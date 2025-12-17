Valentina Ferrer contó los detalles de cómo organizó la sorpresa para J Balvin en el concierto de Bogotá

Valentina Ferrer reveló cómo organizó la sorpresa para aparecer en el concierto de J Balvin en Bogotá junto a su hijo Río - crédio @valentinaferrer/IG

La aparición de Valentina Ferrer y su hijo Río sobre la tarima durante el concierto de J Balvin en Bogotá fue uno de los momentos más destacados de la noche y el resultado de una logística realizada a contrarreloj, con nervios, imprevistos y decisiones de último minuto, según relató la modelo argentina.

Al siguiente día del show, la pareja del cantante colombiano compartió en sus redes sociales la historia completa de lo que sucedió antes de poder darle la sorpresa al artista, la cual estuvo a punto de no ocurrir.

“Toda la semana estuve con una gastritis hecha mierda, porque decía: ‘la green card no me llega, no me llega mi ID’. Me sentí súper mal”, relató Ferrer al iniciar su historia.

La modelo explicó que la incertidumbre migratoria la mantuvo al límite emocional, ya que su intención era acompañar a su pareja en uno de los conciertos más importantes de su carrera. Además, relató que también buscó estar presente en el que se realizó en Medellín el 29 de noviembre, pero, debido a la falta de documentos legales para salir y entrar a Estados Unidos, solo pudo enviarle un video junto a su hijo Río, en el que le expresaban su cariño y le deseaban lo mejor para la presentación.

“Para todos es J Balvin, pero para mí es José, y es un momento de su trabajo súper importante, donde él quiere estar en familia y no poderlo estar me sentía fatal”, confesó.