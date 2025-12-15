“No aguanta una decepción más”: el nuevo Aerocafé comienza a hacerse realidad tras 50 años con millonaria inversión

La operación de Aerocafé proyecta un aumento del 12% en el transporte de pasajeros y carga - crédito Aeropuerto del Café

La adjudicación de la primera fase del Aeropuerto del Café (Aerocafé) representa un paso muy importante para el Eje Cafetero, que, tras casi cinco décadas de espera, ve materializarse una de sus aspiraciones más importantes en materia de infraestructura. El Consorcio Aeropuerto del Café SK, conformado por KMA Construcciones S.A.S. y Solarte Nacional de Construcciones (Sonacol), ejecutará la obra con una inversión superior a $600.000 millones, en un proceso que busca transformar la conectividad y el desarrollo regional.

Durante casi 50 años, el proyecto Aerocafé ha sido una promesa que se postergó para la región, reconocida por el dinamismo agrícola y turístico, lo que demandó siempre una infraestructura aeroportuaria que potencie la competitividad y facilite la conexión con el resto del país. La adjudicación marca la concreción de un anhelo colectivo, tras múltiples intentos fallidos y promesas incumplidas.

La importancia estratégica de la terminal aérea radica en el potencial para fortalecer la conectividad, impulsar el desarrollo económico y consolidar al Eje Cafetero como un polo de progreso en Colombia. La culminación del proceso, tras décadas de espera, es vista por autoridades y habitantes como un punto de inflexión para la región.

La obra principal será una pista de 1.460 metros de longitud por 150 metros de ancho- @GoberCaldas/X

La adjudicación de la primera fase del megaproyecto se hizo el 15 de diciembre, bajo la coordinación de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé (Ugpaa) – Fiduprevisora. El proceso se desarrolló con apego a los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, por lo que se utilizó la plataforma Secop II para garantizar la trazabilidad pública y el control de las autoridades competentes.

Rigurosidad técnica, jurídica y financiera

La Aeronáutica Civil, por medio de su director general (e), Luis Alfonso Martínez, destacó la rigurosidad de la evaluación técnica, jurídica y financiera del proponente. La entidad resaltó que “la decisión se sustentó en la idoneidad, experiencia y solidez financiera del consorcio, así como en el cumplimiento integral de los requisitos exigidos”. El enfoque busca fortalecer la confianza ciudadana y reafirmar el compromiso estatal con proyectos estratégicos de alto impacto.

El contrato adjudicado contempla la construcción de infraestructura aeroportuaria esencial. La obra principal será una pista de 1.460 metros de longitud por 150 metros de ancho, equipada con zonas de seguridad. Además, se desarrollarán:

Plataformas para aviación comercial y general.

Calles de rodaje.

Áreas de urbanismo.

Zonas de parqueo.

Accesos viales.

Campamentos.

Áreas temporales de trabajo.

La materialización de la primera fase del Aeropuerto del Café se proyecta como un motor de desarrollo para el Eje Cafetero - crédito Aerocivil/Ministerio de Transporte

Dichas intervenciones permitirán sentar las bases para la operación futura del aeropuerto, aunque la terminal aérea y otras instalaciones complementarias quedarán pendientes para una segunda etapa, que requerirá un proceso de licitación independiente y la superación de trámites ambientales.

Consorcio Aeropuerto del Café SK

El Consorcio Aeropuerto del Café SK está conformado por KMA Construcciones S.A.S., con una participación del 66%, y Solarte Nacional de Construcciones (Sonacol), con el 34%. Ambas empresas cuentan con una amplia trayectoria en la ejecución de megaproyectos de infraestructura en Colombia, incluidas obras como Autopistas del Magdalena Medio, Autopistas del Nordeste en Antioquia, Conexión Pacífico-Orinoquía y Conexión Norte.

Aunque inicialmente cuatro consorcios, entre ellos firmas internacionales de China, Estados Unidos y México, manifestaron interés en la licitación, solo el consorcio colombiano presentó una oferta formal y cumplió con los requisitos técnicos y financieros exigidos.

Inversión total

La inversión total adjudicada para esta primera fase asciende a $634.275.135.745, una cifra que representa $5.308.544.000 menos que el precio de apertura de la licitación en agosto pasado. Durante el acto de adjudicación, la Aeronáutica Civil comprometió el traslado inmediato de $245.000 millones, como parte de los $270.000 millones garantizados por el Gobierno nacional para el proyecto.

El contrato prevé un periodo de ejecución cercano a cuatro años, con recursos asegurados para cubrir las etapas iniciales y estrategias en marcha para completar la financiación de la megaobra. La diferencia entre el monto adjudicado y el precio inicial de la licitación evidencia una gestión eficiente de los recursos públicos.

KMA Construcciones y Sonacol integran el Consorcio Aeropuerto del Café SK - crédito KMA Construcciones y Sonacol

Cuándo se firmará el contrato

La firma del contrato está prevista antes del cierre de 2025, mientras que el acta de inicio se programó para enero de 2026. A partir de ese momento, se abrirá un periodo de preconstrucción de hasta diez meses, durante el que el contratista revisará los diseños y aspectos técnicos. Se estima que los primeros avances visibles en la obra podrán observarse hacia octubre de 2026.

La segunda fase del proyecto, que incluye la construcción de la terminal aérea, aún debe superar trámites ambientales y será objeto de una licitación independiente. El 23 de diciembre se protocolizará el acuerdo en Manizales (Caldas), lo que consolidará el compromiso institucional con la ejecución del proyecto.

Luis Alfonso Martínez afirmó que “el proyecto Aerocafé es una apuesta integral que será orgullo de Colombia y cuenta con todo el respaldo del Gobierno. Este paso que se da con la adjudicación de esta primera fase en el lado aire permitirá avanzar en este propósito que nos une como nación y será fundamental para fortalecer las conexiones aéreas del Eje Cafetero“.

“No aguanta una decepción más”

Mientras que el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, expresó su confianza en el éxito de la iniciativa: “No aguanta una decepción más y existe la plena confianza de que esta vez sí sea la vencida“. Por su parte, los representantes del consorcio ejecutor aseguraron que ”el compromiso es sacar adelante estas obras“, y manifestaron su disposición al diálogo ante posibles dificultades.

La Aeronáutica Civil reiteró su papel de acompañamiento técnico e institucional en cada etapa del proyecto, en coordinación con las entidades responsables y los organismos de control, para garantizar la ejecución bajo los más altos estándares de seguridad, calidad y cumplimiento normativo.