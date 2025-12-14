Tendencias en salud sexual masculina en Colombia para 2026: lo que revelan los expertos de Boston Medical

La medicina personalizada permitirá adaptar los tratamientos a las características genéticas de cada paciente, optimizando resultados. - crédito Freepik

Los expertos de Boston Medical presentaron las principales tendencias que, según sus proyecciones, transformarán la salud sexual masculina en Colombia durante 2026. El centro especializado destacó cinco grandes ejes de cambio, basados en aportes de médicos de Colombia, Ecuador, México y España, los cuales integró en su Guía Masculina 2026.

Luis Alberto Barón, gerente general de Boston Medical Colombia, afirmó: “estamos entrando en una etapa en la que la salud sexual se reconoce como parte esencial de nuestra salud; estas tendencias reflejan cómo están cambiando la medicina, la innovación y la conversación sobre salud sexual, y qué decisiones pueden tomar los hombres con información confiable”.

La primera tendencia identificada se centra en el acompañamiento profesional para manejar el consumo de pornografía. El doctor Edison Pazmiño, de la sede Ecuador, enfatizó que será necesario “abordar con naturalidad la relación de este hábito con las disfunciones sexuales, porque cada vez comprendemos mejor el impacto que tiene en el desempeño sexual”.

En segundo lugar, la rehabilitación del piso pélvico cobra un nuevo protagonismo en la salud sexual. Gloria Villa, médica de la sede de Cali, indicó: “la rehabilitación pélvica cobrará protagonismo como un coadyuvante eficaz en el tratamiento de la disfunción eréctil y la eyaculación precoz, un avance que genera gran expectativa”.

De acuerdo con los especialistas, aunque esta técnica se usó inicialmente para la incontinencia urinaria, amplía ahora su campo de aplicación en varones con condiciones sexuales específicas.

El desarrollo de la medicina de precisión y la genómica sexual constituye el tercer eje. El doctor Juan Manuel Martínez de Boston Medical Bogotá destacó: “la investigación genética empieza a explicar por qué no todos los hombres responden igual a los tratamientos tradicionales para la disfunción eréctil, y abre el camino para que, en un futuro próximo, el tratamiento se elija según el perfil genético, no solo por los síntomas”.

Esta estrategia plantea la personalización terapéutica en base a características genéticas, lo que modificaría enfoques y resultados en la atención clínica de los colombianos.

La medicina regenerativa representa otro pilar clave para los próximos años. Los doctores José Gerardo Flores Fernández (México) e Ignacio Fernández (España) indicaron que, aunque las ondas focales se usan desde hace tiempo, “crece el interés por terapias como el plasma rico en plaquetas (PRP) y las células madre mesenquimales”. Además, señalaron que “nuevos estudios —como el ensayo clínico de PRP que estamos realizando en España— ofrecerán evidencia más sólida para su aplicación clínica”. El objetivo de estas alternativas, según el grupo consultado, es promover la función natural del cuerpo y buscar una solución que no se limite al manejo sintomático.

La educación digital aparece como la quinta tendencia principal. El doctor Juan de Dios González Aquino (España) advirtió sobre la necesidad de un criterio formado al consultar contenidos en línea: “con tanta información en Internet y ahora con la inteligencia artificial, aprender a distinguir lo verdadero de lo falso es esencial. La tendencia es aprender a elegir mejor lo que leemos y vemos, también cuando se trata de sexualidad. Por eso, en esta era, la verdadera revolución es humana: aprender a discernir y a elegir con conciencia”.

El centro médico indica que estas transformaciones conforman un escenario donde la ciencia, la tecnología y la educación sexual se orientan hacia enfoques más humanos y personalizados en Colombia. Según la Guía Masculina de Boston Medical, la discusión dejará de girar únicamente alrededor de medicamentos —como fue habitual en la década pasada— para integrar hábitos, genética, estrategias digitales y nuevas terapias regenerativas.

Boston Medical concluye que las próximas pautas clínicas y educativas estarán guiadas por la colaboración internacional y el intercambio de hallazgos entre las sedes de Colombia, Ecuador, México y España, marcando una etapa distinta para la salud masculina en la región.