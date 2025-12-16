Aviones Gripen: juez dio ultimátum al Gobierno para hacer pública toda la información sobre la compra tras tutela de David Luna

El precandidato presidencial hizo un llamado a Petro a que acate el fallo judicial - crédito Lina Muñoz Medina/Infobae Colombia

Un juez de la República falló a favor del senador y precandidato presidencial David Luna y ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa entregar en un plazo de cinco días la información solicitada sobre la compra de aviones de guerra Gripen.

El Juzgado 29 Administrativo del Circuito de Bogotá concluyó que el Gobierno nacional “vulneró los derechos fundamentales” de petición y acceso a la información pública al no responder en tiempo oportuno a las solicitudes de Luna, que había requerido detalles de la adquisición de las aeronaves.

La decisión exige a las entidades accionadas entregar respuestas claras y completas, reiterando que el manejo opaco de recursos públicos afecta derechos fundamentales.

Tras conocer la decisión judicial, David Luna afirmó que: “La información sobre la compra de los aviones debe ser pública. La transparencia es indispensable cuando están en juego billones de pesos de los colombianos”.

El senador señaló que hacer pública estas transacciones es esencial para combatir posibles actos de corrupción en operaciones de tan alto valor.

En su pronunciamiento sobre el fallo, Luna pidió al presidente Gustavo Petro acatar de manera inmediata la orden del juzgado. “Un juez de la República me acaba de dar la razón y falló una tutela presentada por mí a favor, ordenando a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa publicar toda la información sobre la compra de los aviones de guerra, señalando además que esa información debe ser pública, porque de esa manera se puede luchar frontalmente contra la posible corrupción en ese negocio. Le pido al presidente de la República que de manera inmediata cumpla el fallo judicial y que no busque vericuetos para evitar la publicidad del negocio más grande, que puede terminar siendo un negociado”, dijo el legislador.

Noticia en desarrollo...