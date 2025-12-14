Miguel Polo Polo fue animado por rapero de Cartagena a la lanzarse a la presidencia

Miguel Polo Polo recibió apoyo de un rapero en Cartagena - crédito @miguelpolopolo / Instagram

La presencia de Miguel Polo Polo en el Centro Histórico de Cartagena desencadenó una escena poco común: un raperos se acercó para improvisar letras que transmitían su respaldo al congresista.

Durante ese encuentro, enmarcado en una jornada de diálogo con habitantes y comerciantes de la ciudad, el artista lanzó consignas que no pasaron inadvertidas entre los peatones, como la frase “Este man va a ser el próximo presidente de Colombia”. El momento quedó captado en video y, en pocas horas, recorrió las redes sociales intensificando la conversación pública sobre el político.

Las imágenes que circularon mostraron al rapero animando a la audiencia con un mensaje electoral: “A votar todo el mundo por la Cámara Polo Polo”. En ese ambiente de rima y ritmo, luego intervino reforzó la idea de cambio y enviando un mensaje de desaprobación hacia el presidente actual: “Afuera Petro. Este man va a ser el próximo presidente de Colombia”.

Las opiniones en línea fueron inmediatas y polarizadas: hubo usuarios, como uno que escribió “Por unas monedas dicen lo que sea, que pesar, pero bueno es el trabajo”, que pusieron en duda la espontaneidad del apoyo de los artistas.

El rapero aseguro que Polo Polo será candidato presidencial - Miguelpolopolo / Instagram

Otras voces, por el contrario, elogiaron a Polo Polo y auguraron un futuro político prometedor, como se evidenció en comentarios donde lo respaldaban: ”Todos estamos con Polo Polo. Los que no quieren a Polo Polo que se muden pa’ Cuba. Polo Polo 2030″

Este episodio, más allá de su aspecto anecdótico, tiene como contexto la reciente decisión formal de Miguel Polo Polo de inscribir su candidatura para continuar en la Cámara de Representantes, dado que en este momento se encuentra en la circunscripción afro.

La inscripción oficial para el próximo periodo se realizó durante un acto presencial en Corferias, con la Registraduría Nacional como testigo. A la nómina de aspirantes se sumaron Verónica Cuello y Hitler Rouseau Chaverra, los otros nombres que buscan acceder a la curul destinada a la representación de las negritudes.

Al presentar formalmente su nueva postulación, Polo Polo fue enfático sobre las prioridades que marcarán su campaña:

Polo Polo anunció de manera oficial su inscripción para la candidatura 2026 - crédito @miguelpolopolo / Instagram

“Defender libertades, rescatar la economía y defender al país”, a lo que añadió la necesidad de hacer frente al daño que, sostiene, ha ocasionado la izquierda en Colombia. Desde su bancada, se ha diferenciado como crítico persistente de la administración actual y como aliado cercano de Abelardo De la Espriella, aspirante a la presidencia en la próxima contienda electoral.

El respaldo a De la Espriella no es reciente. En septiembre, Miguel Polo Polo ya había manifestado que, a diferencia de ciclos electorales previos, ahora contaba con la opción de apoyar a un candidato que lo representase plenamente.

“En las últimas elecciones me tocaba votar siempre por el ”mal menor" por ese candidato que no me convencía pero que era él o la izquierda. Votaba con la nariz tapada. Hoy, en cambio, tengo la oportunidad de respaldar a alguien que me representa al 100%. Abelardo de la Espriella tiene las pelotas y el carácter para enfrentar la criminalidad, derrotar el narcotráfico y arrodillar a los traidores de la patria. ¡Con él estoy de cabeza y sin casco!”, expresó el representante.

El fenómeno viral originado por la interacción entre Polo Polo y el rapero en el centro cartagenero no solo puso en el foco al político y al estilo particular que caracteriza su acercamiento a la opinión pública, sino también reavivó la discusión en redes sociales sobre su figura y proyección política.

Polo Polo anunció su apoyo a de la Espriella en septiembre - Miguelpolopolo / Instagram

Las respuestas de los usuarios, claramente divididas entre simpatizantes y críticos, reflejaron de inmediato el actual ambiente de polarización que marca el escenario electoral colombiano. Así, la combinación entre activismo callejero, uso de redes sociales y momentos inesperados sigue siendo uno de los sellos de la trayectoria ascendente de Polo Polo en la política nacional.