvin para participar en los históricos conciertos que el paisa ofreció en Medellín y Bogotá durante noviembre y diciembre.

Con franqueza y humor, el cantante puertorriqueño explicó por qué su nombre y el de Quiles hoy funcionan como un paquete inseparable dentro y fuera del escenario.

Durante la conversación, Lenny fue claro al afirmar que su participación en los conciertos de Balvin solo era posible bajo una regla innegociable: no subiría solo.

“Todo lo que estamos haciendo ahora mismo, si me llaman a mí, tienen que llamar a Justin. Si llaman a Justin, me tienen que llamar a mí”, aseguró el artista, dejando claro que esta decisión no responde a caprichos, sino al momento creativo y personal que atraviesan juntos.

La hermandad de Lenny Tavárez y Justin Quiles: el dúo inseparable que conquistó los conciertos de J Balvin - crédito @lennytavarez/IG

El cantante explicó que incluso hubo propuestas para dividir el show entre ambos, algo que rechazó de inmediato.

“Pueden decir: ‘Mira, canta tú tres canciones y Justin que cante otra’, y yo: ‘Balvin, vamos juntos’. Papi, juntitos y pegados”, relató entre risas.

De esta manera, Lenny dejó ver que su participación en los conciertos de Medellín y Bogotá estuvo marcada por la lealtad artística que hoy define su carrera.

Más allá de la condición, Tavárez no escatimó elogios al referirse a J Balvin y al nivel del espectáculo que presenció y del cual hizo parte. Para el puertorriqueño, lo vivido en Medellín fue, sin exagerar, un hito dentro del género urbano.

“Increíble. El mejor concierto de reguetón que yo he oído. Siete horas de reguetón en un nivel…”, afirmó, visiblemente impactado por la magnitud del evento.

Lenny Tavárez elogia a J Balvin y revela el verdadero motor detrás de sus espectaculares conciertos - crédito @jbalvin/IG

Según Lenny, lo que más lo marcó no fue solo la duración del show, sino la forma en la que Balvin concibe sus presentaciones.

“Era el concierto de Balvin, pero uno poder apoyarlo y ver el nivel al que un artista de ese nivel hace las cosas, cómo trabaja, cómo lo organiza y el por qué de cada decisión…”, explicó, destacando que el colombiano no se mueve únicamente por intereses económicos.

De hecho, uno de los comentarios más contundentes fue cuando aseguró que la plata no es la motivación principal detrás de estos espectáculos.

“No lo hacen por plata, lo hacen por marcar, por la cultura, por hacer algo distinto para los fans, así no ganen un dólar”, señaló, resaltando que ese enfoque es el que diferencia a figuras como Balvin dentro del panorama global.

En la entrevista, Lenny también se tomó el tiempo para hablar de su vínculo con Justin Quiles, indicando que es una relación que pasó de ser una amistad laboral a convertirse en una verdadera hermandad.

“En el segundo álbum de Los Avengers nos hicimos familia. Fuimos teniendo hijos, vivimos los dos en Miami, compartimos tiempo personal, salimos con nuestras esposas y nuestros hijos”, relató.

La lealtad de Lenny Tavárez y Justin Quiles en el escenario - crédito @lennytavarez/IG

Esa cercanía fue clave para que decidieran lanzar Superarte, su álbum colaborativo que verá la luz en febrero de 2026, con doce canciones divididas equitativamente entre el “color” musical de cada uno. Lenny destacó que lo que los une es una confianza poco común en el género urbano.

“No tenemos celos, no tenemos envidia. Yo lo ayudo a que él encuentre la mejor versión de él y viceversa”, afirmó Lenny Tavárez.

Finalmente, Tavárez cerró su reflexión destacando el orgullo que siente de ser parte de una generación que está llevando el género a niveles nunca antes vistos.

“Balvin, Maluma, Karol G, Bad Bunny están haciendo cosas inimaginables. Me da mucho orgullo y mucha felicidad poder estar ahí, viendo, aprendiendo y siendo parte de estos procesos”, concluyó.