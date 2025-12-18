Gustavo Petro anunció que pedirá explicaciones a los mandos del Ejército por la sangrienta toma terrorista en Buenos Aires, Cauca: “Cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”

El presidente Gustavo Petro aseguró que las disidencias responsables del ataque en Buenos Aires no participan en conversaciones con el gobierno - crédito Montaje Infobae

Un violento ataque perpetrado por las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, sumió a Buenos Aires, municipio del norte del Cauca, en una jornada de terror que se prolongó durante diez horas y dejó pérdidas graves en infraestructura, afectando tanto a la ciudadanía como a la fuerza pública.

Desde las primeras horas del martes 16 de diciembre de 2025, ráfagas, detonaciones y combate ininterrumpido mantuvieron a la localidad paralizada, con múltiples sectores incomunicados y población civil bajo fuego cruzado.

Las instalaciones de la Alcaldía, la estación de policía, el Banco Agrario y el hospital local fueron destruidas.

Decenas de familias quedaron atrapadas o confinadas, mientras los responsables del asalto, según el alcalde Pablo César Peña, “sacaron a las personas para utilizar las viviendas que están al frente de la estación para atacar a los policías”.

Las autoridades contabilizaron, además, la destrucción de al menos diez casas en el sector, convertidas en escenarios de enfrentamiento armado.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, describió de forma cruda la magnitud de la crisis al informar: “Horas de hostigamiento armado, policías heridos, civiles bajo fuego, familias confinadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado. Desde el primer momento activamos todos los mecanismos y la Fuerza Pública está en terreno conteniendo la situación, pero esta ofensiva criminal desborda la capacidad departamental”.

El mandatario solicitó con urgencia apoyo adicional del Gobierno central ante la magnitud de la amenaza.

Ante el asedio, el presidente Gustavo Petro se pronunció este jueves 18 de diciembre de 2025 en X sobre la operación insurgente y sus implicaciones. Destacó que “las fuerzas que chocan contra la sociedad en el Cauca, no están en negociaciones con el gobierno, no las queremos en negociaciones, porque son grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena”.

El jefe de Estado diferenció los recientes hechos del proceso de paz en curso y contextualizó el arraigo del narcotráfico en la región.

“El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora”, puntualizó el mandatario.

Petro hizo referencia a las limitaciones existentes para controlar plenamente los puertos nacionales, señalando: “La ley privatizó los puertos de Colombia y eso impide los mayores controles que se deberían hacer”.

Resaltó que “la mayor parte de cocaína no ha salido en lanchas sino en mercantes” y lamentó que “aún no funciona el radar de Gorgona en manos colombianas”.

Además, insistió en la necesidad de cooperación para impedir el traslado ilícito por vía marítima: “¿Quieren ayudarnos a que en tierra firme no haya violencia?, ayúdenos a controlar el mar”.

Entre los avances, Petro mencionó la recuperación de El Plateado tras años de dominio armado, los progresos en erradicación de cultivos ilícitos y el arresto de seis jefes máximos del EMC narco.

Pidió colaboración ciudadana para ubicar a alias Marlon y anunció un diálogo directo con los mandos militares regionales para evaluar las órdenes de protección en Buenos Aires, Cauca, y territorios aledaños, advirtiendo: “cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos”.