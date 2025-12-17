Colombia

Valentina Ferrer contó los detalles de cómo organizó la sorpresa para J Balvin en el concierto de Bogotá

La modelo argentina compartió la historia completa de lo que hizo con el equipo del cantante colombiano para poder aparecer en el escenario del ‘show’ sin que él se diera cuenta

Guardar
Valentina Ferrer reveló cómo organizó
Valentina Ferrer reveló cómo organizó la sorpresa para aparecer en el concierto de J Balvin en Bogotá junto a su hijo Río - crédio @valentinaferrer/IG

La aparición de Valentina Ferrer y su hijo Río sobre la tarima durante el concierto de J Balvin en Bogotá fue uno de los momentos más destacados de la noche y el resultado de una logística realizada a contrarreloj, con nervios, imprevistos y decisiones de último minuto, según relató la modelo argentina.

Al siguiente día del show, la pareja del cantante colombiano compartió en sus redes sociales la historia completa de lo que sucedió antes de poder darle la sorpresa al artista, la cual estuvo a punto de no ocurrir.

Toda la semana estuve con una gastritis hecha mierda, porque decía: ‘la green card no me llega, no me llega mi ID’. Me sentí súper mal”, relató Ferrer al iniciar su historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La modelo explicó que la incertidumbre migratoria la mantuvo al límite emocional, ya que su intención era acompañar a su pareja en uno de los conciertos más importantes de su carrera. Además, relató que también buscó estar presente en el que se realizó en Medellín el 29 de noviembre, pero, debido a la falta de documentos legales para salir y entrar a Estados Unidos, solo pudo enviarle un video junto a su hijo Río, en el que le expresaban su cariño y le deseaban lo mejor para la presentación.

“Para todos es J Balvin, pero para mí es José, y es un momento de su trabajo súper importante, donde él quiere estar en familia y no poderlo estar me sentía fatal”, confesó.

Temas Relacionados

Valentina FerrerJ BalvinConcierto J BalvinColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

YouTube lanza en Colombia módulos de primeros auxilios para saber qué hacer en emergencias como ataques cardíacos

La plataforma de Google introduce videos explicativos en la parte superior de las búsquedas, facilitando el acceso a información confiable sobre reanimación, hemorragias y otros temas para usuarios sin formación médica

YouTube lanza en Colombia módulos

El presentador Carlos Vargas desmintió noticia viral sobre su fallecido padre: “Dicen que estoy pidiendo sangre para él”

El conductor de ‘La Red’ aclaró el alcance de una información errónea en redes sociales, que vinculó su nombre con una supuesta petición urgente para su familia

El presentador Carlos Vargas desmintió

Jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo reveló el plan para mantener los diálogos pese a inclusión del grupo criminal en la Lista Clinton

La medida adoptada por las autoridades estadounidenses genera incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones de paz impulsadas por la administración de Gustavo Petro con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia

Jefe negociador del Gobierno con

En video: usuarios de Transmilenio armaron el primer día de la novena en un bus

Un grupo de personas aprovechó la aglomeración en un bus del sistema de transporte público en Bogotá para dar inicio a la Novena de Aguinaldos

En video: usuarios de Transmilenio

Capturan a siete militares activos del Ejército por presunta corrupción: habrían alterado permisos de salida y vacaciones de soldados

La institución informó que los uniformados fueron detenidos en varias regiones del país tras una investigación de más de siete meses, en la que se detectaron irregularidades administrativas y posibles delitos contra el patrimonio público

Capturan a siete militares activos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocho policías heridos, dos disidentes

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

ENTRETENIMIENTO

El presentador Carlos Vargas desmintió

El presentador Carlos Vargas desmintió noticia viral sobre su fallecido padre: “Dicen que estoy pidiendo sangre para él”

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Deportes

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la final de Copa Colombia 2025

En video: Gustavo Petro felicita al Junior campeón y destaca su calidad tras la final de la Liga BetPlay

Hinchas del Tolima protagonizan disturbios en las graderías de la final de la Liga BetPlay ante Junior

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: logró la estrella 11 ante Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Edwuin Cetré fue reconocido como el mejor jugador de la liga argentina: estos fueron sus números