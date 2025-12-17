Yeferson Cossio lanzó fajos de billetes en una discoteca en Medellín y desató un debate en redes: “Lavado de activos”

El paisa dividió opiniones con este gesto - crédito @letengoelchisme/TikTok

El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a generar controversia en redes sociales tras protagonizar un episodio en el que arrojó fajos de billetes desde el segundo piso de una discoteca, mientras compartía con su círculo más cercano.

Este gesto, que tuvo lugar en un establecimiento de Medellín, desató una ola de reacciones tanto negativas como positivas, al poner en evidencia la manera en que algunos influenciadores exhiben su relación con el dinero y los lujos.

Estos son algunos de los carros de Yeferson Cossio: Corvette C8 2021, Corvette C7, Corvette C4, Cadillac Escalade ESV Sport Premium, McLaren 720s y una motocicleta BMW S1000R - crédito @yefersoncossio/IG

Durante la celebración, uno de los acompañantes de Cossio lanzó billetes junto a él y, dirigiéndose a la cámara, afirmó: “La plata es sagrada”, una frase que intensificó el debate sobre la percepción de la riqueza entre los creadores de contenido.

La escena, marcada por la euforia de los asistentes, mostró cómo los presentes en la pista se apresuraron a recoger los billetes que caían desde la parte superior del local.

Según los registros del evento, entre los billetes lanzados por Yeferson Cossio se encontraban denominaciones de 100.000 y 50.000 pesos, aunque algunos testigos señalaron que también se observaron billetes de 2.000 pesos.

Este detalle alimentó la discusión sobre la autenticidad y el propósito del gesto, así como sobre el impacto que tiene este tipo de acciones en la percepción pública de los influenciadores.

Yeferson Cossio tiene una discoteca en Bogotá - crédito @yefersoncossio/IG

La figura de Cossio se ha caracterizado por mantener una relación cercana con sus seguidores, pero también por recibir críticas constantes debido a su estilo de vida ostentoso, en el que exhibe automóviles de alta gama, propiedades y viajes exóticos junto a su hermana Cintia y su pareja Carolina Gómez.

Además, el paisa suele compartir sus logros económicos y los proyectos en los que invierte, como sus discotecas en Medellín y Bogotá.

El episodio en la discoteca se suma a una serie de acciones que han consolidado a Yeferson Cossio como una de las figuras más polémicas y seguidas del entorno digital colombiano, donde la ostentación y la interacción directa con el público generan tanto admiración como rechazo.

El creador de contenido reveló la millonada que cobra su novia por una publicación en redes sociales - crédito @carolinagomezec/ Instagram

Entre los comentarios que dejaron algunos internautas, destacan: “Pues me parece bueno, si ya no tiene en qué más gastársela, ayuda a otros siempre”; “esto me da todas las vibes de ser lavado de activos, le va a pasar lo mismo de Epa”; “yo todavía me sigo preguntando este hombre por qué es que es influenciador”; “es normal en otros países, aquí queremos satanizar todo siempre”, entre otros.

Por qué su novia lo hace sentir como un “perdedor”

Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores tras confesar que su novia, Carolina Gómez, lo hace sentir como un “perdedor” por ciertas actitudes.

Durante una transmisión en vivo, Cossio explicó que, a pesar de sus logros y reconocimiento público, la madurez de Carolina le genera esa sensación. Señaló que Gómez, de 22 años, muestra una madurez y seriedad que él, a sus 31 años, aún no logra alcanzar.

Destacó que su pareja prefiere ambientes familiares y tranquilos, en contraste con el entorno habitual de los influenciadores digitales.

“Ella ha demostrado un nivel de madurez y de seriedad a su corta edad que yo, a mis 31 años, aún no he podido establecer en mi vida”.

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, dijo que aguantaría más "por verlo feliz" - crédito @yefersoncossio/Instagram

La relación de Cossio y Gómez inició hace tres años, después del fin del vínculo de Cossio con Jenn Muriel. El primer acercamiento fue laboral, y con el tiempo la relación avanzó hasta consolidarse en un compromiso. Actualmente, siguen juntos tras tres años de relación.

En un momento viral, Cossio bromeó durante una reunión familiar y agradeció a los padres de Carolina, provocando risas y la reacción apenada de Gómez. Algunos seguidores consideraron inapropiado el comentario, mientras otros resaltaron el carácter espontáneo que distingue al influenciador.