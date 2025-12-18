Colombia

Frustran atentado del ELN en Yarumal: Ejército captura a tres integrantes y desactiva explosivos

Las autoridades incautaron explosivos, radios de comunicación y material alusivo al grupo guerrillero, mientras atendieron de inmediato a un herido en cumplimiento de los protocolos de derechos humanos

Soldados del Ejército custodia a
Soldados del Ejército custodia a uno de los miembros del ELN capturados durante la operación en Yarumal. - crédito @PedroSanchezCol/X

Una acción criminal atribuida al ELN fue desactivada en las últimas horas en el municipio de Yarumal, Antioquia, gracias a un operativo adelantado por tropas del Ejército Nacional en el sector conocido como Ventanas. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien informó que durante la operación se logró frustrar la instalación de un artefacto explosivo que iba a ser utilizado para atentar contra la población y la Fuerza Pública.

De acuerdo con el reporte oficial, tres integrantes del grupo armado organizado fueron neutralizados, dos de ellos fueron capturados y un tercero resultó herido tras una reacción legítima y proporcional de las tropas. Este último recibió atención médica inmediata por parte del personal militar y fue evacuado a un centro asistencial, en cumplimiento estricto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las normas de derechos humanos.

Operación militar evitó una acción terrorista

Según detalló el ministro Sánchez a través de sus redes sociales, la intervención de los soldados permitió desactivar una acción terrorista del denominado cartel del ELN, que pretendía generar zozobra en esta zona estratégica del norte antioqueño.

“Desactivada acción criminal del cartel del ELN y capturados tres integrantes”, señaló el jefe de la cartera de Defensa, al destacar que los uniformados de la Cuarta Brigada del Ejército actuaron con “coraje y decisión” para proteger a la comunidad.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron explosivos, radios de comunicación y material alusivo al ELN, elementos que evidencian la capacidad logística y operativa del grupo armado en esta región del país.

Explosivos, radios de comunicación y
Explosivos, radios de comunicación y material alusivo al ELN decomisados por las autoridades. - crédito @PedroSanchezCol/X

Respeto por la vida y los derechos humanos

Uno de los aspectos que más resaltó el ministro de Defensa fue el trato humanitario brindado al integrante herido del ELN, quien recibió atención inmediata por parte del enfermero de combate.

“Quiero resaltar algo fundamental: el respeto por la vida y los Derechos Humanos”, expresó Sánchez, subrayando que la evacuación médica se realizó conforme a los protocolos establecidos por el DIH. “Así actúa una Fuerza legítima y profesional”, puntualizó.

Este mensaje buscó reiterar la postura del Gobierno frente a las operaciones militares: contundencia contra los grupos armados ilegales, pero siempre bajo el marco de la legalidad y el respeto por la vida.

Llamado a la ciudadanía para denunciar

Tras el operativo, el Ministerio de Defensa reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa o relacionada con estructuras criminales, recordando que existen varias líneas habilitadas con absoluta reserva, como la Línea 107-157, los números contra el crimen y los GAULA, así como la línea 141 para casos de reclutamiento infantil.

“El Estado somos todos y los buenos somos más”, concluyó el mensaje oficial.

El ministerio de Defensa destacó
El ministerio de Defensa destacó la desactivación de la acción criminal y la captura de los responsables. - crédito @PedroSanchezCol/X

Contexto: el ELN y su escalada violenta en Colombia

Este nuevo hecho se registra en medio de un complejo panorama de orden público marcado por recientes acciones del ELN en distintas regiones del país. Hace pocos días terminó un paro armado de 72 horas, anunciado por esa organización ilegal, que dejó un saldo de cinco personas muertas, entre ellas dos uniformados de la Policía Nacional, además de civiles en Norte de Santander.

Durante esa arremetida, también se registró un ataque con explosivos en el peaje de La Lizama, en Barrancabermeja, así como hechos similares en al menos 13 departamentos, acompañados de restricciones de movilidad que impactaron de manera directa la economía y el transporte de alimentos.

Yarumal, un punto clave para la seguridad regional

La frustración del atentado en Yarumal representa, según las autoridades, un golpe importante a las intenciones terroristas del ELN en Antioquia y un mensaje de que la Fuerza Pública mantiene operaciones activas para proteger a la población civil.

Mientras avanzan las investigaciones y se refuerza la presencia militar en la zona, el Gobierno insiste en que la cooperación ciudadana sigue siendo clave para anticipar y neutralizar este tipo de amenazas que buscan desestabilizar el orden público en Colombia.

Experto alertó que, de no
Experto alertó que, de no tomarse medidas contundentes, el ELN podría convertirse antes de finalizar 2026 en la estructura criminal con mayor poder territorial. - crédito AFP

Análisis de expertos sobre el poder del ELN

En diálogo con Infobae Colombia, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque advirtió que el reciente paro armado no fue un hecho aislado, sino una demostración de fuerza sin precedentes.

“Representa mucho más que una simple acción violenta; es una demostración de fuerza, coordinación estratégica y consolidación territorial”, explicó.

Según Ubaque, el ELN ha logrado imponer paros armados con una frecuencia alarmante, llegando a ejecutar ataques terroristas cada hora y media durante esos periodos. Para el analista, uno de los puntos de inflexión fue el cese al fuego bilateral entre 2023 y 2024, tiempo en el que el grupo armado habría fortalecido su estructura y aumentado su pie de fuerza.

Finalmente, el experto alertó que, de no tomarse medidas contundentes, el ELN podría convertirse antes de finalizar 2026 en la estructura criminal con mayor poder territorial y capacidad violenta en el país, ejerciendo control sobre corredores estratégicos como el Pacífico, el Catatumbo, el Magdalena Medio y la cuenca del Orinoco.

