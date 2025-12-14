Colombia

Petro, Duque, Uribe y otros políticos reaccionaron al accidente que enluta a Antioquia: “Son las malas noticias en nuestra patria”

El jefe de Estado, los exmandatarios y algunos de los aspirantes a la presidencia en los comicios del 2026 se pronunciaron frente al suceso que ocurrió en la mañana del domingo 14 de diciembre, que dejó un lamentable balance de víctimas

El accidente ocurrió en horas de la madrugada en la vía que conecta los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia - crédito red social X

En la madrugada del domingo 14 de diciembre, un accidente de bus escolar ocurrido en la vía que comunica con el municipio de Segovia, en el Nordeste del departamento de Antioquia, generó consternación nacional. El automotor transportaba a egresados del Liceo Antioqueño de Bello, que retornaban a sus hogares tras una excursión en Tolú (Sucre): que ocurrió cuando el vehículo perdió el control, se salió de la carretera y terminó cayendo por un barranco.

El accidente, que ocurrió en el tramo identificado como El Chispero, entre los municipios de Remedios y Zaragoza, dejó al menos 17 fallecidos y al menos 19 heridos, según los primeros reportes oficiales. Es por eso que el siniestro causó diferentes reacciones y mensajes de condolencia desde distintos sectores del país, entre ellos el presidente de la República, Gustavo Petro; los exmandatarios Iván Duque y Álvaro Uribe, y otras personalidades políticas.

El jefe de Estado expresó su pesar por estos decesos en circunstancias que deberían ser de alegría y descanso- “No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres. Lo siento mucho por ellos y sus familias. Son las malas noticias en nuestra Patria”, dijo el mandatario, que representó con su mensaje la conmoción nacional ante un hecho que interrumpe de forma abrupta los proyectos de vida del los que culminaban su etapa escolar.

En sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro lamentó sobre la muerte de los niños del Liceo Antioqueño - crédito @petrogustavo/X

Es válido destacar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la tragedia y anunció la activación de toda la red hospitalaria para atender a los afectados, además de su desplazamiento al hospital de Remedios para supervisar la atención a las víctimas. “Mi sentidas condolencias a las familias, a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño y a todos los Bellanitas“, expresó el mandatario seccional en sus afirmaciones.

Iván Duque, Álvaro Uribe y más voces se sumaron a las condolencias

Otro de los que se pronunció frente a este accidente fue el exmandatario Iván Duque, que se sumó a los mensajes de apoyo. “Toda mi solidaridad con las familias, amigos y seres queridos de los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño que fallecieron en el lamentable siniestro vial. A quienes resultaron heridos en este doloroso suceso, les deseo una pronta y completa recuperación. Acompañamos a sus familias en este momento de profundo dolor”, afirmó.

Con este mensaje en X, el expresidente Iván Duque se pronunció sobre el accidente de los estudiantes en Antioquia - crédito @IvanDuque/X

Por su parte, el también expresidente Álvaro Uribe se refirió a la magnitud de la tragedia y envió un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas. “Toda la solidaridad con las familias de los 16 jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello, que fallecieron en accidente de tránsito en la vía Remedios a Zaragoza. Nuestro deseo por la pronta recuperación de los heridos”, declaró el ex jefe de Estado en sus redes, frente a este suceso que enluta al departamento.

El expresidente Álvaro Uribe lamentó el accidente de los estudiantes de Bello en suelo antioqueño - crédito @AlvaroUribeVel/X

Entretanto, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal dirigió un mensaje específico a los familiares de los jóvenes fallecidos. “Nuestro mensaje de solidaridad a las familias de los jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello que fallecieron en un accidente de tránsito. Dios le dé consuelo en estos momentos tan difíciles”, declaró la congresista, que aspira al primer cargo de la nación por el Centro Democrático.

Del mismo modo, la periodista Vicky Dávila, que está en la campaña electoral, también se pronunció, y transmitió un mensaje de cercanía y apoyo a la comunidad afectada. “Dios santísimo, un abrazo y todo el amor a las familias de las víctimas, a los jóvenes y a Bello que sufren”, dijo Dávila en su publicación, con la que expresó su pésame frente a este hecho, en el que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya adelanta las investigaciones respectivas.

