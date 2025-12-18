Colombia

Gustavo Petro anunció que pedirá explicaciones a los mandos del Ejército por la sangrienta toma terrorista en Buenos Aires, Cauca: “Cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”

El presidente atribuyó la persistencia del tráfico ilegal a la privatización de los puertos y a la falta de control efectivo en el litoral Pacífico

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que las disidencias responsables del ataque en Buenos Aires no participan en conversaciones con el gobierno - crédito Montaje Infobae

Un violento ataque perpetrado por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, sumió a Buenos Aires, municipio del norte del Cauca, en una jornada de terror que se prolongó durante diez horas y dejó pérdidas graves en infraestructura, afectando tanto a la ciudadanía como a la fuerza pública.

Desde las primeras horas del martes 16 de diciembre de 2025, ráfagas, detonaciones y combate ininterrumpido mantuvieron a la localidad paralizada, con múltiples sectores incomunicados y población civil bajo fuego cruzado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las instalaciones de la Alcaldía, la estación de policía, el Banco Agrario y el hospital local fueron destruidas.

Decenas de familias quedaron atrapadas o confinadas, mientras los responsables del asalto, según el alcalde Pablo César Peña, “sacaron a las personas para utilizar las viviendas que están al frente de la estación para atacar a los policías”.

Las autoridades contabilizaron, además, la destrucción de al menos diez casas en el sector, convertidas en escenarios de enfrentamiento armado.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, describió de forma cruda la magnitud de la crisis al informar: “Horas de hostigamiento armado, policías heridos, civiles bajo fuego, familias confinadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado. Desde el primer momento activamos todos los mecanismos y la Fuerza Pública está en terreno conteniendo la situación, pero esta ofensiva criminal desborda la capacidad departamental”.

El mandatario solicitó con urgencia apoyo adicional del Gobierno central ante la magnitud de la amenaza.

Ante el asedio, el presidente Gustavo Petro se pronunció este jueves 18 de diciembre de 2025 en X sobre la operación insurgente y sus implicaciones. Destacó que “las fuerzas que chocan contra la sociedad en el Cauca, no están en negociaciones con el gobierno, no las queremos en negociaciones, porque son grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena”.

El jefe de Estado diferenció los recientes hechos del proceso de paz en curso y contextualizó el arraigo del narcotráfico en la región.

El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora”, puntualizó el mandatario.

Petro hizo referencia a las limitaciones existentes para controlar plenamente los puertos nacionales, señalando: “La ley privatizó los puertos de Colombia y eso impide los mayores controles que se deberían hacer”.

Resaltó que “la mayor parte de cocaína no ha salido en lanchas sino en mercantes” y lamentó que “aún no funciona el radar de Gorgona en manos colombianas”.

Además, insistió en la necesidad de cooperación para impedir el traslado ilícito por vía marítima: “¿Quieren ayudarnos a que en tierra firme no haya violencia?, ayúdenos a controlar el mar”.

Entre los avances, Petro mencionó la recuperación de El Plateado tras años de dominio armado, los progresos en erradicación de cultivos ilícitos y el arresto de seis jefes máximos del EMC narco.

Pidió colaboración ciudadana para ubicar a alias Marlon y anunció un diálogo directo con los mandos militares regionales para evaluar las órdenes de protección en Buenos Aires, Cauca, y territorios aledaños, advirtiendo: “cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPresidente PetroGobierno PetroBuenas Aires CaucaEjércitoAtentado en CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo 2026: Gobierno dio plazo de 48 horas para intentar acuerdo: “Decidiremos con el Presidente si damos este segundo tiempo”

La discusión sobre el ajuste salarial enfrenta a representantes de trabajadores y empresarios, que sostienen posturas distantes, mientras el Ejecutivo evalúa la posibilidad de definir el incremento por decreto en las próximas horas

Salario mínimo 2026: Gobierno dio

Los gremios empresariales de Colombia propusieron un aumento del 7.21% para el salario mínimo 2026

El documento enviado al Ministerio de Trabajo advierte sobre riesgos macroeconómicos y destaca la importancia de consensos entre empresarios y empleados para el desarrollo nacional

Los gremios empresariales de Colombia

Caos en el Atanasio Girardot: hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa Colombia

La invasión de hinchas, los enfrentamientos y la suspensión de la premiación marcaron una noche que debía ser histórica para el fútbol antioqueño

Caos en el Atanasio Girardot:

Estos son los rivales de Deportes Tolima e Independiente Medellín desde la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

En la sede de la Conmebol de Luque, Paraguay, se sorteó el camino que deberán recorrer los clubes colombianos para clasificar a la fase de grupos del torneo más importante del fútbol sudamericano

Estos son los rivales de

Novena de Aguinaldos: el orden correcto para rezarla y cuál es su origen

El rito que se extiende durante nueve noches une a familias y comunidades a través de oraciones, cantos y costumbres culinarias, consolidando la preparación espiritual y el sentido de encuentro en la temporada decembrina

Novena de Aguinaldos: el orden
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

La condición de Lenny Tavárez

La condición de Lenny Tavárez a J Balvin para cantar en Medellín y Bogotá: “Si llaman a uno, llaman a los dos”

La familia de B King enfrenta su primera Navidad sin el cantante con emotivo mensaje: “Está con Dios”

Tatán Mejía envió contundente mensaje sobre la Navidad y la depresión: “La alegría no debería ser obligatoria”

⁠Karol G fue homenajeada por Spotify tras alcanzar importante cifra en la plataforma: le agradeció a Shakira y Becky G

Felipe Saruma fue acusado de engaño al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio

Deportes

Caos en el Atanasio Girardot:

Caos en el Atanasio Girardot: hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa Colombia

Estos son los rivales de Deportes Tolima e Independiente Medellín desde la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

La despedida de Marino Hinestroza a Atlético Nacional tras consagrarse campeón de la Copa BetPlay: “No podía terminar de otra manera”

Nacional vs. Millonarios y América vs. Bucaramanga: estos son los partidos de la primera ronda en la Copa Sudamericana 2026

El profesor Luis Fernando Montoya quedó en medio de la batalla campal entre hinchas en Medellín: le lanzaron una valla de hierro